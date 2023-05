Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Owen Burrows donne le feu vert à Hukum pour la cible de Hardwicke Stakes | Nouvelles de la course

Les Hardwicke Stakes de Royal Ascot sont toujours l’objectif du vainqueur du brigadier Gerard Stakes Hukum, qui a infligé au vainqueur du Derby Desert Crown sa première défaite à Sandown plus tôt ce mois-ci.

Owen Burrows était heureux d’annoncer que le joueur de six ans appartenant à Shadwell était revenu dans sa cour de Lambourn en pleine forme après sa première course depuis 11 mois.

Hukum s’est fait insérer trois vis dans une patte arrière après s’être blessé en remportant la Coronation Cup l’an dernier à Epsom.

Après avoir fait une récupération remarquable, sous une belle chevauchée de Jim Crowley, il a produit une rafale révélatrice pour coller Desert Crown et prendre le prix du groupe trois de 10 stades par une demi-longueur.

« Heureusement, Hukum a bien trotté le lendemain matin et a fait un petit galop samedi. C’était le plus important », a déclaré Burrows.

« Il est polyvalent. Nous allons juste être sur les genoux des dieux pour voir quel genre d’été nous avons cette année. Il n’a pas besoin de douceur, mais il a besoin d’un sol sûr et bon.

« Jim a toujours fait valoir ce point et je suis d’accord. En parlant à (la propriétaire de Shadwell) Sheikha Hissa le lendemain, elle était également d’accord.

« Je ne l’ai pas dans le Prince of Wales ou dans une Eclipse, mais comme vous le savez bien avec l’été britannique, si les prévisions sont un peu humides, nous devrons peut-être avoir une conversation. »

Si les conditions de terrain sont favorables, il y a la perspective fascinante d’un affrontement avec son compagnon d’écurie Anmaat, qui a remporté le Prix d’Ispahan lundi à ParisLongchamp.

« Nous avons Anmaat à la fois dans le Prince Of Wales et dans l’Eclipse, donc ce serait un bon problème à avoir », a-t-il ajouté.

« Nous surveillerons la météo avec Hukum et j’ai toujours dit que le brigadier Gerard serait une préparation pour le Hardwicke, mais si le Hardwicke s’avérait bon à ferme, nous devrons peut-être attendre.

« Il y a l’Eclipse début juillet et une course en France début juillet sur un mile et demi. Il y a le King George fin juillet, mais nous serons en veille météo constante. »