Royal Ascot: Triple Time provoque la surprise 33/1 dans Queen Anne Stakes pour battre Inspiral et Frankie Dettori | Nouvelles de la course

Royal Ascot 2023 a connu un début passionnant alors que Triple Time, 33/1, a repoussé Frankie Dettori et Inspiral pour remporter les Group One Queen Anne Stakes.

Dettori, qui participait à sa dernière réunion royale avant sa retraite à la fin de la saison, n’a pas pris un départ de rêve car Inspiral – le vainqueur des Coronation Stakes de l’année dernière – a été le plus lent à sortir des étals.

Neil Callan, quant à lui, a dû prendre fermement en main l’outsider Triple Time de Kevin Ryan, car le poulain était vif tôt et a tiré son cavalier vers l’avant.

Modern Games, favori 7/4 sous William Buick, était dans le rythme mais n’a jamais semblé dangereux alors que les yeux étaient attirés par Dettori vers le rail latéral le plus éloigné.

Lui et Inspiral ont fait leur choix et ont brièvement pris les devants dans le dernier kilomètre, avant que Triple Time ne trouve plus à gagner par un cou, avec Light Infantry en troisième et Modern Games en quatrième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine ont dirigé le cortège royal en calèche le premier jour à Ascot.



Callan a déclaré à Sky Sports Racing: « Kevin Ryan me dit depuis l’année dernière: » C’est le meilleur cheval que j’aie jamais entraîné et nous n’avons pas vu le meilleur de lui « .

« Si vous regardez son pedigree, ils s’améliorent tous avec l’âge et il est par le meilleur étalon du moment.

« Je pense qu’il a défié l’histoire parce que les statistiques indiquaient qu’aucun cheval ne pouvait gagner cette première fois, nous avons donc vraiment dû le sortir du sac.

Image:

Triple Time (à droite) retient Inspiral pour remporter les Queen Anne Stakes à Royal Ascot





« Il avait l’air vif mais il n’était vraiment pas si mauvais – il jette juste la tête. J’ai parlé dans son oreille et je l’ai fait se détendre, puis il s’est éloigné. C’était très impressionnant. »

Le co-entraîneur d’Inspiral, John Gosden, s’est dit ravi des efforts d’Inspiral, déclarant : « Elle a couru une super course. C’était une première course fabuleuse et nous ne pourrions pas être plus satisfaits d’elle.

« Elle a tout fait correctement mais l’autre vient de revenir quand elle a frappé le front. Nous allons regarder des courses comme le Sussex ou le Jacques Le Marois maintenant mais elle est de retour sur la chanson – c’est le principal. »