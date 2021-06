Royal Ascot : Hollie Doyle optimiste dans le groupe 1 espère Glen Shiel dans les Diamond Jubilee Stakes lors de la dernière journée | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, dirige la règle sur les six manèges du dernier jour de Royal Ascot samedi, y compris son héros de Champions Sprint Glen Shiel lors du jubilé de diamant.

je l’ai dit avant GLEN SHIELde sa réapparition en Irlande le mois dernier qu’il viendrait pour sa première manche en sept mois et je ne pourrais pas être plus heureux qu’il se dirige vers les Diamond Jubilee Stakes du Groupe 1 (4,20) à Royal Ascot samedi.

Je l’ai monté dans tout son travail depuis qu’il a terminé quatrième du Groupe 3 Greenlands Stakes à The Curragh et il est vraiment tendu. Glen ressemble chaque pouce au sprinter ces jours-ci et a été préparé à la minute près par son entraîneur Archie Watson.

Il est bien documenté que sa meilleure forme est sur un sol meuble, nous allons donc surveiller la météo dans l’espoir que les tempêtes prévues tombent sur la piste avant samedi après-midi.

Ce n’est pas un secret non plus qu’il aime jouer au bowling devant, donc je vais chercher à le faire rebondir dans un bon rythme grâce à son bon tirage au milieu.

Image:

Hollie Doyle retrouvera Glen Shiel après leur succès dans le groupe 1 à Ascot en octobre



Il s’est juste fatigué dans les phases finales en Irlande après une si longue mise à pied, mais avec cela derrière lui, il devrait pouvoir voir sa course aussi bien qu’il l’a fait lors de la Journée des champions.

Mehmento a de fortes prétentions à Jersey

Le Group 3 Jersey Stakes (3.05) est la course parfaite pour le talentueux athlète de trois ans MEHMENTO, qui a prospéré depuis qu’il s’est décollé en terrain difficile en Guinée française.

Il a mis cela derrière lui avec un style emphatique dans les Listed Surrey Stakes au Derby d’Epsom, prouvant que 7f est son voyage idéal.

Image:

Doyle monte Mehmento à la victoire dans les Surrey Stakes à Epsom



Il a couru un œillère sur cette distance dans les Greenham Stakes du Groupe 3 à Newbury alors qu’il n’a tout simplement pas réussi à retenir le intelligent Chindit.

Terrain polyvalent, il ne sera pas gêné si la pluie arrive et se sentait bien quand je l’ai monté travailler chez Archie l’autre jour.

Comme Glen Shiel, il appartient à Hambleton Racing, qui est un fidèle partisan du chantier d’Archie et ce sera agréable de voir leurs actionnaires profiter de l’atmosphère de ce qui pourrait être un autre grand jour pour eux.

Voyage idéal pour la monture Chesham

j’ai aimé BALAYAGE depuis avant ses débuts à Leicester, je n’ai donc pas été surpris qu’il ait si bien couru dans un 6f maiden là-bas le mois dernier.

Il n’a pas pu retenir le vainqueur intelligent de John et Thady Gosden, Dhabab, qui a couru honorablement dans le Coventry cette semaine, mais a confirmé ce jour-là qu’il criait pour le 7f qu’il obtiendrait dans les Chesham Stakes (2,30).

Le balayage est élevé pour rester et est idéalement dessiné au milieu dans la stalle six. Il est venu pour sa première course et Archie (Watson) s’attend à juste titre à ce qu’il fasse un pas en avant en classe dans sa foulée.

Endurance pas de problème pour Stag Horn

Image:

Doyle est tout sourire après sa victoire sur Stag Horn à Pontefract



Un autre cheval qui apprécierait beaucoup de pluie est le grand stayer d’Archie Watson CORNE DE CERF qui tente sa chance dans la course la plus longue du meeting, les Queen Alexandra Stakes (6.10).

Il reste toute la journée comme il l’a prouvé lorsque nous avons battu The Grand Visir – deuxième de cette course l’année dernière – lors du Phil Bull Trophy sur 2m2f à Pontefract l’automne dernier, et à mon avis, il a encore une marge de progression.

J’étais satisfait de sa première manche de la saison dans le Groupe 3 Sagaro Stakes derrière Stradivarius, considérant qu’il était un peu frais. Il est juste dans le mélange avec les coureurs fantaisistes sur les cotes et un peu de pluie jouerait certainement sur ses forces, même sur ces 2m5.5f exigeants.

Nouveau test pour Dingle aux Golden Gates

Le Golden Gates Handicap (5.35) est ultra-dur mais c’est l’occasion pour DINGLE pour montrer de quoi il est fait au cours d’un nouveau voyage.

Le poulain de Richard Hannon a remporté une pépinière sur le All-Weather avant de faire une réapparition prometteuse sur 7f à Newbury, mais n’a pas construit sur cela comme prévu à Sandown, bien que cela soit peut-être arrivé trop tôt.

Il a eu le temps de se rafraîchir mais doit prouver son endurance et reste 6 livres au-dessus de sa marque gagnante.

Un rythme soutenu vital pour l’ambassadeur

J’espère GRAND AMBASSADEUR obtient une course dans le Wokingham Handicap (5.00) pour Ed Walker et ses propriétaires. Il est l’un des trois réservistes pour le grand tableau de bord.

Tom (Marquand) l’a monté à Newmarket la dernière fois alors qu’il était beaucoup trop vif contre un rythme modeste. Ils devraient aller plus fort au galop dans cette charge de cavalerie 6f qui lui conviendrait beaucoup mieux.