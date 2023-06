Royal Ascot: Frankie Dettori ramène Gregory à la maison devant dans le vase de la reine du groupe deux le deuxième jour | Nouvelles de la course

Frankie Dettori a dû attendre l’avant-dernière course du deuxième jour alors qu’il célébrait enfin un vainqueur lors de sa dernière réunion à Royal Ascot.

L’Italien de 52 ans, qui a débuté la semaine avec 77 vainqueurs du Royal Ascot, prend sa retraite en fin de saison.

Il a enduré une journée d’ouverture frustrante alors que de bonnes chances Inspiral, Chaldean et Absurde ont toutes été battues, mais il est rare de garder le légendaire jockey longtemps à l’écart des projecteurs.

Gregory de John et Thady Gosden a représenté sa meilleure chance de percée mercredi dans les Queen’s Vase Stakes du groupe deux alors que Dettori a livré le favori du soir de l’avant.

Dettori a dicté le rythme mais aura eu quelques inquiétudes lorsque le jockey triple champion Oisin Murphy s’est rapproché du Saint George d’Andrew Balding.

Mais Dettori et Gregory en ont trouvé plus dans le dernier sillon pour tirer une longueur et demie d’avance, avec Chesspiece bien retenu en troisième et Circle Of Fire – aux couleurs de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine – en quatrième.

Image:

Dettori effectue sa célèbre célébration de démontage volant après le succès de Gregory dans le vase de la reine





Un Dettori ravi a dit Courses Sky Sports : « Je l’ai monté au travail et c’est un personnage très décontracté. La seule chose qui m’inquiétait était son expérience. Il était comme un géant endormi dans la cour, personne ne savait qu’il existait auparavant.

« Pendant une fraction de seconde, quand je suis arrivé au marqueur furlong et qu’Oisin est venu, j’ai pensé: » Non, pas encore deuxième! Heureusement, il a creusé profondément pour moi.

« Il pourrait être un beau cheval de St Leger pour la fin de saison.

« D’un point de vue personnel, c’est super d’en avoir un sur le tableau lors de mon dernier Royal Ascot parce qu’après le premier jour, je me suis demandé si ça allait venir.

« Maintenant, je suis à la poursuite de 80, donc deux autres avant la fin de la semaine. »

Keane frappe à Kensington

Image:

Villanova Queen marque au palais de Kensington à 25/1 pour donner à Colin Keane un premier vainqueur du Royal Ascot





Colin Keane a décollé à Royal Ascot en tant que Reine Villanova plongé pour atterrir Handicap des pouliches du palais de Kensington.

Un vainqueur de la grande pièce maîtresse de l’été avait jusqu’à présent échappé au cavalier vainqueur de la Classique – qui est le jockey champion en titre en Irlande. Mais il était à son meilleur alors qu’il guidait l’enfant de quatre ans de Jessica Harrington vers le succès.

Dans une course typiquement compétitive du handicap d’un mile, il y avait beaucoup d’occasions alors que le peloton de 19 hommes tournait le tour pour rentrer à la maison, avec la monture Tamarama de Dettori ressemblant à un vrai joueur.

Cependant, le défi de la pouliche formée par Ralph Beckett s’est rapidement essoufflé et il a été laissé à Villanova Queen d’abattre Don’t Tell Claire de Daniel et Claire Kubler dans les phases finales, avec Tarrabb (troisième) et Joseph O’Brien. Adelaise et Yerwanthere ont terminé en force pour terminer respectivement quatrième et cinquième.

Beckett 1-2 en Coupe Royal Hunt

Image:

Jimi Hendrix (à gauche) bat son compagnon d’écurie Sonny Liston dans la Royal Hunt Cup





Jimi Hendrix frapper la bonne note pour mener à la maison un une-deux mémorable dans le Coupe de chasse royale pour l’entraîneur Ralph Beckett et les propriétaires de Chelsea Thoroughbreds.

Un champ maximum de 30 a été posté pour ce qui était – comme toujours – un handicap férocement compétitif, et du côté des affaires, c’était le duo Beckett sur les côtés opposés de la piste qui avait le concours à leur merci.

L’éventuel finaliste 25/1, Sonny Liston, voyageait de manière menaçante du côté des tribunes entre les mains de Ryan Moore et s’est échappé de son groupe pour relever son défi dans le dernier furlong, mais il n’a pas été en mesure de décrocher un coup de grâce en tant que Rossa Ryan. a décroché son deuxième vainqueur de Royal Ascot en menant à la maison ceux de l’autre côté du buteur 22/1.

Appleby célèbre le premier vainqueur royal

Image:

Big Evs se lance dans les enjeux du château de Windsor à Royal Ascot





Mick Appleby a enregistré sa première victoire à Royal Ascot lorsque Grand Ev pris d’assaut à la gloire dans le Enjeux du château de Windsor.

Ce n’était également qu’un deuxième vainqueur à la réunion royale pour le jockey Jason Hart qui avait toujours le fils de Blue Point, une fois couru, au premier plan dans l’épreuve Listed de cinq stades.

Bien que seulement deuxième lors de ses débuts à Redcar, il a fait un énorme pas en avant à cette occasion et a semblé en avoir plein dans le réservoir alors que Hart demandait à sa monture de faire son offre pour la maison en passant le poteau de deux stades.

Il a rapidement montré à la fois un tour de pied phénoménal et une forte endurance alors qu’il s’éloignait de ses poursuivants dans les phases finales, le vainqueur 20/1 terminant à trois longueurs d’avance sur le favori 100-30 formé par Aidan O’Brien Johannes Brahms et Inquisitivement, le premier coureur de Royal Ascot d’Ollie Sangster, qui était encore trois quarts de longueur en troisième position.