Royal Ascot : Starman d’Ed Walker sur la bonne voie pour les Diamond Jubilee Stakes samedi pour affronter Glen Shiel | Nouvelles de course

Starman d’Ed Walker est en tête de 16 confirmations pour les Diamond Jubilee Stakes de samedi à Royal Ascot.

Le joueur de quatre ans a couru cinq fois dans sa vie, remportant quatre départs avec sa seule défaite sur un terrain meuble le jour des champions.

Il est revenu à l’action cette saison avec une victoire dans les Duke of York Stakes, battant Nahaarr par un cou.

Glen Shiel d’Archie Watson a remporté la victoire lors de la Journée des champions et il revient sur les lieux de sa plus belle heure.

Ayant fourni à Hollie Doyle un premier vainqueur du groupe 1, il devrait se déshabiller plus en forme que lors de son retour saisonnier en Irlande lorsqu’il a terminé quatrième.

Dream Of Dreams de Sir Michael Stoute a le même âge que Glen Shiel à sept ans et cherchera à faire mieux que lorsqu’il a été battu de justesse par Hello Youmzain il y a 12 mois.

Le vainqueur de l’année dernière, qui a pris sa retraite, a été entraîné par Kevin Ryan qui s’appuie cette année sur Emaraaty Ana.

Les entraîneurs du Nord sont bien représentés avec Art Power de Tim Easterby, Summerghand formé par David O’Meara et Ventura Rebel de la cour de Richard Fahey également dans le mélange

Il y a un intérêt de l’étranger sous la forme du coureur allemand Namos de Dominik Moser, tandis qu’il y a deux coureurs irlandais entraînés, Harry’s Bar pour Ado McGuinness et la jument de Paddy Twomey Sonaiyla.

Cape Byron, Garrus, Happy Power, Royal Commando et Final Song complètent la liste.