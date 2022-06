Royal Ascot: Go Bears Go «tous les systèmes vont» pour le match revanche de la Coupe du Commonwealth avec Perfect Power alors que David Loughnane cherche à se venger | Nouvelles de la course

L’entraîneur David Loughnane dit qu’il est à toute vapeur pour le match revanche de Royal Ascot de Go Bears Go avec Perfect Power alors que l’équipe cherche à rebondir après la défaite dans les Sandy Lane Stakes.

Le sprinter est devenu l’une des principales stars de la division des deux ans la saison dernière après s’être vu refuser la victoire de manière dramatique dans une bataille passionnante avec Perfect Power de Richard Fahey dans les Norfolk Stakes lors de la réunion royale.

Redemption arriverait dans les Group Two Railway Stakes à peine neuf jours plus tard, avant d’être à nouveau battu de justesse dans les Phoenix Stakes et à la Breeders ‘Cup.

Toutes les routes cette saison ont mené à la Coupe du Commonwealth de vendredi prochain, y compris le succès au Trials Day d’Ascot, avant de décevoir en quatrième position lorsqu’il a été expulsé favori à Haydock le mois dernier.

« La préparation de Go Bears Go s’est très bien déroulée », a déclaré Loughnane à Tattersalls. « Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu dans Sandy Lane, mais il s’est très bien sorti de la course.

« Il est probablement aussi ennuyé que n’importe qui parce qu’il sait quand il est battu et travaille plus fort à la maison. Tout fonctionne maintenant. »

Réfléchissant aux Norfolk Stakes, Loughnane a ajouté: « Je mentirais si je ne disais pas que ce n’était pas déchirant à l’époque. J’y suis allé en pensant que nous étions le meilleur cheval, je suis sorti en pensant que nous étions le meilleur cheval. ‘

« Je sais que Perfect Power est devenu un très bon cheval et je ne lui enlève rien, mais le jour où quelque chose se présentait à nous et se présentait du bon côté avec nous, je pense toujours que nous aurions gagné . »

Loughnane a célébré son premier succès à Royal Ascot lors de la rencontre de cinq jours de l’année dernière avec Lola Showgirl et le jeune entraîneur envoie à nouveau une équipe solide pour soutenir Go Bears Go.

Il pourrait y avoir une raison supplémentaire de célébrer cette année car il envoie deux nouvelles recrues à la recherche du bonus Craven Royal Ascot de 125 000 £ de Tattersalls.

Omniqueenun achat de 200 000 guinées par le propriétaire Amo Racing et Kerri Radcliffe, sera destiné au Groupe Deux Queen Mary Stakes sur cinq stades après des débuts impressionnants sur le parcours et la distance, tandis que Walbank – acheté pour une vente dépassant 525 000 guinées – a été vu pour la dernière fois lors d’une victoire à York par sept longueurs.

« Omniqueen est une très belle pouliche Tasleet », a expliqué Loughnane. « Elle était très impressionnante pour la première fois à Ascot. Elle n’allait que s’améliorer après la course. Elle les a mis à l’épée et les a mis au lit. Elle se dirigera très probablement vers le Queen Mary maintenant. »

« Elle vient de sortir de sa dernière course et semble avoir fait un grand pas en avant mentalement et physiquement. C’est une pouliche vraiment excitante et j’espère qu’elle sera l’une de nos chances de gagner le bonus Craven de 125 000 £.

« [Walbank] fait une belle performance à Ascot, nous sommes tombés sur un très bon cheval de Godolphin dans Noble Style. Rossa ne l’a pas frappé ce jour-là. Il est ensuite allé à York et a été ultra-impressionnant.

« Gagner une course lors de votre deuxième départ à York; c’est une grande piste intimidante, pas plus qu’Ascot, et le faire sous les mains et les talons et être à quelques secondes des six derniers vainqueurs du Nunthorpe – c’est impressionnant de faire ça en terrain mort.

« Il aura des entrées dans le château de Windsor et le Norfolk. Le Norfolk est le choix évident avec à quel point il était impressionnant à York, mais un bonus Craven de 125 000 £, si le château de Windsor semble une course plus facile – il n’y a rien de tel que une course facile à Royal Ascot, mais il a certainement beaucoup de vitesse et cela pourrait jouer sur ses points forts. »