Royal Caribbean améliore le divertissement pour Icon of the Seas à destination de la Floride – Orlando Sentinel

L’homme derrière le rideau a un rideau beaucoup plus grand pour le prochain Icon of the Seas de Royal Caribbean, qui remportera le titre de plus grand navire de croisière du monde lors de son lancement à Miami en janvier 2024.

Pour les options de divertissement à bord de l’immense navire, le spectacle principal sera une production du “Magicien d’Oz”, mais il ne s’agit que d’un ensemble d’offres surdimensionnées pour les plus grandes salles de théâtre jamais vues dans la flotte de la compagnie de croisière, a déclaré Nick Weir. , vice-président senior de Royal Entertainment.

« Le théâtre a atteint un tout autre niveau », a-t-il déclaré. “Nous avons également intégré notre plate-forme aérienne 3D afin que les artistes ou les éléments survolent directement le public.”

La technologie joue un grand rôle dans le théâtre principal, mais aussi dans la plus grande patinoire d’un navire royal appelée Absolute Zero, qui a été agrandie en une forme ovale qui permettra aux patineurs d’obtenir plus de vitesse et de faire plus de figures tout en étendant son système de projection à couvrir la patinoire, la scène et le mur du fond.

“Nous avons été les premiers à installer une patinoire en haute mer”, a déclaré Weir en soulignant ses débuts sur la ligne en 1999. “Et nous sommes toujours les seuls à le faire, parce que c’est difficile.”

Le plus grand nouveau terrain de jeu pour Weir, cependant, est l’AquaTheater, qui a migré de son domicile habituel de ses frères et sœurs de classe Oasis vers le nouvel AquaDome, un immense espace clos de verre et d’acier au sommet de l’avant du navire.

« Désormais, notre AquaTheater se trouve sous un dôme de verre, ce qui signifie que nous pouvons contrôler la météo. Nous pouvons contrôler la valeur de la production », a déclaré Weir. « Maintenant, en volant en 3D, nous allons créer le tout premier système double. Nous pourrons ainsi avoir deux artistes effectuant essentiellement une danse aérienne au-dessus de la tête de nos invités.

Mais l’introduction de quatre bras robotiques faisant partie intégrante des performances pourrait constituer le plus gros ajout technologique.

“La robotique peut recréer n’importe quelle sensation de force, de mouvement et de direction”, a déclaré Weir. « Nous allons mettre une plate-forme sur un bras robotique, donc au lieu d’avoir des tremplins, nous allons avoir des bras robotiques qui lancent des plongeurs. Le robot aura été programmé avec exactement les mêmes forces que celles d’un tremplin en fibre de verre. Cela n’a jamais été fait et tout cela est breveté.

Chacune des trois salles propose deux spectacles.

La version à grande affiche du « Magicien d’Oz » mettra en vedette un orchestre de 16 musiciens, une première pour la compagnie de croisière. Ce même orchestre sera la tête d’affiche d’un spectacle intitulé « SHOWBAND ! En direct. Musique. Maintenant.” mettant en valeur les compétences des musiciens mariées à des effets visuels.

La tête d’affiche, cependant, promet de combiner nostalgie et touches modernes pour une interprétation unique de l’histoire écrite pour la première fois en 1900 et rendue classique par le film de 1939.

“Il est vraiment important que nous restions fidèles au scénario et à la musique parce que c’est ce que les gens savent”, a déclaré Christi Coachman-Orengo, vice-présidente adjointe du divertissement pour la compagnie de croisière. « Nous pouvons prendre certaines libertés créatives dans la conception, par exemple pour les costumes. Nous avons des costumes vraiment uniques que vous ne penseriez peut-être pas vraiment que nous verrions dans le spectacle. La scénographie est incroyable.

Pour l’AquaTheater, ses deux spectacles bénéficieront de la plus grande distribution à ce jour, avec plus de 75 artistes — un mélange de plongeurs de haut niveau, d’acrobates, de voltigeurs, de slack liners, de nageurs synchronisés et même de skateurs pour la première fois. Pour eux, les bras robotisés assembleront leur half-pipe devant le public avant le début du spectacle principal de la salle « Aqua Action ! Un deuxième spectacle destiné aux familles s’appelle « Pirates contre Sirènes » dans lequel les deux équipes d’artistes s’affrontent pour la supériorité des mers dans une histoire légère avec des personnages dignes d’un conte de fées.

Pour la patinoire, le spectacle principal reprend le tableau périodique des éléments. « Starburst : Elemental Beauty » propose davantage de figures et de sauts en raison de la plus grande patinoire, ainsi que de décors cartographiés numériquement et d’un éclairage vibrant. Un deuxième spectacle, encore une fois destiné aux familles, s’intitule « Once Upon a Time : The King’s Royal Ball » et promet une programmation de personnages de contes de fées.

En plus des trois salles de théâtre, le navire accueillera plus de 50 musiciens live, dont des artistes dans les nouveaux salons Dueling Pianos et Lou’s Jazz ‘n Blues, mais également dans des établissements incontournables comme le Schooner Bar et le pub anglais Point & Feather.

« Il y a toujours eu un désir, une intention, une mission chez Royal : créer les meilleures expériences et les meilleures vacances au monde », a déclaré Weir. « Et s’ils sont fans de divertissement et envisagent d’aller à Broadway, dans le West End de Londres ou à Las Vegas. Nous voulons qu’ils fassent une double prise, et nous irons simplement à Royal Caribbean.

Icon of the Seas reste en construction au chantier naval Meyer Turku à Turku, en Finlande, après avoir terminé sa dernière série d’essais en mer. Il effectuera son voyage transatlantique le 23 décembre avant sa série de croisières en avant-première en janvier.

Sa première navigation avec des clients normaux aura lieu le 28 janvier 2024 alors qu’il commencera des voyages de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de PortMiami.