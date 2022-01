Royal Kahala brille à Galmoy Hurdle alors que Klassical Dream déçoit | Nouvelles de la course

Klassical Dream n’a pas tiré car Royal Kahala a manqué un vainqueur convaincant du John Mulhern Galmoy Hurdle à Gowran Park.

Klassical Dream, formé par Willie Mullins, a été expulsé du favori 1-3 après sa victoire dans le Christmas Hurdle à Leopardstown et tout semblait se dérouler comme prévu alors que Paul Townend laissait sa monture prendre la tête après avoir sauté le premier vol.

Il semblait bien se déplacer devant alors qu’un par un, tous les adversaires sauf une poignée ont abandonné la compétition dans le concours prolongé de trois milles, ne laissant que quatre en lice se tournant vers la maison.

Klassical Dream s’est écarté dans le virage et en sautant l’avant-dernier vol, les signaux de détresse ont été éteints alors que la monture de Townend a trouvé peu de pression et a commencé à s’éloigner, laissant Home By The Lee devant.

Royal Kahala (9-2) commençait vraiment à démarrer pour Kevin Sexton à l’extérieur de Klassical Dream, progressant rapidement pour prendre l’initiative à l’approche du dernier.

Un saut rapide lors du dernier vol a scellé la victoire et la charge de Peter Fahey n’a eu qu’à être maintenue à la hauteur de son travail pour voir une chance de 80-1 Home By The Lee d’une longueur et trois quarts, avec Ashdale Bob huit longueurs supplémentaires en arrière. troisième et Klassical Dream seulement quatrième.

Paddy Power a réduit Royal Kahala à 5-1 de 10s pour le Close Brothers Mares ‘Hurdle et a poussé Klassical Dream à 5-1 de 5-2 favori pour le Stayers’ Hurdle. Champ est le nouveau leader du marché pour le Stayers’ Hurdle à 11-4.

Sexton a déclaré à RTE: « Elle est tellement dure. Je n’ai jamais douté qu’elle reste à trois milles et elle est restée jusqu’au bout.

« Je suis arrivé à l’avant-dernier car je voulais retirer Paul de la bride. Si j’aurais probablement dû la retenir un peu plus longtemps, cela n’aurait probablement pas été aussi difficile.

« Elle tourne au ralenti dans la ligne droite et elle a sauté juste à la fin, je dirais qu’il lui en restait encore un peu.

« Quand j’ai sauté l’avant-dernier et que je lui ai donné une pression, et quand je l’ai vu (Townend) tremper son garçon qui descendait la colline devant moi, j’ai pensé que j’avais toutes les chances de le battre.

« Je pensais qu’il s’agissait de savoir qui trouverait le plus sur la bride à partir de là et je savais qu’elle en trouverait beaucoup.

« Elle a voyagé et elle a sauté, elle est si intelligente. Peter me dit toujours de la laisser tranquille, mais elle a tellement de possibilités que c’est difficile de le faire. Tu as peur de la mettre par terre parce qu’elle est assez intelligente pour le faire se.

« C’est formidable pour le chantier et le syndicat et je suis tout simplement privilégié et très chanceux d’être dans la position dans laquelle je suis. Je remercie tous ceux qui continuent de me mettre en place. »