Royal Ascot quatrième Maljoom réservé pour le Prix Jacques le Marois | Nouvelles de la course

Maljoom a reçu le Prix Jacques le Marois comme prochaine destination probable après sa course malheureuse à Royal Ascot.

Cieren Fallon n’avait nulle part où aller pour une grande partie de la ligne droite d’Ascot dans les St James’s Palace Stakes, mais quand il a eu la lumière du jour, le vainqueur des Guinées allemandes est rentré chez lui et a juste manqué de temps pour attraper Coroebus, devant se contenter de ce qui semblait désespérément malchanceux. Quatrième.

L’entraîneur William Haggas a rejeté l’idée de le compléter pour les Sussex Stakes pour affronter le compagnon d’écurie Baaeed et l’enverra plutôt en France à la recherche d’un premier groupe.

« L’oncle de Sheikha Hissa (propriétaire de Baaeed) est Sheikh Ahmed (propriétaire de Maljoom) donc je ne pense pas qu’il y ait le moindre désir d’envoyer Maljoom pour le Sussex et il n’y est pas pour commencer. Je pense qu’il va aller pour le Jacques le Marois », a déclaré Haggas au Daily Podcast de Nick Luck.

« Je suis presque sûr qu’il aurait gagné avec un parcours sans faute, ils n’ont pas galopé dans cette course et c’était vraiment compliqué. Le cheval de Ryan (Moore, Aikhal) est tombé au mauvais moment et c’était l’une de ces choses qui ça peut arriver.

« Le cheval a fait des gains rapides dans le dernier stade et de nombreux observateurs pensaient qu’il aurait gagné et je suis d’accord, je pense qu’il l’aurait fait. »

Un autre compagnon d’écurie, My Prospero, a en fait terminé une place devant Maljoom en troisième mais sera désormais renforcé en voyage.

Haggas a poursuivi: « Je pense que My Prospero est un bon cheval, mais il a juste besoin de plus. C’était un risque de le courir comme nous le savons, mais c’était le dernier Groupe Un pour les trois ans.

« Il ne courra plus à un mile, il a l’option des Sky Bet Stakes à York ou du Prix Eugene Adam, mais je dois y réfléchir. C’est un très gros cheval qui sera meilleur l’année prochaine. »

Haggas a également confirmé que Baaeed, qui a consolidé sa position de meilleur cheval d’Europe en remportant le Queen Anne, se dirigera vers le Sussex, puis sera intensifié en voyage pour le Juddmonte International à York.

« Je pense que c’est la voie évidente. Nous n’en avons pas discuté à fond, mais cela semble évident parce qu’il doit courir, il a quatre ans et il doit continuer », a-t-il déclaré.

« Il a bien gagné, comme il en avait le droit. Je n’ai pas été submergé par sa performance – même s’il n’a jamais vraiment lâché la bride – mais le handicapeur l’a mis 3 lb donc il a dû voir quelque chose donc c’était bien.

« Je pense qu’il y a peut-être quelque chose dans le fait qu’il ne fait que ce qu’il doit faire, comme son père (Sea The Stars), qui n’a jamais été flash mais il a continué à gagner sur toutes les distances.

« Ce cheval fait ce qu’il a à faire et c’est pourquoi monter en voyage sera si intéressant. »