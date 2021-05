Royal Ascot prochain arrêt pour la deuxième Lady Bowthorpe de Lockinge | Actualités des courses

Une apparition à Royal Ascot sera probablement la prochaine à l’ordre du jour de Lady Bowthorpe après son excellent effort lors de la défaite de Lockinge Stakes samedi.

Après avoir démarré sa campagne avec succès avec une défaite de justesse contre la gagnante suivante Queen Power dans Dahlia Stakes de Newmarket, la jument Nathaniel est montée au plus haut niveau pour affronter les garçons à Newbury.

Bien que pas de match pour le brillant Palace Pier, Lady Bowthorpe s’est dégagée du reste en deuxième, laissant l’entraîneur William Jarvis fier à juste titre de la performance de sa charge.

Il a dit: « Elle allait bien ce matin. Elle était fatiguée et sait qu’elle a eu une course difficile hier, mais c’est une pouliche assez forte et je pense qu’elle en sera plus dans 48 heures.

« Nous sommes ravis avec elle. Terminer cinq longueurs et demie sans un cheval assez solide comme le roc (Top Rank) a été une très bonne performance.

« Nous allons lui donner un temps facile, mais ce n’est pas une pouliche avec laquelle vous pouvez prendre trop facilement pendant trop longtemps car elle rebondit assez rapidement. Espérons que ce soit le cas et nous attendons avec impatience sa prochaine course. «

Le gestionnaire de Newmarket a confirmé un retour au niveau du groupe 2 pour le duc de Cambridge Stakes du mois prochain pour Lady Bowthorpe, mais il espère qu’elle pourra décrocher l’or dans la société du groupe 1 avant la fin de la saison.

« Le duc de Cambridge semble la course évidente. Le timing est bon et il semble que l’endroit où aller », a ajouté Jarvis.

« C’est un groupe deux bien sûr, donc nous avons une pénalité de 3 livres, mais cela pourrait être un tremplin vers des courses comme les Falmouth ou les Nassau Stakes. Le programme se prépare légèrement pour elle.

« Je meurs d’envie de faire 10 stades avec elle, c’est sûr. Il y a beaucoup à attendre – je suis très excité de l’avoir. »