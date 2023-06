Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Luxembourg et Adayar se préparent pour un affrontement épique dans les Prince of Wales’s Stakes mercredi | Nouvelles de la course

La deuxième journée de Royal Ascot est marquée par un brillant affrontement de superstars dans les Prince of Wales’s Stakes mercredi, tous en direct sur Sky Sports Racing.

4.20 Ascot – Adayar et Luxembourg s’affrontent au Prince of Wales’s

Un field de six go to post de grande qualité pour le Group One Les enjeux du prince de Galles (4.20)le long métrage du deuxième jour de la réunion royale.

Chez Aidan O’Brien Luxembourg déjoué Bay Bridge pour remporter la Tattersalls Gold Cup au Curragh le mois dernier et offre à Aidan O’Brien une quatrième victoire dans la course et au jockey Ryan Moore une troisième.

Le Bay Bridge de Sir Michael Stoute a remporté les enjeux du champion sur le parcours et la distance en octobre avec les rivaux d’aujourd’hui Adayar et My Prospero derrière lui ce jour-là et a couru avec crédit en n’ayant pas un passage clair derrière Luxembourg la dernière fois.

Le héros du Derby 2021 de Charlie Appleby, Adayar, arrive après avoir battu Anmaat, vainqueur du Prix d’Ispahan, dans les Gordon Richards Stakes.

Aidan O’Brien a révélé que son concurrent vedette du demi-fond luxembourgeois était en pleine forme devant les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot



Mon Prospéro représente William Haggas et intensifie son voyage après avoir terminé troisième derrière Modern Games dans le Lockinge à Newbury le mois dernier.

John et Thady Gosden ont couru le finaliste de Hardwicke l’an dernier Mostahdaf et raider américain Chaussée classique complète le champ.

L’entraîneur William Haggas pense que le meilleur reste à venir de son principal concurrent du Royal Ascot, My Prospero



3.40 Ascot – Moore affronte Dettori dans Duke Of Cambridge

Ancien détenu de Harry et Roger Charlton Jumbly n’a eu qu’un seul départ pour Joseph O’Brien lorsqu’il s’est bien battu pour terminer deuxième des Lanwades Stud Stakes du Groupe Deux et dirigera les paris pour le Groupe Deux Enjeux du Duc de Cambridge (3.40) avec Ryan Moore réservé pour rouler.

Frankie Dettori renouvelle son partenariat avec Voyage prospère après leur récent succès dans le Group Three Princess Elizabeth Stakes à Epsom.

Elle a battu Inspiral dans les Falmouth Stakes l’année dernière et une répétition de cet effort pourrait la rendre difficile à attraper.

Ancien buteur des essais de Lingfield Oaks Millenium voyou va pour Tom Clover et Daniel Tudhope, et il ne serait pas surprenant de la voir avec le rythme maintenant tombé à un mile.

Image:

Jumbly (côté proche) se dirige juste devant pour battre Oscula dans les Valiant Stakes à Ascot





5.00 Ascot – Reach For The Moon porte les espoirs royaux dans la Hunt Cup

L’une des courses les plus compétitives et spectaculaires de la semaine, la Coupe de chasse royale (5.00) voit un champ frénétique de 30 go to post.

Ils comprennent une chance de premier plan représentant Sa Majesté le roi et la reine avec John et Thady Gosden formés Atteindre la lune.

Frankie Dettori est de retour à bord et cherche une rédemption à Royal Ascot après avoir été battu en tant que favori 2/5 dans les Hampton Court Stakes l’année dernière.

de Roger Varian Perotto a bien couru pour terminer septième de la Coupe Victoria ici le mois dernier et a chuté à une marque accrocheuse de 96.

Vainqueur récent du parcours et de la distance À la poursuite d’Aphrodite a bénéficié de sa récente opération respiratoire lors de la dernière fois, alors que le quatrième de l’année dernière Astro Roi est un autre à noter pour Daniel et Claire Kubler.

