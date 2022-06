Royal Ascot: Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, vise la gloire du Groupe 1 avec Rizg en Coupe du Commonwealth | Nouvelles de la course

La cavalière la plus titrée de l’histoire de Royal Ascot, Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, parle de ses quatre courses vendredi, dont l’outsider en direct Rizg dans la Coupe du Commonwealth du Groupe 1.

Ne sous-estimez pas Rizg dans le sprint du groupe 1

Le poulain No Nay Never de mon patron Imad Alsagar Rizg a été presque radié dans les paris pour le groupe un Coupe du Commonwealth (3.05) à Ascot vendredi, mais c’est un bien meilleur cheval que ne le suggère son prix de fantaisie.

Il n’a été battu que d’une longueur et trois quarts dans une Listed à Newbury le mois dernier – une performance qui lui donne une chance d’en faire une course avec le meilleur prétendant. El Caballo sur une ligne passant par le vainqueur Tiber Flow.

Le poulain intelligent de William Haggas n’a échoué que d’une courte tête pour battre El Caballo lors de la précieuse finale de 3 ans du All-Weather le vendredi saint, mais Rizg le poursuivait chez lui avec un certain but sur le site de Berkshire.

Roger Varian a choisi de lui mettre les œillères pour la première fois, ce qui pourrait faire une grande différence car il a tendance à perdre sa concentration à la fin de ses courses. N’oubliez pas qu’il n’a couru que trois courses dans sa vie et qu’il est encore en train d’apprendre son métier.

Je l’ai galopé avec le couvre-chef à Newmarket et j’ai été satisfait de la façon dont il s’y est pris. Il devrait vraiment apprécier les six stades raides car il ira probablement plus loin un jour et le terrain animé est également en sa faveur. C’est une tâche difficile mais nous sommes assez bien tirés au sort en 14 et je m’attends à une grosse course.

Doyle a maintenant monté un certain nombre de grands gagnants sous les couleurs de son patron Imad Alsagar





Spencer pouliche mérite sa place à Albany

Les chevaux de Richard Spencer sont en pleine forme, ce qui est de bon augure pour sa charmante pouliche Dark Angel Madone en ivoire dans le Groupe Trois Enjeux d’Albany (2.30) le vendredi.

Son compagnon stable Waiting All Night a couru un cracker pour se classer cinquième dans les Coventry Stakes du groupe deux le jour de l’ouverture, alors j’espère que Richard et le propriétaire Phil Cunningham seront récompensés par un affichage similaire.

C’est une grande demande pour une fillette de deux ans qui n’a couru qu’une seule fois, mais sa première course à Goodwood était prometteuse et, étant une pouliche facile, elle est très professionnelle. Elle est également assez décontractée et détendue, ce qui sera un avantage devant de grandes foules lors de ce qui devrait être une autre journée torride.

Nous sommes tirés sur l’aile la plus éloignée dans la stalle une, ce qui n’est pas idéal pour une pouliche inexpérimentée, mais je n’ai pas besoin de rappeler que Bradsell était là-bas à Coventry et regardez quelle performance il a produite. Little Big Bear a également remporté le château de Windsor à partir de la porte deux mercredi, donc nous pourrions bien être là-bas.

Doyle remporte les Coventry Stakes sur Bradsell à Royal Ascot



En espérant que l’œillet soit prêt à fleurir

Oeillet rose arrive à Ascot plein de confiance après avoir remporté un handicap de Nottingham et entre dans le Enjeux de Sandringham (5,00) vendredi sur un poids plume relatif.

Je n’ai jamais monté la pouliche Clipper Logistics d’Archie Watson, mais elle s’est améliorée à chaque course et s’est façonnée à Colwick Park comme si ce mile droit raide serait dans sa rue.

Vous avez besoin d’un cheval progressif pour gagner cette course et bien qu’elle ait besoin de faire un autre grand pas en avant, les signes sont encourageants. Les joues pour la première fois l’aideront à se concentrer dans un grand champ et je suis assez heureux d’être tiré au sort dans la stalle neuf.

Vainqueur de groupe sur une belle note au sprint final

J’ai remporté le groupe trois Dick Poole Fillies’ Stakes à Salisbury le Moment Romantique l’été dernier et elle a l’air bien traitée sur ce formulaire lors de la clôture de vendredi Enjeux du palais de Holyroodhouse (6.10).

Elle n’est certainement pas à court de vitesse, donc revenir à ces cinq stades raides pourrait s’avérer idéal pour une pouliche qui a mieux couru que ses classements ne le suggèrent cette année.

Pour un petit cheval, elle a bien fait de terminer quatrième sous un gros poids dans un handicap de Newmarket le mois dernier et appréciera de porter presque une pierre de moins cette fois. C’est un gros handicap mais j’espère qu’elle fera une belle course pour William Stone et ses relations.

Romantic Time a remporté trois de ses sept départs la saison dernière





Impossible de voir passé Cachet dans Coronation

Ils ne viennent pas plus durs que Cachet qui sera difficile à battre dans le Groupe 1 Enjeux du couronnement (4.20) le vendredi.

Le vainqueur du Qipco 1000 Guinées a couru une grande course dans la défaite dans la version française la dernière fois, se battant jusqu’à la ligne d’une manière typiquement courageuse.

De plus, sa forme physique lui donne un avantage important sur les invaincus de John et Thady Gosden. Inspiré. Réussie dans le Fillies’ Mile de la saison dernière, elle fait des débuts saisonniers tardifs, mais ses entraîneurs ne la dirigeraient pas s’ils n’étaient pas satisfaits à 100 % de sa préparation.

Je pense juste que la combinaison de ténacité et de forme physique de course rendra la star de George Boughey très difficile à battre sous ce qui, j’en suis sûr, sera une autre conduite positive de son partenaire régulier James Doyle, qui s’entend si bien avec elle.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing

