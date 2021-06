Royal Caribbean lancera la première croisière de passagers en provenance des États-Unis depuis les ordres d’interdiction de navigation pandémiques

Après une interruption de 15 mois induite par une pandémie, la croisière est de retour en Amérique.

Le Celebrity Edge de Royal Caribbean est à moins de 24 heures du départ des côtes de Floride, la première croisière de passagers depuis un port américain depuis que la pandémie de Covid a fermé les opérations de l’industrie à travers le monde l’année dernière.

« Nous avons attendu si longtemps ce moment, et il est là, et c’est magnifique », a déclaré le PDG de Royal Caribbean, Richard Fain, dans une interview exclusive vendredi sur « Squawk on the Street » de CNBC.

Le Celebrity Edge fonctionne à 36% de sa capacité pour permettre une distanciation sociale. C’est tout de même près de 1 100 passagers qui prendront le départ samedi de Port Everglades, en Floride.

Tous les membres d’équipage sont vaccinés à 100 % et presque tous les passagers sont vaccinés, à l’exception de deux adultes et 24 enfants de moins de 16 ans, a indiqué la compagnie. Il est maintenant équipé d’une unité médicale plus grande qui compte deux médecins et trois infirmières, ainsi que des lits et des ventilateurs supplémentaires pour les unités de soins intensifs.

« Nous voulons qu’ils commencent lentement, vous savez, nous n’avons pas fonctionné depuis 15 mois », a déclaré Fain. « Comme toute autre chose, nous voulons commencer lentement et construire, donner aux gens une chance de pratiquer, donner aux gens une chance de replonger dans l’expérience. »