Royal Caribbean annule les traversées au départ d’Israël en raison de troubles

Royal Caribbean International annule ses toutes premières traversées au départ de Haïfa, en Israël, en raison de troubles, a annoncé samedi la compagnie de croisière.

L’Odyssey of the Seas, le plus récent navire de la compagnie de croisière, avait prévu des départs de Haïfa à partir du 2 juin et se poursuivant jusqu’en octobre. Au lieu de partir d’Israël, le navire passera sa saison inaugurale avec des traversées en Floride. Les détails des futures croisières n’ont pas encore été annoncés.

« En raison des troubles en Israël et dans la région, Odyssey n’a pas été en mesure d’achever les préparatifs nécessaires pour opérer à partir de Haïfa comme prévu », a déclaré la compagnie de croisière dans un communiqué fourni par le porte-parole Lyan Sierra-Caro.

Les tensions ont commencé à Jérusalem-Est au début du mois, avec des manifestations palestiniennes contre les tentatives des colons d’expulser de force un certain nombre de familles palestiniennes de leurs maisons et les mesures de la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa, un point d’éclair fréquent situé sur un mont dans la vieille ville vénérée par les musulmans et les juifs.

Depuis lundi soir, le Hamas a tiré des centaines de roquettes sur Israël, qui a frappé la bande de Gaza avec des frappes. À Gaza, au moins 139 personnes ont été tuées, dont 39 enfants et 22 femmes; en Israël, huit personnes ont été tuées, dont un homme tué par une roquette qui a frappé samedi à Ramat Gan, une banlieue de Tel Aviv.

La dernière explosion de violence s’est propagée dans la région au cours de la semaine dernière, avec des affrontements judéo-arabes et des émeutes dans des villes mixtes d’Israël. Il y a eu aussi des manifestations palestiniennes généralisées vendredi en Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes ont tiré et tué 11 personnes.

Michael Bayley, président et chef de la direction de Royal Caribbean International, a déclaré dans le communiqué que même si la décision était difficile de faire en sorte que la sécurité des passagers, de l’équipage et des communautés visitées par la compagnie de croisière reste la priorité.

« Ce changement, bien que très décevant pour les vacanciers israéliens que nous attendions avec impatience d’accueillir à bord, reflète notre ferme engagement à offrir des vacances aussi sûres que mémorables », a déclaré Bayley dans un communiqué.

En mars, Royal Caribbean s’est engagé à être «entièrement vacciné» pour les navigations sur l’Odyssey of the Seas. Cette exigence peut changer avec le changement d’emplacement.

La compagnie de croisière a déclaré que 100% de l’équipage devra être complètement vacciné, a déclaré Sierra-Caro à USA TODAY. Cependant, Royal Caribbean n’a pas encore annoncé de protocole de vaccination pour les passagers venant des États-Unis.

