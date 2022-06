Royal Ascot: guide coureur par coureur de l’Ascot Gold Cup et verdict d’expert alors que Stradivarius revient pour une quatrième victoire | Nouvelles de la course

Zoey Bird de Sky Sports Racing jette un œil sur le terrain de la Gold Cup d’Ascot alors que Stradivarius, triple vainqueur, revient pour une autre journée au soleil.

L’Ascot Gold Cup est la pièce maîtresse de l’ensemble de la réunion royale et a un illustre appel nominal remontant à 1807.

Depuis, plusieurs chevaux ont remporté la course à deux reprises, dont les grands stayers Ardross et Le Moss et plus récemment Drum Taps et Royal Rebel, mais très peu ont remporté trois fois cette épreuve marathon comme Sagaro et Stradivarius, et encore moins ont gagné à quatre reprises, l’emblématique stayer Yeats étant le seul cheval à avoir réalisé cet incroyable exploit.

Cependant, égaler le record de quatre victoires de Yeats est toujours une possibilité pour Stradivarius, comme l’a déclaré son propriétaire Bjorn Nielson : « il n’a pas encore terminé ».

Mais pour égaler le décompte de Yeats, Stradivarius devra retrouver sa couronne après l’avoir cédée l’année dernière à Subjectivist et, à ma connaissance, aucun cheval n’a jamais réussi à réaliser cet exploit dans la longue histoire de la course.

Mais avec Trueshan peu susceptible de s’aligner pour le renouvellement de cette année en raison de la rapidité du terrain, la tâche de gagner de Stradivarius a définitivement été facilitée. Ses principaux rivaux seront probablement le petit nouveau sur le bloc à Kyprios et la princesse Zoe, globe-trotteuse éprouvée.

Alignak

Jockey : Saffie Osborne ; Entraîneur : Jamie Osborne

Alignak tombe dans la catégorie des chevaux plus âgés « testés mais pas entièrement essayés » dans cette course, car malgré la compétition au niveau du groupe deux à Dubaï, lorsqu’il n’a pas été trop court dans leur Gold Cup en mars, à l’âge de six ans, il n’a pas encore été entièrement testé sur plus de deux milles.

Le fils de Sea The Moon a cependant dépassé le voyage par tous les temps à Newcastle et il a certainement cherché à rester ce jour-là en courant tard, ne battant qu’une longueur à la ligne.

Il a également terminé fort à Dubaï, après avoir balancé le plus large dans le virage, et peut simplement profiter du test de la Gold Cup, l’entraîneur Jamie Osbourne étant très habile à préparer les chevaux pour ce concours, le plus notable étant Geordieland qui a terminé deuxième deux fois derrière le le puissant Yeats.

Comte des cotswolds

Liam Keniry; Nigel Twiston-Davies

À huit ans et ayant passé la majeure partie de sa vie à courir sur des obstacles, Earlofthecotswolds est certainement un prétendant improbable à la Gold Cup, et encore moins un vainqueur probable. Cependant, le fils de Nigel Twiston-Davies, Willie, a fait un excellent travail pour faire revivre ce garçon pour tous les temps, après avoir gravi les échelons pour remporter la finale du marathon sur deux milles à Newcastle en avril.

Il a beaucoup à trouver avec les principaux prétendants, et un peu plus d’une pierre à trouver sur les cotes officielles, et bien qu’il reste le voyage d’aujourd’hui sur des haies et des clôtures, deux milles et demi au niveau contre des rivaux de première classe est plus que probable de le découvrir. Probable favori dans ce domaine, il fera sans aucun doute de son mieux pour mener le peloton le plus longtemps possible.

Image:

Earlofthecotswolds avec le jockey Liam Keniry et ses relations après avoir remporté le Betway All-Weather Marathon Championships Conditions Stakes





Stradivarius

Frankie Dettori; John et Thady Gosden

Donc, avant tout, cette course tourne autour de Stradivarius; êtes-vous avec lui, comme beaucoup d’entre nous l’ont été pendant des années dans cette course, ou êtes-vous maintenant contre lui ? Les statistiques ne sont clairement pas en sa faveur comme je l’ai déjà expliqué, mais vous ne pouvez pas échapper au fait qu’il aime tout simplement la nature de la Gold Cup et le test unique qu’elle présente.

La façon dont il a parcouru la course lors de toutes ses victoires précédentes, puis accéléré à la fin des affaires, a été tout simplement extraordinaire.

Mais vint ensuite la défaite de l’année dernière, où il manquait apparemment de son « va-va-voom » habituel, même s’il avait beaucoup trop à faire et, par conséquent, s’est retrouvé coincé dans plusieurs poches.

Il y avait des signes encourageants lors de son retour saisonnier à York lors de la victoire de sa troisième Yorkshire Cup, où il a touché son plat habituel avant de nous montrer qu’il conserve toujours un tour de pied de fin de course.

Il manquait peut-être sa puissance précédente, mais il ne faut pas oublier que ce n’était qu’une répétition générale pour cette semaine et sa pièce principale, où deux milles et demi sur un terrain rapide ont tendance à voir Stradivarius détenir tous les as.

Image:

Stradivarius (à gauche) et Frankie Dettori remportent la Yorkshire Cup 2022





Trueshan

Hollie Doyle; Alan King

Sans doute le meilleur stayer là-bas après avoir remporté la Goodwood Cup, le Prix du Cadran à ParisLongchamp et la Long Distance Cup ici la saison dernière, mais malheureusement très peu susceptible de s’aligner en raison des conditions de terrain rapides.

Son entraîneur Alan King a déclaré : « À moins que le temps ne se brise, il ne courra pas.

Kyprios

Ryan Moore; Aidan O’Brien

Il est presque temps de voir ce qu’Aidan O’Brien a dans sa manche avec Kyprios, son unique représentant dans ce concours du Groupe Un.

J’ai soutenu l’enfant de quatre ans lors du Lingfield Derby Trial l’année dernière sur la base de son riche pedigree, mais malheureusement, il était en mer ce jour-là, avant que l’on nous refuse l’opportunité de le voir réaliser son potentiel en intensifiant en voyage dans le Vase de la Reine car il a été retiré au départ. Puis, ça y est, sa saison était terminée.

Cette année s’est déroulée beaucoup plus en douceur et le passage à un mille et trois quarts a adapté Kyprios jusqu’au sol, remportant confortablement les Vintage Crop Stakes en battant sa sœur Search For A Song, avant de paraître très impressionnant dans le Saval Beg , gagnant dans le style d’un stayer potentiellement intelligent.

Le fils de Galileo entrera bien sûr dans l’inconnu lorsqu’il s’attaquera à deux milles et demi pour la première fois, mais il a le bon mélange d’endurance et de vitesse dans son pedigree – étant de la famille du vainqueur du prince de Galles Free Eagle – de penser qu’il appréciera la nature unique de ce test.

Je peux potentiellement le voir venir ici pour le meilleur entraîneur de la Gold Cup et offrir à Aidan O’Brien une huitième victoire record dans cette course très spéciale.

Image:

Kyprios semble prêt à se diriger vers l’Ascot Gold Cup le mois prochain





Mojo étoile

Rossa Ryan; Richard Hannon

Mojo Star est sans aucun doute le cheval noir de la course et en effet un coureur fascinant. Nous savons qu’il a la classe pour se défendre au plus haut niveau après avoir été placé dans deux Classiques, avec une deuxième dans le Derby et le St Leger l’année dernière, et possède sans doute la forme la plus solide de la course, Stradivarius mis à part.

Cependant, il est le seul cheval de la formation – même au stade de l’entrée – que nous n’avons pas vu jusqu’à présent cette saison, et cela doit être une préoccupation majeure. Il est déjà assez difficile de préparer les sprinteurs pour un grand objectif, mais préparer un poulain pour l’une des plus grandes courses au monde sans course de préparation est presque inouï.

Le fait d’avoir confortablement séjourné à un mile et trois quarts à l’âge de trois ans vous donne cependant beaucoup d’espoir qu’il restera plus loin à l’âge de quatre ans; il y aurait peu de doute sur deux milles, mais deux et demi est une grande question pour la première fois et donc, dans mon esprit, il est toujours un gros pari en ce qui concerne la victoire de la course.

Image:

Mojo Star, dans les couleurs violettes d’Amo Racing, poursuit le vainqueur du Derby à domicile Adayar





Tachkhan

Ben Robinson; Brian Ellison

Bien que Tashkhan n’ait encore que quatre ans, il semble qu’il existe depuis un peu plus longtemps, et donc d’un côté, vous pouvez le considérer comme relativement exposé, mais de l’autre, vous pouvez dire qu’il a une valeur inestimable expérience, quelque chose qui manque certainement à son compatriote Kyprios de quatre ans.

Mais la paire a eu des carrières très différentes jusqu’à présent, avec Tashkhan qui a gravi les échelons du handicap l’année dernière en courant neuf fois, alors que nous avons à peine vu la charge d’Aidan O’Brien.

Tashkhan n’a peut-être pas le profil le plus évident pour un vainqueur de la Gold Cup, mais il est susceptible de rester ce voyage sur la base de certaines de ses performances précédentes sur deux milles.

Bien que pour être vu à son meilleur, le hongre formé par Brian Ellison a vraiment besoin d’un galop fort pour viser, ce que je ne suis pas certain qu’il obtiendra ici.

Bulle intelligente

Gérald Mossé; Mikel Delzangles

Bien que des juments n’aient pas un grand palmarès dans la Gold Cup, ce renouvellement en a attiré trois, dont Bubble Smart de France. L’année dernière, la jument entraînée par Mikel Delzangles a gravi les échelons, remportant trois victoires à l’âge de quatre ans et concluant sa saison avec une victoire de groupe 3 et une bonne troisième lors de ce voyage dans le Prix Du Cadran derrière Trueshan.

Sa rentrée à ParisLongchamp a été encourageante et le retour en arrière jouera certainement pour ses atouts. De toutes les juments en course, je pense qu’elle a la classe pour gagner une Gold Cup, cependant, elle n’a pas les conditions pour s’adapter.

Bubble Smart a gagné sur un bon terrain mais j’ai du mal à voir, tant par sa forme que par son pedigree, qu’elle appréciera vraiment le terrain rapide qu’elle va rencontrer jeudi après-midi.

Victoire brûlante

Guillaume Buick; Willie Mullins

Willie Mullins dirige sa jument Burning Victory, qui depuis qu’elle a remporté le Triumph Hurdle 2020 au Festival de Cheltenham a été plutôt décevante sur les haies, ne remportant qu’une fois sur sept départs. Cependant, sa campagne plate a été une autre histoire.

La fille de Nathaniel a remporté deux précieux handicaps en France et a terminé deuxième du Cesarewitch sur deux milles et quart.

Le voyage n’est donc pas un souci, mais son manque de classe l’est certainement – sur les cotes officielles, elle tombe presque une pierre derrière Stradivarius. Elle a également l’autre handicap statistique d’être une jument dans ce concours et comme ils n’ont pas un record particulièrement bon dans la course, elle devrait produire quelque chose hors de l’ordinaire pour gagner ici.

Image:

Paul Townend célèbre après la victoire de Burning Victory dans le Triumph Hurdle





Princesse Zoé

Joey Sheridan; Tony Mullins

À l’âge de sept ans, la princesse Zoe n’a peut-être pas la portée ou le potentiel de certains de ses plus jeunes rivaux, mais elle a affiché un retour intelligent à Ascot dans les Sagaro Stakes et a été deuxième derrière Subjectivist lors du renouvellement de l’année dernière, alors qu’elle était sans doute loin d’être la même. bonne forme comme elle est cette fois-ci.

S’adressant à son entraîneur Tony Mullins, il a déclaré: « Un peu de pluie aurait été préférable », mais elle a maintenant fait ses preuves sur un terrain rapide sur deux milles et demi, contrairement à presque tous ses rivaux – Stradivarius à part bien sûr.

La chose à propos de cette jument est qu’elle est joueuse et coriace, et quand certains des autres auront assez pleuré, la princesse Zoe sera là à la mort. En ce qui concerne la victoire, eh bien, les livres d’histoire nous disent que les juments ne l’emportent pas aussi souvent que les poulains et les hongres, cependant, certains des plus spéciaux le font, et bien sûr Estimate en témoigne.

Verdict de Zoey Bird…

Le soleil brille, les étoiles semblent s’aligner, et je pense STRADIVAIRE peut gagner une quatrième Gold Cup, et voici pourquoi…

La Gold Cup de cette année voit un peloton plus petit se diriger vers le poste et ils sont prêts à rencontrer un terrain rapide, sur lequel je pense qu’il est peu probable qu’ils deviennent trop fous au début, ce qui permettra à Frankie de s’asseoir un peu plus près du rythme.

Je peux voir la course de cette année se transformer en une véritable épreuve de vitesse, qui devrait découvrir les broyeurs en course, et les chevaux avec une vitesse plus tactique, comme Stradivarius et peut-être son principal rival Kyprios, auront le tour du pied et la classe à l’emporter à l’arrivée.

Le puissant Yeats avait huit ans lorsqu’il a décroché sa quatrième et dernière Gold Cup, et ce ne serait pas quelque chose si Stradivarius pouvait faire de même.