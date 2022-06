Royal Ascot: la reine a refusé le vainqueur alors que Claymore remporte les Hampton Court Stakes lors d’une journée frustrante pour Frankie Dettori | Nouvelles de la course

Claymore a repoussé Reach For The Moon dans les Hampton Court Stakes pour refuser à la reine un vainqueur du Royal Ascot le troisième jour.

Toute la semaine, l’espoir avait été que, alors que les soies royales offraient diverses chances dans les deux sens, Reach For The Moon formé par John et Thady Gosden était celui qui fournirait à Sa Majesté un 25e gagnant lors de la réunion de son jubilé de platine. an.

Frankie Dettori a suivi Adam Kirby sur Claymore dans la ligne droite et en entrant dans le dernier furlong 2/5 favori Reach For The Moon a égalisé, alors que le concours portait sur le poulain bien considéré de Jane Chapple-Hyam, qui n’avait aucune joie dans les Guinées françaises la dernière fois, a retiré plus gagner par une longueur et trois quarts.

La chance de 7/1 offrait à Chapple-Hyam un deuxième vainqueur de la semaine après Saffron Beach mercredi.

Kirby a dit Sky Sports Racing: « Il a toujours été un cheval qui nous a rempli de promesses.

« Nous sommes allés en France et c’était un désastre absolu. Nous avons été attirés sur le parking et tout s’est mal passé. Rebondir aujourd’hui, c’est génial.

« Nous avons eu une bonne bataille [with Reach For The Moon] du poteau de deux stades à celui-là, mais mon garçon l’a dépassé. »

Moore bat à nouveau Dettori dans la bataille de Britannia

Les couleurs de Sa Majesté la Reine ont également occupé la deuxième place des Britannia Stakes alors que la Saga formée par Gosden a chassé le vainqueur des Britannia Stakes. Thèse (14/1).

Malgré une absence de victoire à ce jour, la thèse de Roger et Harry Charlton avait une bonne forme dans le livre et Ryan Moore a donné un coup de pied clair en entrant dans le dernier furlong.

Il devait être dur près de chez lui alors que Dettori venait de l’arrière du peloton sur Saga, ne perdant qu’une tête.

La journée s’est avérée décevante pour Dettori alors que son triple héros de la Gold Cup, Stradivarius, a de nouveau rencontré des problèmes de circulation avant de terminer troisième derrière les Kyprios formés par Aidan O’Brien, montés par Moore, lors du concours de longs métrages de jeudi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey Ryan Moore, vainqueur de l’Ascot Gold Cup, pense qu’il pourrait y avoir encore plus à venir de Kyprios après sa victoire sur Mojo Star et Stradivarius jeudi.



Harry Charlton a déclaré: « Thesis est incroyablement talentueux. Il était deuxième derrière My Prospero à Newbury et nous avons ensuite été battus dans une course lente à Lingfield. Il a essayé de tout faire à Doncaster et s’est fait prendre tard. Rien ne s’est vraiment passé alors que nous aurait aimé.

« C’était un appel assez audacieux venant ici de Juddmonte (propriétaires) avec une jeune fille de cinq courses, que nous avons toujours pensé être notre meilleur cheval. Ils ont dit ‘essayez-le’ et Ryan a dit ‘entrez dans le cheval, je veux monter lui.' »

John Gosden a déclaré à propos de Saga: « Malchanceux, je viens de manquer de salle de course. »

Buick de retour parmi les gagnants avec Secret State

État secret a sévèrement repoussé la poussée tardive de Deauville Legend pour remporter les King George V Stakes à Royal Ascot.

Toujours assez à l’aise derrière le rythme imposé par Dettori sur Franz Strauss, William Buick a fait une course de rêve sur le rail de Charlie Appleby, un trois ans légèrement couru.

Expulsé du co-favori 4/1, le poulain de Dubawi et de Jacqueline Quest, qui a perdu la course des 1000 Guinées en 2010 dans la chambre des stewards, avait déjà gagné à Chester et Nottingham cette saison.

Image:

William Buick (casquette blanche) chevauche Secret State vers la victoire à Royal Ascot





En vérité, il avait l’air d’un canard assis à l’intérieur du dernier demi-tour alors qu’Israr et ensuite près de chez lui, Deauville Legend, lançaient de sévères défis. Cependant, Secret State a retenu ce dernier d’une tête et a été introduit par Betfair sur le marché de St Leger le 14/1.

« Charlie avait cela comme plan pendant un certain temps. L’étape de voyage lui convenait et s’est bien battue jusqu’à la fin.

« Frankie était devant, donc nous n’allions pas trop vite et j’étais toujours heureux là où j’étais. Il s’est senti seul devant mais est reparti quand le cheval est venu vers lui.

« Il a un bel avenir devant lui. »

Le dernier coureur de la journée de la reine est venu dans les Buckingham Palace Stakes, avec Ryan Moore seulement capable de diriger Andrew Balding’s Tactical en sixième derrière Parc Inver.

Cette victoire donne au jeune entraîneur George Boughey son premier succès à Royal Ascot, avec Ben Curtis à bord du vainqueur 12/1.