Royal Ascot : Frankie Dettori et Stradivarius ont rendez-vous avec le destin en vue de la quatrième Gold Cup | Nouvelles de course

Il a 73 vainqueurs du Royal Ascot à son actif et pourtant, pour Frankie Dettori, aucun ne sera plus grand que la Gold Cup de la semaine prochaine. Le joueur de 50 ans ressent certainement la pression.

Dettori devrait retrouver l’un de ses plus vieux amis Stradivarius, un duo qui a remporté le concours des longs métrages de jeudi au cours des trois dernières années.

Un quatrième succès égalerait le record du grand Yeats et cimenterait la place du cheval et du jockey dans les livres d’histoire.

« J’ai la pression de le faire pour lui parce que je veux qu’on se souvienne de lui comme l’un des plus grands », a déclaré Dettori. Sky Sports Racing.

« Il va probablement avoir une dernière chance, donc je veux juste m’assurer de bien faire les choses.

« Ce sera incroyable. Pour le moment, je ne veux pas penser s’il gagne, j’espère juste que nous pourrons l’y amener en un seul morceau et dans la meilleure forme possible.

« La fête est toujours facile après. »

Image:

Dettori a remporté l’Ascot Gold Cup à huit reprises



La fête de Dettori – ou du moins ses efforts précédents – ont conduit l’entraîneur John Gosden à faire des parallèles avec la nature « flamboyante » de Stradivarius.

« [Dettori] aime monter ce cheval et le cheval n’est pas différent de lui », a déclaré Gosden. « Je devrais penser que Frankie qui entre dans une discothèque dans sa jeunesse est plutôt comme ce cheval quand il entre dans le paddock et commence à crier et à crier sur tout le monde.

« Je pense que dans cette mesure, ils sont probablement nés pour être ensemble. »

Le récent vainqueur des Oaks, Dettori, ne montre aucun signe de ralentissement, pas plus que le Stradivarius de sept ans.

Le consensus du chantier Gosden – où le fils Thady est maintenant cotitulaire de la licence – est que leur star stable à feuilles persistantes conserve le même enthousiasme pour le jeu.

« C’est un cheval remarquable », a déclaré Thady. « Maintenir ce niveau de forme pendant ces années et garder les sons et profiter mentalement du jeu est assez spécial.

« L’élément clé à son sujet est qu’il a été très amusant à côtoyer. C’est un cheval très flamboyant comme vous le voyez sur piste et hors piste.

« Il doit avoir été jusqu’à Warren Hill [their Newmarket gallops] mille fois et plus et chaque jour il y monte avec le même zeste et le même zèle depuis son arrivée. »

Courses Royal Ascot Groupe 1 Mardi 14h30 – Les Queen Anne Stakes Mardi 3.40 – Les enjeux de la position du roi 4.20 mardi – Les enjeux du palais de St James 3.40 mercredi – Les enjeux du Prince de Galles 4.20 Jeudi – La Gold Cup Vendredi 3h40 – La Coupe du Commonwealth 4.20 vendredi – Les enjeux du couronnement 4.20 samedi – Les enjeux du jubilé de diamant

Rab Havlin, qui a conduit Stradivarius à la première de ses 17 victoires en carrière à Newcastle en novembre 2016, est d’accord.

« Il semble qu’il le veut plus que jamais », a déclaré Havlin. « Il est un peu plus féroce dans la surface, plus coltish sur la bruyère, mais quand il monte au galop, il est le même qu’avant.

« Depuis longtemps avec Enable, il est devenu un peu le cheval du peuple, donc en ce sens, c’est une sorte de légende et je suis sûr qu’on se souviendra de lui de cette façon lorsqu’il prendra sa retraite.

« Il aime saluer les dames tous les matins. Il semble pouvoir repérer les meilleures pouliches sur la bruyère le matin et il leur lance un petit cri.

« Il est évidemment déjà en train de remplir son journal.

Image:

Stradivarius a remporté les Sagaro Stakes à Ascot en avril



Bien qu’il ait dominé sa division pendant si longtemps, Stradivarius s’est retrouvé confronté à de nombreuses questions sur sa réapparition saisonnière à Ascot en avril, après avoir terminé 2020 avec des courses décevantes dans le Prix de l’Arc de Triomphe et la Coupe longue distance.

La réponse, cependant, était assez catégorique. Dettori déclarant que le rêve d’une quatrième Gold Cup « est toujours vivant » après sa victoire dans les Longines Sagaro Stakes.

« Il a fière allure », a déclaré Dettori. « Quand je suis au sommet, c’est une sensation incroyable de pouvoir suivre les chevaux devant soi et de les dépasser instantanément.

« C’est un cheval très intelligent parce qu’il fait ce qu’il a à faire mais il n’en fait pas trop. Une fois la course gagnée, il pense qu’il en a assez fait. »

Image:

L’entraîneur John Gosden dit que Stradivarius a toujours un « tour de pied mortel »



John Gosden a ajouté: « Pour un restant, il a cette arme mortelle et c’est son tour de pied.

« C’est un cheval qui ne le broie pas, il le fait avec cette classe. Espérons qu’à sept ans, il puisse encore le maintenir.

« Il a fait un bon essai l’autre jour et maintenant nous allons le préparer pour l’événement principal. »

Gosden senior a déjà tout vu et il ne se laisse pas emporter par la gravité du moment.

« S’il court une course énorme et qu’il est là à l’arrivée, à cet âge, c’est une grande réussite », a-t-il déclaré.

« Ce ne sont jamais faciles, en particulier à deux milles et demi autour d’Ascot dans une Gold Cup, mais ce sera un exploit énorme pour le cheval. »