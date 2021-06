Royal Ascot: Great Max revendique Chesham en remportant ses débuts à Newbury pour l’entraîneur Michael Bell et Amo Racing | Nouvelles de course

Great Max semble avoir gagné un billet de dernière minute pour Royal Ascot après avoir fait ses débuts gagnants pour Michael Bell à Newbury.

Un achat de 260 000 guinées d’un an pour les propriétaires d’Amo Racing Limited, le poulain Wootton Bassett était un tir de 4-1 pour son introduction à l’hippodrome sur six stades et demi dans le Berkshire.

Ayant été monté en bonne place tout au long, la monture de Jack Mitchell a affiché un changement de vitesse intelligent pour se lever et battre le capricieux Harrow de trois quarts de longueur – mettant en place une inclinaison prévue aux Chesham Stakes samedi semaine.

L’entraîneur gagnant Michael Bell a déclaré: « Il travaille bien à la maison et nous espérions qu’il pourrait faire quelque chose comme ça.

« Pourvu qu’il prenne bien la course, mange et s’entraîne bien la semaine prochaine, il courra dans le Chesham.

« Il n’y a pas eu beaucoup de jeunes filles convenables pour le rencontrer, mais nous avions ce plan en tête depuis un certain temps.

« La première phase s’est déroulée comme prévu, donc si tout se passe bien pour la semaine prochaine, nous nous dirigerons vers Ascot. »

Courses Royal Ascot Groupe 1 Mardi 14h30 – Les Queen Anne Stakes Mardi 3.40 – Les enjeux de la position du roi 4.20 mardi – Les enjeux du palais de St James 3.40 mercredi – Les enjeux du Prince de Galles 4.20 Jeudi – La Gold Cup Vendredi 3h40 – La Coupe du Commonwealth 4.20 vendredi – Les enjeux du couronnement 4.20 samedi – Les enjeux du jubilé de diamant

Sylvester Kirk a admis que le soulagement était son émotion primordiale après que Seattle Rock (5-2) ait profité au maximum de sa vue abaissée dans la division 1 des Novice Stakes des EBF Fillies britanniques de Betfair.

La fille de Fastnet Rock a été placée dans le Chesham à Ascot, le Sweet Solera à Newmarket et les Prestige Stakes à Goodwood en tant que juvénile la saison dernière.

Image:

Ryan Moore chevauchant Seattle Rock rentre à la maison pour gagner les Novice Stakes des EBF britanniques de Betfair à Newbury



Ayant également subi deux tests exigeants ce printemps – terminer le peloton dans le Nell Gwyn et les 1000 Guinées à Newmarket – Seattle Rock avait beaucoup moins dans son assiette à Newbury et a dûment ouvert son compte avec un verdict de deux longueurs sous Ryan Moore.

« Le soulagement est la clé », a déclaré Kirk.

« Vous vous inquiétez toujours lorsque vous prenez une pouliche qui a été très éprouvée avec une forme décente et une note raisonnable dans une jeune fille ou une novice, donc c’est bien la façon dont elle l’a fait.

« C’est particulièrement bien qu’elle l’ait fait sur un mile parce que sa forme est évidemment meilleure que plus courte. »

Il a ajouté: « Il sera intéressant de voir comment le handicapeur évalue la forme. Ryan était raisonnablement élogieux à son sujet, nous allons donc nous asseoir avec Jeff (Smith, propriétaire) et élaborer un plan à partir de maintenant.

« Elle a déjà un beau type noir et c’est bien de lui enlever l’étiquette de jeune fille. »

La deuxième division était une affaire de course beaucoup plus serrée, avec Evident Beauty et Tom Marquand, entraînés par William Haggas, prenant le dessus sur leur compatriote 5-2, Subtle Beauty, le favori commun par un cou.