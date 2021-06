Royal Ascot: Hollie Doyle retrouve le premier vainqueur royal Scarlet Dragon dans les Duke of Edinburgh Stakes au quatrième jour | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, est de retour en action à Royal Ascot vendredi avec cinq manèges, dont l’ancien favori Scarlet Dragon qui tente d’imiter sa victoire décisive lors de la réunion il y a 12 mois dans le Duke of Edinburgh Handicap.

DRAGON ÉCARLATE l’incroyable victoire dans les Duke of Edinburgh Stakes de la saison dernière vivra avec moi pour toujours. C’était mon premier vainqueur du Royal Ascot et nous ferons de notre mieux pour réitérer l’exploit dans le gros handicap vendredi (5.35).

C’est un vieux cheval effronté qui demande un peu de connaissance, mais nous avons un long chemin ensemble – j’ai remporté la Old Rowley Cup sur lui en tant que réclamant de 5 livres à Newmarket en 2016.

S’il est d’humeur, il est plus que capable de courir une autre course massive, bien qu’il ait quelques kilos de plus en poids cette fois. Je suis bien tiré dans la stalle six et il devrait y avoir beaucoup de rythme dans la course, donc mon travail sera de le mettre dans un bon rythme.

Il peut être passionné dans ses courses donc c’est vital que je le fasse déconnecter mais c’est aussi important de le garder intéressé ! Ce serait formidable d’être à nouveau dans la ligne de mire d’Alan King et de ses merveilleux propriétaires Henry Ponsonby Racing.

Scarlet Dragon a donné à Hollie Doyle son tout premier vainqueur de Royal Ascot l’année dernière



Honoré d’avoir le premier tour pour Queen

Royal Ascot vendredi marque une autre étape importante pour moi lorsque je porte les soies de sa majesté la reine pour la toute première fois.

Je monte sa pouliche entraînée par William Haggas CAMARADERIE dans les Sandringham Stakes, une course qui donne souvent lieu à un gagnant à gros prix, donc je ne suis certainement pas rebuté par ses grosses chances.

Mon fiancé Tom Marquand a gagné sur elle sur le All-Weather à Chelmsford City en novembre et pensait qu’elle se transformerait en une gentille fille de trois ans, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu lors de sa première course de l’année.

William l’a dirigée dans le procès des pouliches répertoriées à Newbury le mois dernier, mais elle s’est décollée dans le sol mou. Dans cet esprit, elle ne voudra clairement pas que le sol soit trop mouillé mais elle pourrait très bien être handicapée avec une note de 81 si les conditions sont en sa faveur.

Dragon peut être roi du Commonwealth

Doyle monte Mighty Gurkha dans la Coupe du Commonwealth vendredi



Je monte mon vieil ami PUISSANT GURKHA dans un renouveau brûlant de la Coupe du Commonwealth du Groupe 1 (3.40) à Royal Ascot, et en tant que vainqueur du Groupe 3, il mérite de tenter sa chance.

Le propriétaire Mohammed Rashid a tenu à le laisser tenter sa chance au plus haut niveau de préférence au 5f Palace of Holyroodhouse Handicap le dernier jour.

Mighty Gurkha a produit sa meilleure forme sur 6f, y compris une quatrième place dans le Groupe 3 Pavilion Stakes sur ce parcours et cette distance fin avril, il serait donc agréable d’être dans le mix pour un fidèle partisan de Saxon Gate d’Archie Watson. Écuries.

Attendez-vous à le voir se frayer un chemin depuis notre tirage du milieu dans le décrochage neuf, du côté opposé du tirage au coureur le plus sophistiqué d’Archie Symbole du Dragon.

Le jockey champion Oisin Murphy a toujours été prêt à monter le gris, car il est ami avec le propriétaire japonais Yoshiro Kubota, et doit avoir hâte de revenir à bord après avoir gagné sur lui à Kempton Park et l’avoir ensuite vu progresser vers une note de 111.

Ce poulain a couru une course brillante dans le Groupe 2 Sandy Lane Stakes à Haydock Park la dernière fois, quand il n’a tout simplement pas réussi à ramener le vainqueur Rohaan sur le terrain d’essai. C’était sa première défaite en cinq courses.

Je l’ai monté dans ses deux premiers runs quand il a gagné à Wolverhampton et à Newcastle et cette course est à son agenda depuis. Archie l’a brillamment géré et je serais surpris s’il ne justifie pas la foi de son entraîneur avec un autre gros run.

Améliorer Gypsy a Albany date

J’aime toujours rouler pour Gay Kelleway – la première femme jockey à gagner à Royal Ascot, bien sûr – c’est donc agréable d’avoir l’appel pour sa pouliche qui s’améliore Dame gitane dans le Groupe 3 Albany Stakes (2,30).

Elle s’est améliorée à chaque descente et s’est appuyée sur un effort décent à Windsor lorsqu’elle a remporté une première 6f sur le All-Weather à Chelmsford City pour Luke Morris la dernière fois.

Sur cette preuve, elle devrait bien voir ce 6f raide mais doit évidemment trouver beaucoup plus d’améliorations pour s’impliquer. Elle est de Mayson et semblait apprécier un terrain meuble à Windsor, donc toute pluie améliorera probablement ses perspectives.

La course rapide cinq devrait convenir à Desert

celui de William Knight GOLFE DÉSERT montera sur le gazon en colère pour la première fois dans le Palace of Holyroodhouse Handicap (6.10) à Royal Ascot.

Il a remporté 6f à Wolverhampton lors de ses débuts en septembre dernier et a bien couru dans les deux départs cette année depuis qu’il a été hongre. En fait, il était à peine plus qu’une longueur derrière moi sur l’utile Excel Power d’Archie Watson à Lingfield.

Le rythme d’une course comme celle-ci devrait être juste dans sa rue et comme il retombe dans le trip, j’espère qu’il reprendra bien pour moi avec un poids relativement léger dans ce qui semble être une course ouverte.