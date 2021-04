Le navire de croisière Mariner of the Seas, exploité par Royal Caribbean Cruises Ltd. et hôte de la Coinsbank Blockchain Cruise Asia, se trouve au large de Paradise Beach à Phuket, en Thaïlande, le mercredi 17 janvier 2018. Quand 600 passionnés de crypto-monnaie ont quitté Singapour Lundi soir, pour leur deuxième croisière annuelle sur la blockchain, le prix du Bitcoin oscillait confortablement au-dessus de 13500 $. Au moment où leur navire de 1021 pieds de long est arrivé en Thaïlande mercredi, pour un après-midi de boissons sans fond et de discussions axées sur la cryptographie sur une plage privée ensoleillée, Bitcoin avait craté à 10000 $.

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images