Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Tahiyra en tête du super sept en course pour être couronnée reine des Coronation Stakes vendredi | Nouvelles de la course

L’action de haut niveau passe encore à la vitesse supérieure à Royal Ascot vendredi avec deux prix du groupe 1, dont les Coronation Stakes, tous en direct sur Sky Sports Racing.

Royal Ascot 4:20 – La star irlandaise Tahiyra est celle à battre à Coronation

Sans Mawj à affronter cette fois-ci en raison d’une portée sale, Tahiyra semble un favori chaud pour être couronnée reine de la Enjeux de couronnement (4.20).

Une demi-sœur de la gagnante de la Breeders Cup Tarnawa, La pouliche star de Dermot Weld a toujours été destinée à être de première classe et a laissé sa courte défaite contre Mawj dans les 1000 Guinées anglaises bien derrière elle en décrochant l’équivalent irlandais de manière dévastatrice.

Méditer est peut-être le cheval oublié de la course. Gagnante de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf en novembre, elle a depuis été battue par Tahiyra et Mawj dans les 1000 Guinées anglaises et irlandaises.

Un retour sur une piste ronde et sur une surface plus rapide serait dangereux à ignorer étant donné qu’elle est entraînée par le nouveau détenteur du record de Royal Ascot, Aidan O’Brien.

de Jim Bolger Comhra était troisième derrière Tahiyra et Meditate au Curragh et devrait donner un bon tour à William Buick, tandis que Jessica Harrington Sons du ciel quitte la société cotée après sa victoire à York le mois dernier, battant Reine pour toi.

maman fille (11ème) et Remarquee (15e) étaient loin dans le peloton à Newmarket et auront donc besoin d’une sérieuse amélioration.

Royal Ascot 3:05 – Little Big Bear en tête du peloton de la Coupe du Commonwealth

Une course qui a vu d’anciens vainqueurs tels que Muharaar, Caravaggio et Perfect Power, le groupe 1 de cette année Coupe du Commonwealth (3.05) semble aussi avoir des superstars potentielles.

Aiden O’Brien a toujours tenu Petit gros ours dans le plus grand respect et le vainqueur du château de Windsor l’année dernière a laissé une course décevante dans les 2000 Guinées bien derrière lors de la victoire de Sandy Lane jusqu’à six stades à Haydock la dernière fois.

Sakhir semblait avoir le monde à ses pieds en remportant les Mill Reef Stakes à Newbury en septembre. Il a bien couru pendant longtemps dans les 2000 Guinées avant que son endurance ne s’épuise et un retour à ce voyage sera massivement en sa faveur.

James Doyle fait le tour de l’amélioration rapide Shaquillequi part de l’avant et s’est avéré très difficile à rattraper lors de ses quatre dernières sorties et s’il avait une légère avance, il pourrait être difficile de revenir en arrière.

Royal Ascot 5:35 – Derby deuxième King Of Steel étoiles dans King Edward VII

Le Groupe 2 de cette année Enjeux du roi Édouard VII (5,35) ressemble à un renouveau fascinant avec un certain nombre de prétendants venant ici à la suite d’efforts dans le Derby anglais et français.

Finaliste d’Epsom Roi d’acier a montré un tour de pied impressionnant pour mettre la lumière du jour entre lui et ses rivaux seulement pour qu’Auguste Rodin l’épuise près de chez lui.

Il s’est retiré du Dante à York après s’être énervé dans les stalles, il vaudra donc la peine de regarder comment il se comporte au départ mais, sur la chanson, il sera difficile à battre.

Aidan O’Brien envoie Dante troisième Continu, qui a été vu pour la dernière fois décevant alors qu’il était bien imaginé pour le Prix Du Jockey Club la dernière fois et tente un mile et demi pour la première fois.

Son demi-frère est resté à deux miles, donc cette distance supplémentaire pourrait faire ressortir cette amélioration supplémentaire nécessaire pour être difficile ici.

Arrêter déçu lorsqu’il a été envoyé favori pour le Derby, mais John et Thady Gosden espèrent qu’il pourra rebondir sous le légendaire Frankie Dettori.

