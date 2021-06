Royal Ascot: Palace Pier en tête des prétendants aux Queen Anne Stakes pour la journée d’ouverture de la réunion de cinq jours | Nouvelles de course

Palace Pier affrontera un maximum de 11 rivaux lorsqu’il tentera de remporter des victoires consécutives dans le groupe 1 à Royal Ascot dans les Queen Anne Stakes.

L’étoile miler de John et Thady Gosden a remporté un passionnant renouvellement des St James’s Palace Stakes l’été dernier – et sera un grand favori pour doubler son total dans la course qui s’ouvre la réunion phare de la semaine prochaine mardi, après avoir fait un début impressionnant à sa campagne en les enjeux de Lockinge à Newbury.

Circus Maximums a fourni à Aidan O’Brien un quatrième succès Queen Anne il y a 12 mois, et le gestionnaire de Ballydoyle est à nouveau susceptible d’être représenté – avec à la fois Lope Y Fernandez et Order Of Australia au stade de la confirmation.

Lope Y Fernandez aurait besoin de rebondir après un effort décevant dans le Lockinge, tandis que le vainqueur de la Breeders’ Cup Mile, Order Of Australia, pourrait faire sa première apparition depuis qu’il a terminé sixième à Hong Kong en décembre.

Il y a deux précédents vainqueurs de la course en lice – dans le buteur 2019 de David O’Meara, Lord Glitters et Accidental Agent, qui a remporté une victoire choc en 2018.

Mardi à Royal Ascot 14h30 : Les Queen Anne Stakes (Groupe 1) 3:05 : Les enjeux de Coventry (Groupe 2) 15h40 : The King’s Stand Stakes (Groupe 1) 16h20 : Les enjeux du Palais St James (Groupe 1) 17h00 : Les enjeux d’Ascot (Handicap) 5:35 : The Wolferton Stakes (Liste) 6h10 : The Copper Horse Stakes (Handicap)

La paire de Pogo et Tilsit de Charlie Hills, et le Top Rank de la cour de James Tate, figurent également.

Battaash, entraîné par Hills, est le nom vedette parmi les 16 sprinteurs confirmés pour les King’s Stand Stakes.

Le joueur de sept ans a finalement brisé son canard à Ascot lors du renouvellement de l’année dernière, avant de remporter son quatrième King George Stakes à Goodwood et son deuxième Nunthorpe à York.

Ses rivaux potentiels incluent le héros de la Coupe de juillet de Roger Teal, Oxted, et la passionnante pouliche de trois ans de Tim Easterby, Winter Power, qui aurait difficilement pu être plus impressionnante à York lors de sa dernière sortie.

John Quinn semble prêt à seller à la fois Liberty Beach et Keep Busy, tandis que l’intérêt international est ajouté par deux challengers américains dans Extravagant Kid et Maven – qui sont respectivement entraînés par Brendan Walsh et Wesley Ward.

Poetic Flare de Jim Bolger a déjà connu une saison chargée – remportant les 2000 Guinées à Newmarket, sixième dans les Guinées françaises et deuxième dans les Guinées irlandaises – mais semble prêt à repartir.

Mostahdaf pourrait mettre son record d’invincibilité en jeu pour l’équipe Gosden. Il a été vu pour la dernière fois gagner les Heron Stakes à Sandown d’une demi-longueur – de la Highland Avenue entraînée par Charlie Appleby, qui pourrait raviver la rivalité.

Lucky Vega de Jessica Harrington est un concurrent de premier plan, après avoir terminé respectivement troisième et quatrième dans les Guinées anglaise et irlandaise.

Aidan O’Brien est parti à Battleground, en Ontario, dans l’Empire romain et à Wembley.

La première course de deux ans de la semaine est le prestigieux Group Two Coventry Stakes.

Au total, 29 juvéniles ont été inscrits, dont le double vainqueur d’Hugo Palmer, Ebro River, Angel Bleu formé par Ralph Beckett, Masseto de Donnacha O’Brien et Kaufymaker de Ward.