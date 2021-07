Royal Caribbean ajoute une exigence de test pour embarquer sur des croisières aux États-Unis jusqu’en août

Royal Caribbean International exigera que les passagers de plus de 2 ans fournissent un test COVID-19 négatif avant d’embarquer sur des navires avec des itinéraires pour cinq nuits ou plus dans les eaux américaines.

Cette politique sera en place à partir de samedi et jusqu’au 31 août et a été annoncée « avec beaucoup de prudence ». La compagnie de croisière acceptera à la fois les résultats négatifs de la PCR et de l’antigène.

Avant samedi, les passagers vaccinés n’étaient pas tenus de présenter un test négatif, a déclaré le porte-parole Lyan Sierra-Caro à USA TODAY. La précaution supplémentaire intervient alors que la variante Delta continue de se propager à travers le pays.

Le test doit être administré au plus tard trois jours avant l’embarquement et les passagers doivent présenter la preuve de leur résultat négatif lors de l’enregistrement.

« Toutes les autres exigences et politiques de test sont toujours en place. Il s’agit d’une couche de précaution supplémentaire pour assurer la sécurité de tout le monde à bord », a déclaré Royal Caribbean dans un communiqué fourni par Sierra-Caro. « Nous continuerons de surveiller les circonstances de santé publique à mesure qu’elles évoluent et d’apporter les ajustements nécessaires à nos protocoles. »

La nouvelle est arrivée le même jour que six passagers ont été testés positifs pour COVID-19 lors d’une croisière de 7 nuits sur l’aventure des mers de Royal Caribbean qui est partie de Nassau samedi dernier. Quatre passagers testés positifs ont été vaccinés et deux d’entre eux étaient des mineurs non vaccinés.

Tous les passagers à bord devaient présenter la preuve d’un test COVID-19 négatif avant d’embarquer aux Bahamas.