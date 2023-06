Royal Ascot: Highfield Princess et Manaccan prêts à affronter les meilleurs sprinteurs du monde dans King’s Stand Stakes | Nouvelles de la course

Les entraîneurs John Quinn et John Ryan insistent sur le fait que leurs prétendants au King’s Stand sont prêts à affronter les meilleurs sprinteurs du monde à Royal Ascot.

de Quinn Princesse Highfield et celui de Ryan Manaccan semblent prêts à figurer dans un champ étoilé, qui comprend une pouliche australienne Coolangatta et raider américain Boulet de canon.

Highfield Princess est le premier favori 5/2 après un retour agréable dans les Duke Of York Clipper Stakes Listed de 1895 à York le mois dernier.

Le joueur de six ans reculera de cinq stades avant un possible retour plus tard dans la semaine pour les Queen Elizabeth II Jubilee Stakes.

« J’étais très content d’elle à York parce qu’on ne sait jamais d’une année à l’autre », a déclaré Quinn à Sky Sports Racing. « Elle a fait preuve d’un grand enthousiasme et d’une grande volonté pour la course, mais elle vient d’être dépassée dans les 50 derniers mètres par un animal plus en forme ce jour-là.

« Elle ne vous époustoufle pas à la maison mais elle est bien en elle et en forme. Nous attendons avec impatience la semaine prochaine.

« Elle est très polyvalente et très dure. Nous aimerions la faire courir dans le King’s Stand, mais elle est également plus tard dans la semaine. Nous sauterons d’abord l’obstacle de mardi, puis si elle gagne ou court bien, nous considérerons le samedi si elle va bien. »

King’s Stand Stakes – dernières cotes Princesse Highfield – 5/2 Coolangatta – 9/2 Dramatisé – 6/1 Manacan – 9/1 Boulet de canon – 10/1 Église des Dames – 12/1

Interrogé sur la force de l’opposition potentielle, Quinn a ajouté: « Je respecte beaucoup le terrain. Vous avez des chevaux venant du monde entier, ce qui est fantastique.

« C’est le plus grand et le meilleur meeting de plat au monde, donc les gens vont envoyer leurs meilleurs chevaux.

« Ils disent que la pouliche australienne Coolangatta est très bonne et qu’elle en a l’air. Il y a beaucoup de chevaux très corrects dans le peloton mais notre fille a bien couru là-bas deux fois, donc nous avons hâte d’y être. »

L’équipe Royal Ascot de Quinn… JM Jungle (Palace Of Holyroodhouse Stakes) – « Il a très bien couru mais n’a pas géré la piste à Epsom. J’adorerais le mettre dans le handicap. Breege – (Sandringham Stakes) « Elle a bien couru dans les 1000 Guinées irlandaises et ce sera des eaux plus calmes. Elle sera venue pour cette course et j’espère qu’elle aura une chance. M. Wagyu (Wokingham) – « Il a très bien couru l’année dernière et a bien fait à Epsom. Les choses n’ont pas fonctionné à Haydock, mais il s’est avéré qu’il était du mauvais côté. J’aimerais qu’il se faufile et qu’il crie.

« Manaccan a gagné le droit de concourir »

Alors que Quinn n’est pas étranger au succès au plus haut niveau, la victoire de Manaccan signifierait un premier titre du Groupe Un pour Ryan, basé à Newmarket.

Sa star stable, qui court sous les couleurs de Newsells Park Stud pour le syndicat de l’ancienne star de Tottenham, Ossie Ardiles, a trouvé des conditions contre lui dans les Group Three Palace House Stakes à Newmarket lors de sa réapparition saisonnière.

« Il a toujours été un cheval très professionnel à gérer et en tant que cheval à part entière, vous craignez toujours qu’ils ne débordent, mais il ne l’a jamais fait », a déclaré Ryan à Sky Sports Racing.

« Même l’autre jour, au Palace House Stakes, quand le sol s’est opposé à lui et que Frankie a dû traverser la piste, il s’est battu jusqu’à la ligne. Il porte son cœur sur sa manche et fait de son mieux pour vous. .

« Il a également été polyvalent et peut jouer sur différents terrains, mais vous imaginez que le premier jour de Royal Ascot, ils l’auront du mieux qu’ils pourront. »

Manaccan possède également une solide forme à Ascot, après avoir terminé cinquième des Palace Of Holyroodhouse Stakes l’an dernier avant de revenir pour gagner deux fois sur la piste plus tard dans la saison.

L’équipe Royal Ascot de Ryan… The XO (Commonwealth Cup) – « C’était le plan. Il a très bien couru dans l’une des courses d’essai et a fait son meilleur travail à la fin. Nous avons regardé le maillot, mais pour le moment, nous tenons à nous en tenir à la Coupe du Commonwealth. Il est en bon ordre et s’est bien renforcé. Premier empereur (Ascot Stakes) – « Nous aimerions courir dans les Ascot Stakes, mais sa marque de handicap lui permettra d’être là est le point d’interrogation. Nous espérions gagner ce week-end, mais nous avons été un peu malchanceux en course et avons terminé troisièmes. Il a deux milles et demi estampillés partout sur lui et adorera le terrain.

« Pour une petite équipe comme la nôtre, c’est un grand jour », a ajouté Ryan. « Vous n’avez pas trop de chances d’avoir une chance dans un groupe un. Il a gagné le droit d’être là.

« Graham Smith-Bernal [owner of Newsells Park Stud] m’a soutenu tout au long du processus et nous a permis de saisir cette chance.

« C’est un jeune prétendant quand il s’agit de la course. Il y en a quelques-uns avec quelques kilomètres de plus au compteur et plus d’expérience, mais tout ce que notre garçon a fait l’a poussé à prendre une course comme celle-ci.

« Il a une excellente forme à Ascot et cela peut parfois être une armure supplémentaire pour nous. En ce moment, nous sommes très satisfaits d’où nous en sommes et j’espère qu’il nous rendra fiers. »