Royal Ascot: Heavyweight Prince of Wales’s Stakes le long métrage du mercredi, y compris Adayar et My Prospero | Nouvelles de la course

Le Derby 2021 de Charlie Appleby et le héros du roi George Adayar affronteront un maximum de sept rivaux dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot mercredi.

Le fils de Frankel a été brillant en gagnant respectivement à Epsom et Ascot il y a quelques années, mais a enduré une campagne interrompue de quatre ans la saison dernière, ne se rendant sur la piste qu’à deux reprises.

Adayar a facilement envoyé quelques rivaux lors de son retour à Doncaster avant de terminer deuxième des Champion Stakes – et a prouvé que ses capacités restaient intactes en battant le vainqueur du groupe 1 Anmaat lors des Gordon Richards Stakes du mois dernier à Newmarket.

Le joueur de cinq ans conteste le favoritisme pour la vedette du groupe un lors de la deuxième journée de la rencontre royale avec le Luxembourg d’Aidan O’Brien.

Le poulain de Camelot suit une route éprouvée, ayant remporté la Tattersalls Gold Cup au Curragh lors de sa dernière sortie, sa troisième victoire au niveau du groupe 1.

Il semble prêt à renouer avec la rivalité avec Bay Bridge de Sir Michael Stoute, qui a battu Adayar dans les Champion Stakes en octobre et n’était qu’à une demi-longueur du Luxembourg en Irlande il y a quelques semaines.

La deuxième corde apparente du Bolshoi Ballet d’O’Brien, la paire formée par William Haggas de Dubai Honor et My Prospero, Mostahdaf de John et Thady Gosden et le raider américain Classic Causeway de Kenny McPeek complètent le champ potentiel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de course Bruce Raymond a déclaré que l’ancien héros du Derby, Desert Crown, avait une « chance extérieure » pour le King George à Ascot le mois prochain après avoir été exclu de la réunion royale



La carte de sept courses commence avec le Groupe Deux Queen Mary Stakes, qui a attiré 33 pouliches juvéniles rapides.

Les principaux prétendants incluent Born To Rock de Jane Chapple-Hyam, Beautiful Diamond et Crimson Advocate de Karl Burke, un challenger transatlantique pour George Weaver.

Joseph O’Brien semble avoir une main particulièrement forte dans l’autre groupe deux sur la carte – les Duke of Cambridge Stakes.

Le manieur d’Owning Hill est responsable de trois des 15 pouliches toujours en lice, avec la favorite ante-post Jumbly rejointe par Goldana et Honey Girl.

John Gosden espère que Laurel pourra montrer ses vraies couleurs dans le concours d’un mile après avoir déçu contre les garçons dans les Lockinge Stakes à Newbury.

« Je pense qu’elle a un peu trop couru et était trop fraîche (dans le Lockinge) », a-t-il déclaré Sky Sport Racing. « Le cheval de Shadwell (Mutasaabeq) a fait un galop fulgurant, elle n’a pas pensé que c’était assez rapide et a commencé à prendre Frankie (Dettori) et a naturellement payé le prix entre les deux et l’un.

« Je pense qu’ayant cela derrière elle maintenant – cette exubérance et cette fraîcheur – j’espère qu’elle courra davantage une course où elle construit un rythme et termine en force.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur australien Sam Freedman dit qu’il y a des affaires inachevées pour Artorius à Royal Ascot



« C’était une pouliche qui était vraiment immature à l’âge de deux ans et qui n’est revenue à elle-même que très tard. C’est une pouliche qui, je pense, s’est encore améliorée entre trois et quatre ans et j’espère faire un gros parcours. »

Un total de 33 inscriptions ont été faites pour le Handicap des pouliches du palais de Kensington, tandis que 61 ont résisté à la Royal Hunt Cup, avec Migration en tête des poids et The King’s Saga également dans le mélange.

Arrest, une déception du Derby pour les Gosden, est en tête de 22 prétendants au Queen’s Vase et 46 vont de l’avant pour les derniers Windsor Castle Stakes.