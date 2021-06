Royal Caribbean s’apprête à faire naviguer six navires depuis la Floride et le Texas cet été

Royal Caribbean International s’apprête à repartir du Texas et de la Floride cet été.

La compagnie de croisière prévoit de commencer à naviguer six navires à partir de ports dans les États du sud en juillet et août, en commençant par Freedom of the Seas à Miami le 2 juillet. La compagnie avait déjà annoncé son intention de naviguer de Seattle à Alaska sur des itinéraires aller-retour à partir de en juillet.

« Ça y est. Les vacanciers peuvent enfin prévoir de prendre leur temps précieux cet été et de vraiment s’évader après ce qui a été une période difficile pour tout le monde », a déclaré le président et chef de la direction de Royal Caribbean, Michael Bayley, dans un communiqué de presse vendredi.

Les croisières d’été sont disponibles à la réservation, selon le communiqué. La société prévoit de réintroduire sa flotte mondiale complète d’ici la fin de l’année et a déclaré que plus de détails seraient disponibles dans les semaines à venir.

Faut-il être vacciné pour naviguer en croisière ?

Royal Caribbean a annoncé le mois dernier son intention de reprendre la croisière cet été.

Tous les membres d’équipage seront vaccinés contre le COVID-19, tandis que les passagers sont « fortement recommandés » d’être complètement vaccinés, selon le communiqué. Ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne peuvent pas vérifier leurs vaccinations devront subir des tests et suivre d’autres protocoles, bien que Royal Caribbean n’ait pas encore défini toutes ses politiques.

Retour des croisières :Les compagnies de croisières annoncent leur intention de reprendre leurs croisières cet été en Alaska, en Floride et au Texas

De retour aux affaires:Royal Caribbean est le premier croisiériste à recevoir l’approbation du CDC pour un essai de navigation dans les eaux américaines

Les protocoles sont plus stricts pour les croisières vers l’Alaska. Les passagers des navires à destination de l’Alaska en juillet qui ont 16 ans et plus doivent être entièrement vaccinés contre le COVID-19, et l’âge requis tombe à 12 ans à partir du 1er août. Ceux qui partent des ports internationaux doivent répondre aux exigences de voyage de ce pays.

Bayley a déclaré vendredi que 90% des vacanciers réservant avec Royal Caribbean étaient soit vaccinés, soit prévoyaient de se faire vacciner à temps pour leur croisière.

Quand les navires de croisière Royal Caribbean navigueront-ils à nouveau ?

Voici une liste des navires de Royal Caribbean et leur date de départ. D’ici la fin août, la compagnie de croisière prévoit d’avoir 12 navires naviguant à travers les Bahamas, les Caraïbes, l’Alaska et l’Europe.

Liberté des mers : Croisières de 3 et 4 nuits aux Bahamas et destination privée Perfect Day à CocoCay au départ de Miami, à partir du 2 juillet.

: Croisières de 3 et 4 nuits aux Bahamas et destination privée Perfect Day à CocoCay au départ de Miami, à partir du 2 juillet. Odyssée des mers : Croisières de 6 et 8 nuits dans le sud et l’ouest des Caraïbes au départ de Fort Lauderdale, à partir du 3 juillet.

Croisières de 6 et 8 nuits dans le sud et l’ouest des Caraïbes au départ de Fort Lauderdale, à partir du 3 juillet. Sérénade des mers : Départs de 7 nuits en Alaska au départ de Seattle, à partir du 19 juillet.

Départs de 7 nuits en Alaska au départ de Seattle, à partir du 19 juillet. Allure of the Seas: Croisières de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Port Canaveral, à partir du 8 août.

Croisières de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Port Canaveral, à partir du 8 août. Ovation des mers : Croisières de 7 nuits en Alaska au départ de Seattle, à partir du 13 août.

Croisières de 7 nuits en Alaska au départ de Seattle, à partir du 13 août. Symphonie des mers : Croisières de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Miami, à partir du 14 août.

Croisières de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Miami, à partir du 14 août. Indépendance des mers : croisières de 7 nuits dans les Caraïbes occidentales au départ de Galveston, Texas, à partir du 15 août.

: croisières de 7 nuits dans les Caraïbes occidentales au départ de Galveston, Texas, à partir du 15 août. Marin des mers : Croisières de 3 et 4 nuits aux Bahamas et Perfect Day at CocoCay au départ de Port Canaveral, à partir du 23 août.

Les croisières qui ne figurent pas sur la liste seront annulées jusqu’à la fin août et les clients concernés auront la possibilité de recevoir un retour complet, selon Royal Caribbean.