Royal Ascot : Hollie Doyle espère de la pluie pour l’espoir de la Gold Cup Trueshan alors qu’ils affrontent Stradivarius et Frankie Dettori | Nouvelles de course

Hollie Doyle espère remporter le succès le plus important de sa carrière naissante sur Trueshan lors de la Gold Cup lors de la troisième journée de Royal Ascot. L’ambassadrice de Sky Sports Racing discute de la grande course et de ses courses sur des outsiders en direct dans les Norfolk Stakes et le Ribblesdale.

j’ai rêvé de rouler TRUESHAN à l’Ascot Gold Cup (4.15) jeudi depuis que nous avons remporté la Qipco British Champions Longue Distance Cup lors de la Journée des Champions en octobre dernier – et quelle course passionnante cela promet d’être !

Le script ne pourrait pas être plus alléchant, avec le merveilleux Stradivarius enchérissant pour une quatrième victoire record dans la course après être revenu dans le sillon gagnant des Sagaro Stakes à Ascot.

Mais alors qu’il a le rôle principal, le casting de soutien ne pourrait pas être beaucoup plus fort, avec le vainqueur du groupe 1 de Mark Johnston subjectiviste, héros du Derby de l’année dernière Serpentin et vainqueur de la coupe du Yorkshire Mission espagnole le tout ajoutant du piquant.

Ensuite, il y a mon petit Trueshan, qui mérite d’être parmi les leaders du marché après ce qu’il a réalisé sur cette piste à l’automne. Depuis lors, il a couru dans le Groupe 3 Ormonde Stakes à Chester, ce qui s’est avéré une préparation idéale.

Je n’aurais pas pu être plus heureux avec lui sur le Roodee, où il a terminé à moins d’une longueur du Japon, plusieurs fois vainqueur de Groupe 1, sur un parcours loin de son meilleur, malgré un poids de 5 livres.

Son entraîneur Alan King est ravi de ses progrès et nous sommes tous les deux convaincus qu’il obtiendra le voyage de 2m4f. Une question plus importante est le terrain rapide, mais je croise les doigts pour que les prévisions d’orages arrivent à temps, car Trueshan est à son meilleur niveau avec certains sous-pieds.

Image:

Doyle et Trueshan ont gagné sur terrain meuble à Ascot en octobre



Il l’a prouvé en rentrant chez lui sur un terrain meuble le jour des champions, lorsque Stradivarius et Spanish Mission ont terminé bien derrière lui, et il ne fait aucun doute qu’un terrain plus facile augmenterait considérablement nos espoirs de gâcher la fête.

Je ne pense pas qu’il y ait une clé particulière pour battre Stradivarius. Alan discutera de la course avec moi plus près du temps, mais d’après notre large tirage dans la stalle 10, j’espère bien sauter et m’asseoir au milieu de la division, pas trop loin derrière les leaders. Le meilleur cheval du jour gagnera et il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas Trueshan – surtout si la pluie arrive !

La pouliche Hannon revendique Ribblesdale

ARISTIE fait partie des outsiders pour les Ribblesdale Stakes du Groupe 2 (3,40) à Royal Ascot, mais en a montré suffisamment pour suggérer qu’elle peut faire une grosse course pour mon ancien patron Richard Hannon et l’équipe, malgré son manque d’expérience.

Une grande pouliche étendue, elle a remporté sa jeune fille à Newbury lors de sa première demande en avril et a fait un grand pas en avant en terminant troisième – et en gagnant un précieux black type – dans le procès des pouliches listées le mois dernier.

Image:

Noon Star est celui à battre dans les Ribblesdale Stakes



La façon dont elle est restée ce jour-là, malgré sa verdure, suggère qu’elle appréciera le quart de mile supplémentaire dans le Ribblesdale. Nous sommes bien tirés dans la stalle cinq et si le terrain ne s’avère pas trop rapide pour elle, j’espère qu’elle pourra rentrer fort.

celui de Sir Michael Stoute Étoile du midi est clairement celui que nous devons tous battre. J’ai participé à la course qu’elle a remportée de manière si impressionnante à Wetherby au printemps et sa deuxième place derrière Snowfall dans la Musidora à York n’aurait pas pu être plus spectaculaire après que la pouliche d’Aidan O’Brien s’est enfuie dans les Oaks.

Speedy King peut surpasser les grosses cotes

Le Groupe 2 Norfolk Stakes (2.30) à Royal Ascot prend quelques victoires mais mon poulain ROI DE LA VITESSE est certainement à la hauteur de son nom et peut courir beaucoup mieux que ses grandes chances ne le suggèrent.

Je n’ai jamais monté le fils d’Acclamation de Robert Cowell, mais j’en sais beaucoup sur lui, car il a terminé troisième de ma monture Barging Thru – un coureur des Windsor Castle Stakes – à Chelmsford City pour ses débuts, puis a renversé la situation à Redcar.

Robert s’est fait une réputation auprès des sprinteurs et ne courrait pas ce poulain s’il ne pensait pas pouvoir être compétitif. Nous sommes bien dessinés au milieu du peloton, juste entre quelques coureurs les plus sophistiqués, alors n’excluez pas une grosse performance.