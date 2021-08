Royal Caribbean Cruises (RCL) Perte du T2 2021 plus importante que prévu

Le navire de croisière Anthem of the Seas de Royal Caribbean International fait escale au port de Greenock le 22 juillet 2021 à Greenock, en Écosse.

Royal Caribbean International a annoncé mercredi une perte au deuxième trimestre plus importante que ce que les analystes prévoyaient, car la propagation de la variante du coronavirus delta a ralenti le rebond des réservations de croisières à court terme.

Les actions de la société ont chuté de plus de 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment la société s’est comportée pour son deuxième trimestre clos le 30 juin par rapport à ce que les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient :

Perte par action : 5,06$ ajusté vs 4,39$ attendu

: 5,06$ ajusté vs 4,39$ attendu Revenu: 50,9 M$ vs 149,7 M$ attendus

Au cours de son deuxième trimestre, la perte nette de la société s’est réduite à 1,35 milliard de dollars, ou 5,29 dollars par action, contre une perte de 1,64 milliard de dollars, ou 7,83 dollars par action, un an plus tôt.

Hors éléments, Royal Caribbean a déclaré avoir perdu 5,06 $ par action, ce qui était plus important que la perte de 4,39 $ par action attendue par les analystes interrogés par Refinitiv.

Royal Caribbean a déclaré un chiffre d’affaires de 50,9 millions de dollars, ce qui était bien inférieur aux 149,7 millions de dollars attendus par les analystes.

La société a déclaré que les réservations avaient augmenté de 50% par rapport au premier trimestre.

« Dans l’ensemble, l’activité de réservation pour les traversées 2021 est conforme à la capacité et à la montée en puissance attendues de la compagnie, à des prix supérieurs à 2019 », a déclaré Royal Caribbean dans son communiqué de presse.

« Bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l’impact de la variante Delta sur les réservations, la société a constaté un impact modeste sur les réservations plus rapprochées. Cependant, 2022 reste solide ; en particulier, les mois de printemps et d’été sont performants. bien », a déclaré la société.

Le croisiériste prévoit que 80 % de sa flotte sera remise en service d’ici la fin de l’année.

Le taux de consommation de trésorerie mensuel moyen de Royal Caribbean au deuxième trimestre était d’environ 330 millions de dollars, un taux plus élevé que celui du trimestre précédent.

L’industrie des croisières est l’une des dernières à revenir aux opérations d’avant la pandémie. Plusieurs épidémies très médiatisées à bord des navires au début de la crise sanitaire ont attisé les craintes quant à la facilité avec laquelle le virus peut se propager sur les navires. Les Centers for Disease Control and Prevention ont imposé des directives strictes pour tenter de prévenir de nouvelles épidémies.

Mardi, Royal Caribbean a annoncé que sa flotte complète reviendrait au printemps prochain.

« Plus de 110 000 invités ont navigué avec nous depuis décembre, et ils l’ont fait en toute sécurité tout en profitant des vacances mémorables qu’ils ont confiance que nous donnerons vie », a déclaré Michael Bayley, président et chef de la direction de Royal Caribbean International dans un communiqué de presse.

Alors que la variante du coronavirus delta continue de se propager, Royal Caribbean a commencé la semaine dernière à exiger que tous les voyageurs en croisière aux États-Unis pendant cinq jours ou plus aient un test Covid négatif avant l’embarquement. Cela est survenu après que six passagers ont été testés positifs pour le virus, bien que quatre d’entre eux aient été complètement vaccinés.

Les actions de Royal Caribbean ont culminé au-dessus de 99 $ en février, soutenues par l’espoir que l’industrie rebondirait, alors qu’un nombre croissant de personnes étaient vaccinées. Cependant, à mesure que les taux de vaccination ont ralenti et que la variante delta s’est propagée, le stock a reculé. Les actions sont essentiellement stables pour l’année. Royal Caribbean a une valeur marchande de 18,96 milliards de dollars.

Lisez le communiqué complet de Royal Caribbean International.

