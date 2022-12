Royal Bond Novice Hurdle: Marine Nationale nie Irish Point dans une finition palpitante à Fairyhouse | Nouvelles de la course

Marine Nationale est venue avec un hochet tardif pour décrocher le Bar One Racing Royal Bond Novice Hurdle à Fairyhouse.

L’enfant de cinq ans formé par Barry Connell s’est dirigé vers le concours invaincu et a franchi la première étape avec aplomb sous la conduite cool de Michael O’Sullivan, qui a célébré sa première victoire en première année.

Content de suivre le rythme dans les premières étapes, O’Sullivan semblait avoir beaucoup de cheval sous lui alors que les protagonistes s’approchaient à deux. Bien que temporairement mis en retrait suite à une erreur en dernier lieu, le vainqueur du 11/2 a répondu vaillamment dans le rodage pour empêcher Irish Point de Gordon Elliott sur la ligne.

Marine National l’a emporté d’une tête, avec quatre longueurs derrière Ashroe Diamond, troisième.

Paddy Power et Betfair font Marine Nationale 7/1 à partir de 16 ans pour le Supreme Novices’ Hurdle au Cheltenham Festival.

Image:

La Marine Nationale (à droite) arrive juste devant Irish Point à Fairyhouse





Connell a déclaré: “Il s’est éloigné, a sauté et s’est installé. Il a failli le jeter à la fin avec un saut de lapin, mais il a creusé. C’était la première fois qu’il se débrouillait de sa vie, et il devait être dure.

“Je ne savais pas ce qu’il ferait sans la bride. Parfois, ces chevaux à bride, ils ne trouvent pas grand-chose, mais vous aimeriez la façon dont il s’est battu et a enduré. Je suis ravi de l’avoir .

“Je pensais que le terrain était parti pour lui aujourd’hui, pour être honnête. Il s’était enfui sur un bon terrain, et c’était le terrain le plus doux qu’il avait.

“Nous le montons pour la vitesse. C’est en fait un cheval de race plate, donc nous allions toujours nous asseoir derrière les chevaux fantaisistes et essayer. Cela ne sert à rien de fixer un objectif. Il s’améliorera encore à partir de cela, et est un vrai cheval de première année maintenant, si heureux jours.”

Image:

Le propriétaire et entraîneur de la Marine Nationale, Barry Connell, célèbre après sa victoire dans le Royal Bond





Connell a connu de nombreux succès dans les grandes courses en tant que propriétaire au fil des ans avec The Tullow Tank, Foxrock et Our Conor, mais il était ravi d’avoir formé un buteur de première année.

“C’est génial. J’ai monté des vainqueurs de Cheltenham, j’ai possédé des vainqueurs de Cheltenham, mais c’est une ligue complètement différente.

“J’imagine que nous sauterons Leopardstown à Noël car il a eu une course difficile là-bas, et nous irons probablement au Dublin Racing Festival et au Supreme.”