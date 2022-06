Royal Ascot: Simon Rowlands donne à Twilight Jet une chance dans la Coupe du Commonwealth à un prix élevé parmi cinq choix pour la quatrième journée | Nouvelles de la course

Le meilleur pronostiqueur Simon Rowlands a décroché un vainqueur 20/1 avec Thesis jeudi et a cinq sélections plus une analyse pour le quatrième jour de Royal Ascot, en direct sur Sky Sports Racing.

Il n’y a pas de relâchement de la quantité ou de la qualité vendredi alors que nous atteignons le quatrième jour de Royal Ascot 2022.

Plus de 100 chevaux ont de nouveau été déclarés pour sept courses qui comprennent deux concours de groupe un, un groupe deux et un groupe trois. Avec plus de 600 déclarations sur les cinq jours et 35 courses, vous n’entendrez plus parler de « la plaie des petits champs » de ce quartier avant un moment !

Cette paire de Group Ones sont les Coupe du Commonwealth (3.05) et le Enjeux du couronnement (4.20). Ce sont le genre de courses que tout passionné devrait pouvoir apprécier, quelle que soit son implication financière, et c’est ma recommandation en ce qui concerne cette dernière.

Votre point de vue sur le résultat des Coronation Stakes est susceptible de tourner autour de la qualité que vous pensez qu’Inspiral est toujours. Elle était une très bonne fille de deux ans et a remporté les 1000 Guinées suivantes, deuxième et première, Prosperous Voyage et Cachet, confortablement battues dans le Fillies’ Mile à Newmarket en octobre.

Le problème est qu’elle n’a pas été vue depuis, en raison d’un échec initial à l’entraînement, et n’a été qu’un simple spectateur car sa forme a été renforcée. Cachet a suivi sa victoire de Newmarket Guinées avec une seconde à Mangoustine dans l’équivalent français à Longchamp, obtenant un peu plus de choses que celle qui l’a battue.

James Doyle et George Boughey célébrant le succès des Guinées de Cachet.





Il y a aussi quelques coureurs importants de la course de Newmarket, notamment Tenebrism, qui ne semblait pas rester mais qui a un autre essai à un mile, et dont la victoire à Cheveley Park est probablement la deuxième meilleure après la forme d’Inspiral.

Je donnerais également un cri définitif à Discoveries, le vainqueur des Moyglare Stud Stakes à deux ans, qui a eu la forme comme s’il avait besoin de la course lorsqu’il était septième dans les Guinées. Elle parle un peu d’Alpha Centauri, la pouliche de première classe qui s’est enfuie avec ça en 2018, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’elles sont sœurs.

Attendez-vous à une meilleure course de Discoveries maintenant, mais c’est un vrai casse-tête du point de vue des paris et je suis heureux de m’asseoir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tony Parker, quadruple champion de la NBA, rêve de remporter la gloire de Royal Ascot lors de sa deuxième saison seulement en tant que propriétaire lorsqu’il envoie Mangoustine, formé en France, aux Coronation Stakes la semaine prochaine, en direct sur Sky Sports Racing.



Jet soutenu pour voler haut dans la Coupe du Commonwealth

Le ténébrisme aurait été proche de la favorite de la Coupe du Commonwealth si cela avait été choisi pour elle. Au lieu de cela, un autre Guinéen non-résident (2000, pas 1000) dans Perfect Power l’est.

Il a parfaitement le droit de l’être, compte tenu de son record de deux ans et de sa victoire dans le Greenham de sept stades à Newbury à son retour. Mais il n’a pas grand-chose en main de quelques autres, comme El Caballo, Flaming Rib, Go Bears Go, Sacred Bridge et Jet du Crépuscule.

Je suis prêt à donner au dernier nommé une chance à un prix plus élevé étant donné la force de sa récente victoire du Naas Group Three sur New York City, classée 108. Il a tout fait et marqué facilement de trois longueurs ce jour-là sur un terrain plus ferme que le « bon » annoncé.

Twilight Jet était un enfant intelligent de deux ans à qui on avait demandé d’en faire trop en tête lorsqu’il était cinquième à Perfect Power, plus patiemment monté, dans les Middle Park Stakes lors de son avant-dernière apparition. Il est au moins possible que Twilight Jet soit meilleur que jamais, et il ne devrait pas être loin même s’il ne l’est pas.

Twilight Jet monté par Leigh Roche remporte le Goffs Lacken Stakes





Un jeu moins spéculatif est le favori Changement de la garde dans le soi-disant Royal Ascot Derby, le Enjeux du roi Édouard VII (5.35). Il a couru dans le Derby proprement dit et était meilleur que sa position de cinquième derrière Desert Crown ayant trop fait devant. Ryan Moore prend le relais de Wayne Lordan et peut se permettre d’être plus mesuré dans ce petit lot.

Il est confortablement meilleur que ses rivaux sous une forme connue, grâce à toute victoire facile dans le Chester Vase avant Epsom, bien que Lysander et la flotte ottomane aient encore du potentiel. J’aurais Changeoftheguard pas beaucoup plus grand que evens, donc il représente un pari aux cotes actuelles.

La relève de la garde laisse New London loin derrière dans le Chester Vase





Les deux Handicap du duc d’Édimbourg (3.40) et la Handicap de Sandringham (5,00) sont parmi les courses les plus difficiles à percer à première vue, mais les deux contiennent des chevaux qui regardent clairement devant leurs marques.

chalutier est celui pour moi dans l’ancien concours, en tant qu’enfant de quatre ans légèrement couru qui a remporté un handicap étonnamment fort à Chelmsford la dernière fois lors de son premier départ en un an. La dernière fois qu’il a couru lors de ce voyage de 12 stades, il a démoli le roi Frankel, classé 91, qui a remporté ou terminé deuxième lors de ses trois courses suivantes. Il a également terminé sixième dans le meilleur essai classique de Sandown depuis de nombreuses années.

Trawlerman a montré des bizarreries, ainsi que beaucoup de capacités, à Chelmsford et pourrait bien avoir besoin d’être peaufiné dans ce peloton de 19 coureurs. Frankie Dettori reprend ici.

Frankie Dettori n’a pas encore rejoint le conseil d’administration de Royal Ascot cette semaine





Je vais avec les filles en vert, rose et blanc – les fameuses soies de Juddmonte – dans le Sandringham, où Grenelle et Surveiller les deux ont quelque chose à leur recommander.

Le premier avait l’air d’une bonne perspective en battant le prochain vainqueur Fonteyn juste et carré dans une jeune fille à Newmarket et peut probablement être pardonné une défaite puisque par le très utile With The Moonlight de retour sur le même parcours sur 10 stades. Un mile fortement couru pourrait être le ticket, et c’est ce qu’elle devrait rencontrer ici.

Invigilate a réalisé des gains tardifs lors de la poursuite de Washraa (un autre concurrent solide dans ce domaine) à Nottingham la dernière fois et est un autre qui fait appel comme susceptible de bénéficier de ces circonstances. Elle a déjà une forme gagnante au sol, et il n’y a encore aucun signe que la surface à Royal Ascot soit autre chose que cela.

j’ai eu l’ouverture Enjeux d’Albany (2,30) a un prix similaire à celui du marché – il semble y avoir peu de papier entre Meditate et Mawj mais avec beaucoup d’autres en lice – tandis que la conclusion Palais de Holyroodhouse Handicap (6.10) est l’une des courses les plus ouvertes de toute la semaine, selon les paris. Je ne suis pas d’accord !

Les meilleurs paris de Simon Rowlands…

3.05 Coupe du Commonwealth – TWILIGHT JET (victoire 1pt)

3.40 – Duke of Edinburgh Handicap – TRAWLERMAN (victoire 1pt)

5.00 – Sandringham Handicap – CRENELLE (victoire 1pt); SURVIGILER (gain de 0,5 pt)

5.35 – King Edward VII – CHANGEMENT DE GARDE (victoire 2pts)