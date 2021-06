Royal Ascot premier pour l’entraîneur Murtagh alors que Create Belief gagne | Nouvelles de course

Johnny Murtagh a célébré son premier vainqueur en tant qu’entraîneur à Royal Ascot lorsque Create Belief a transformé les Sandringham Stakes en déroute.

Murtagh a connu de nombreuses journées mémorables en selle lors du meeting – mais très peu lui auront apporté autant de satisfaction que cette victoire.

Bien soutenu lorsque la pluie torrentielle a frappé pendant la nuit, Create Belief a été expulsé d’une chance de 6-1 dans un champ qui a vu neuf non-coureurs en raison de la détérioration des conditions.

Monté par Ben Coen – un autre pour célébrer un premier vainqueur de Royal Ascot – Create Belief a mis la course au lit bien loin.

Elle a pris la tête avec un furlong et demi à courir et malgré le fait qu’elle ait gagné 10 livres pour une victoire dans un gros handicap au Curragh la dernière fois, elle a sprinté sans faute.

La favorite 5-1 de Sir Michael Stoute, Samoot, était la seule pouliche à donner une quelconque poursuite, mais elle n’a eu aucune réponse et a été battue de cinq longueurs et demie. Messidor a terminé troisième et She Do quatrième.

Coen portait les couleurs du RacehorseClub, deuxième du Grand National avec Balko Des Flos.

Le cavalier a déclaré: « C’est une énorme victoire et un grand sentiment d’en faire partie. Elle a voyagé si facilement et a adoré le terrain. Vous pouvez la monter comme vous le souhaitez, c’est une pouliche tellement simple.

« Je ne pouvais pas demander un meilleur mentor que Johnny. C’est ma première fois ici et c’est une grande aide d’avoir quelqu’un comme lui derrière moi. »