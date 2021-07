Royal Caribbean dit que 6 cas de Covid ont été découverts à bord d’un navire; les actions chutent

Dans une vue aérienne, le Royal Caribbean Freedom of the Seas (L) se prépare à appareiller de Port Miami lors de la première croisière d’essai américaine testant les protocoles COVID-19 le 20 juin 2021 à Miami, en Floride.

Les actions de Royal Caribbean Cruises ont chuté de plus de 4% vendredi après que six passagers à bord de son navire Adventure of the Seas ont été testés positifs pour Covid-19.

Les quatre de ces invités étaient complètement vaccinés et ne voyageaient pas ensemble. Les cas ont été découverts lors de tests de routine.

Trois des quatre passagers entièrement vaccinés ne présentaient aucun symptôme et le quatrième passager présentait des symptômes bénins, a déclaré Royal Caribbean dans un communiqué. Les deux invités non vaccinés sont des mineurs voyageant dans le même groupe et sont asymptomatiques.

Les six invités ont été immédiatement mis en quarantaine et leurs contacts proches ont été identifiés et testés. Ils ont tous été testés négatifs, a déclaré Royal Caribbean.

« Chaque invité et ses compagnons de voyage immédiats débarquent aujourd’hui à Freeport, aux Bahamas, et rentrent séparément chez eux par transport privé », a déclaré le croisiériste.

Lorsque la croisière est partie samedi de Nassau aux Bahamas, les invités devaient présenter la preuve d’un test PCR négatif. Les mineurs non vaccinés devaient également passer un autre test à l’enregistrement. Tout le monde avait été testé négatif avant l’embarquement, selon un porte-parole de l’entreprise.

En raison de la propagation rapide de la variante du coronavirus delta, la compagnie de croisière étendra ses procédures de test pour les croisières au départ des États-Unis qui durent cinq nuits ou plus. Les passagers devront subir un test négatif avant de monter à bord des navires, a déclaré le PDG Michael Bayley dans un article sur Facebook. Il a ajouté que les tests peuvent être passés dans les 3 jours suivant l’embarquement. La nouvelle politique sera en place du 31 juillet au 31 août.

« Même avec la grande majorité de notre population à bord hautement vaccinée, nous voyons plus de cas positifs pour la covid avec des invités vaccinés », a déclaré Bayley, dans le message. « La variante Delta se propage maintenant rapidement avec plus de 92 000 nouvelles infections hier seulement aux États-Unis et en Floride, l’un des principaux marchés de l’industrie, il y avait plus de 17 000 cas hier. »

« Nous réalisons que cela ne rendra pas beaucoup d’invités heureux tout comme cela réconfortera de nombreux invités. Nous faisons de notre mieux pour offrir des vacances sûres, saines et amusantes à tous nos invités, notre équipage et les communautés que nous visitons en ces temps difficiles. » dit Bayley.