Royal Ascot, Wimbledon et les festivals de musique parmi les événements auxquels les Britanniques sont les plus désespérés après le verrouillage

ET ils sont partis… oh oui ils le sont ! Les courses de chevaux, le tennis et les expositions florales sont parmi les événements auxquels les Britanniques ont le plus envie d’assister.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé qu’ils souhaitaient assister à Wimbledon, au Chelsea Flower Show, à Royal Ascot et au Edinburgh Fringe Festival – si Covid le leur permet.

Spencer Matthews dévoile une fontaine d’eau de source Harrogate à Royal Ascot Crédit : SWNS

Les Britanniques ont hâte de s’imprégner de l’action à Wimbledon cette année Crédit : PA

Les festivals de musique sur la liste des événements auxquels les gens veulent le plus assister incluent Glastonbury, qui devrait revenir en 2022, et le festival de Reading et de Leeds qui se déroulera en août.

Le festival de l’île de Wight, présenté par Liam Gallagher et Snow Patrol, est également à l’honneur.

Les occasions sportives incluent le T20 et le marathon de Londres, qui a été annulé en 2020.

Il est également apparu qu’un sur 10 espère que les restrictions seront levées avant le 31 octobre, afin qu’ils puissent aller faire un tour ou un traitement, tandis qu’un cinquième veut simplement que la vie soit revenue à la normale d’ici la fin de l’année, pour les pantomimes de Noël et un réveillon du Nouvel An. fête.

Les fans de musique espèrent voir leurs groupes préférés à Reading Crédit : Redferns

Mais pour éviter toute déception, les trois quarts n’ont pas de grands projets, au cas où ils seraient annulés ou reportés.

La recherche a été commandée par Harrogate Spring Water, qui s’est associée à Spencer Matthews pour révéler une nouvelle installation d’eau époustouflante à Royal Ascot.

La fonction, une version réinventée des tours de champagne emblématiques, est conçue pour encourager les amateurs de course à s’hydrater tout au long de la journée.

Le château d’eau de 8 pieds a été créé à l’aide de plus de 1 000 verres en plastique recyclé, ce qui représente l’engagement de Harrogate Spring Water à établir un système en boucle fermée.

LE TOP 20 DES ÉVÉNEMENTS AUX BRITS QUI VEULENT LE PLUS PARTICIPER 1. Pantomimes de Noël 2. Célébrations du Nouvel An 3. Wimbledon 4. Exposition florale de Chelsea 5. Festival Fringe d’Édimbourg 6. Festival de Glastonbury 7. Cricket Twenty20 (T20) 8. Le test-match du Seigneur 9. Grand Prix 10. Astuce ou traitement d’Halloween 11. Royal Ascot 12. Le carnaval de Notting Hill 13. Courses de Cheltenham 14. Bristol Balloon Fiesta 15. Marathon de Londres 16. Festival de lecture et de Leeds 17. Aide au football 18. Festival de l’île de Wight 19. Semaine de la mode de Londres 20. Célébrations de la fierté

Spencer Matthews a déclaré: « En tant que l’un des premiers événements à revenir cet été, il y a beaucoup d’anticipation autour de Royal Ascot et, pour ma part, j’ai hâte de commencer la saison estivale des événements.

« Après un long confinement, je tiens à faire en sorte que les célébrations durent le plus longtemps possible, c’est pourquoi il est si important de garder à l’esprit combien nous buvons.

James Cain OBE, directeur général de Harrogate Spring Water, a ajouté: «Après les 18 derniers mois de blocage, nous méritons tous une célébration, ce qui est très évident dans nos recherches sur les consommateurs.

«À Harrogate Spring Water, notre mission cet été est de permettre aux gens de tirer le meilleur parti de leurs célébrations en les encourageant à rester hydratés tout au long de la journée.

« Nous espérons que notre fontaine à eau, ainsi que notre eau gratuite tout au long de la semaine de course, permettront à tous les amateurs de course de profiter au maximum de leur journée. »