Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Willie Mullins prépare des raids avec Vauban, Stratum, Echoes In Rain et Bring On The Night | Nouvelles de la course

Les coureurs de haies vainqueurs de première année Echoes In Rain et Vauban font partie d’une équipe de « quatre ou cinq coureurs » que Willie Mullins prépare pour Royal Ascot plus tard ce mois-ci.

L’entraîneur de Closutton a de nouveau été une force dominante au Festival de Cheltenham en mars – et n’est pas étranger au succès lors de la réunion phare de Flat, avec huit victoires précédentes.

Deux d’entre eux ont été fournis par Stratum, qui revient pour soumissionner pour un triplé Queen Alexandra Stakes, après avoir pris les renouvellements 2021 et 2022.

Mullins, qui a pillé les Ascot Stakes à quatre reprises, va réessayer, en s’appuyant sur Apportez la nuitqui n’a pas couru depuis qu’il a été battu de trois quarts de longueur dans la même course l’an dernier par le favori de l’Ascot Gold Cup, Coltrane.

Mais c’est du haut de gamme Échos sous la pluie et Vauban qui fournira le plus d’intrigues du groupe de raid Mullins.

Echoes in Rain, propriété de Barnane Stud, a été bien soutenu dans l’Ascot Gold Cup de deux milles et demi, le long métrage du Ladies ‘Day, et est aussi court que 9/1 avec Coral pour le prix du groupe un .

Image:

Echoes In Rain après avoir remporté l’épreuve Novice Hurdle de première année à Punchestown





La jument de sept ans a été battue de justesse dans le Cesarewitch irlandais en septembre, et après avoir remporté un obstacle de troisième année à Naas en janvier, elle a ensuite terminé quatrième derrière Honeysuckle dans le Mares’ Hurdle au Cheltenham Festival.

Les honneurs de première année lui sont tombés dans le Mares’ Champion Hurdle, sur deux milles et trois stades à Punchestown lors de sa dernière course en avril.

Mullins, cependant, pense qu’il sera difficile de remporter la Gold Cup d’Ascot.

Vainqueurs du Royal Ascot de Willie Mullins Simenon (2012 Ascot Stakes & 2012 Queen Alexandra Stakes) Pique Sous (Enjeux Queen Alexandra 2014) Clondaw Warrior (enjeux d’Ascot 2015) Thomas Hobson (enjeux d’Ascot 2017) Lagostovegas (enjeux d’Ascot 2018) Strate (enjeux Queen Alexandra 2021 et 2022)

Il a déclaré: « Elle est en bonne forme, travaille bien et nous sommes très heureux de tenter notre chance.

« Nous sommes ravis d’en avoir un pour y courir. Elle a bien couru sur un terrain décent auparavant et j’espère que ce ne sera pas un problème.

« Il sera difficile de penser qu’elle aurait une chance de gagner, mais si elle pouvait terminer dans les six premiers, ce serait une course formidable. »

Vauban, dont les trois victoires de première année l’année dernière comprenaient le Triumph Hurdle et le Champion Four Year Old Hurdle à Punchestown, détient une inscription dans le Copper Horse Handicap le jour de l’ouverture.

Il a été vu pour la dernière fois en train de chasser son compagnon d’écurie State Man dans le Paddy Power Champion Hurdle à Punchestown.

Image:

Vauban monté par le jockey Paul Townend en route vers la victoire au Punchestown Festival





Pendant ce temps, la propriété de Tony Bloom Strate aura sans aucun doute beaucoup de soutien pour terminer un triplé mémorable dans le Queen Alexandra prolongé, la dernière course de la réunion de cinq jours, qui commence le 20 juin.

« J’espère que nous aurons une petite équipe de quatre ou cinq coureurs », a déclaré Mullins. « Stratum, qui a gagné là-bas l’an dernier, participera à nouveau à la même course le samedi.

« Vauban ira probablement pour le mile et six, tandis que Bring On The Night, qui a été battu dans un quadruplé l’an dernier, reviendra probablement pour la même course.

« Nous aurons une petite équipe, mais nous l’attendons avec impatience. »