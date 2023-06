Royal Ascot: Frankie Dettori et Oisin Murphy manqueront la Coupe de juillet après avoir reçu des interdictions de fouet de huit jours | Nouvelles de la course

Frankie Dettori et Oisin Murphy manqueront la Coupe de juillet à Newmarket le mois prochain après avoir chacun reçu des interdictions de fouet de huit jours pendant Royal Ascot.

L’interdiction sera un coup particulièrement émouvant pour Dettori car l’Italien de 52 ans devait remporter le concours de Newmarket lors de sa dernière saison en selle pour compléter un balayage complet des victoires britanniques du Groupe 1.

Il espérait avoir une dernière chance à bord du double vainqueur du groupe 1 de Ralph Beckett, Kinross, mais le comité d’examen des whips de la British Horseracing Authority a découvert qu’il avait utilisé son fouet sept fois dans les Queen Anne Stakes sur la pouliche de John et Thady Gosden Inspiral quand deuxième à Triple Time.

C’est un sur le nombre de six alloué sur le plat, ce qui déclenche une interdiction de quatre jours – et comme la course est un groupe un, cette pénalité est doublée.

Alors que Dettori devait déjà purger une interdiction de neuf jours, prévue du 4 au 12 juillet inclus pour avoir causé une interférence avec Saga dans les Wolferton Stakes – dont il fait appel – son interdiction de fouet commencerait après que cette suspension ait été purgée, décision le retirer de la Coupe de juillet le 15 juillet. Ses dates de suspension pour son interdiction de fouet sont du 13 au 15 juillet et du 17 au 21 juillet.

Image:

La July Cup est le seul groupe britannique manquant dans la collection de Dettori





Murphy a reçu son interdiction pour avoir également dépassé le niveau autorisé lors de sa course sur le finaliste de King George V Stakes, Valiant King, et sera hors de combat du 11 au 15 juillet et du 17 au 19 juillet.

James McDonald a été condamné à une suspension de 14 jours après avoir été jugé pour avoir utilisé son fouet deux fois au-delà de la limite alors qu’il chevauchait Artorius dans les Queen Elizabeth II Jubilee Stakes.

Danny Muscutt a également reçu une interdiction de huit jours pour avoir brisé le nombre de whips lorsqu’il était cinquième sur Canberra Legend dans les Hampton Court Stakes et manquera également la réunion de la Coupe de juillet.