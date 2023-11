Royal Caribbean dévoile de nouveaux divertissements pour Icon of the Seas

Les spectacles à la patinoire Absolute Zero d’Icon of the Seas comprendront une chorégraphie à grande vitesse et un éclairage énergique

Royal Caribbean International a dévoilé une nouvelle gamme de divertissements pour son nouveau navire, Icon of the Seas, qui fera ses débuts en janvier 2024.

Plus de 75 artistes et 50 musiciens et comédiens se produiront dans l’AquaDome, l’AquaTheater, le Royal Theatre et la patinoire Absolute Zero du navire, ainsi qu’au Schooner Bar, au pub anglais Point & Feather et au nouveau Lou’s Jazz ‘n Blues et pianos de duel.

Les invités de l’AquaDome auront l’occasion de voir des plongeurs de haut niveau, des planchistes, des voltigeurs, des slackliners et des nageurs synchronisés dans « Aqua Action ! », qui promet de « brouiller les frontières entre le film d’action réelle et l’expérience théâtrale ». “Pirates contre sirènes” présente des personnages de contes de fées racontant une histoire légère pour découvrir qui règne réellement sur l’océan.

Le Théâtre Royal présentera « Le Magicien d’Oz » avec une touche moderne. L’interprétation de ce conte classique par Royal Caribbean comprend des personnages planant au-dessus du public, plus de 600 éléments de costumes et une partition originale interprétée par un orchestre de 16 musiciens. Le Théâtre Royal présentera également les talents de 16 musiciens dans « Showband ! En direct. Musique. Maintenant.’.

« Starburst : Elemental Beauty » dans la nouvelle patinoire ovale Absolute Zero est une interprétation artistique du tableau périodique des éléments, avec une chorégraphie à grande vitesse, des décors cartographiés numériquement et des éclairages énergiques. Absolute Zero accueillera également un rassemblement de personnages célèbres de contes de fées dans « Once Upon a Time : The King’s Royal Ball ».

« Navires Ahoy ! » prendra possession de la Promenade Royale réinventée où les camarades du passé et du présent se rencontrent pour une démonstration de compétences et une bataille d’esprit.

Icon of the Seas proposera également un Comedy Club inspiré de Manhattan avec trois comédiens par soir et neuf hotspots musicaux diffusant une setlist tournante des meilleurs palmarès.

“Au cœur de tant de souvenirs créés lors des vacances Royal Caribbean se trouve une combinaison de divertissements en direct inégalée dans l’industrie des vacances, et nous passons au niveau supérieur avec Icon of the Seas”, a déclaré Nick Weir, senior vice-président du divertissement chez Royal Caribbean International. “Si vous êtes fan des productions à grande échelle à Broadway et dans le West End ou de la musique live et de la comédie dans des endroits chauds comme Las Vegas, Icon a tout pour chaque humeur et chaque style en un seul séjour – ainsi que des rebondissements inédits. trouvé uniquement sur Royal Caribbean.