Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Jeux modernes, fonctionnalité chaldéenne et inspirée lors de la journée d’ouverture étoilée | Nouvelles de la course

Le brillant miler Modern Games, le sprinteur populaire Highfield Princess et les héros des 2000 Guinées Chaldean et Paddington ne sont que quelques-unes des stars qui seront en action le jour de l’ouverture de Royal Ascot.

Comme d’habitude, l’extravagance de cinq jours commence par un bang, avec le Enjeux de la reine Anne le lever de rideau traditionnel.

Le Charlie Appleby-formé Jeux modernesdouble vainqueur de la Breeders ‘Cup et couronné de succès lors de sa réapparition dans le Lockinge à Newbury le mois dernier, est le favori marginal de la reine Anne par rapport à la pouliche de première classe de John et Thady Gosden Inspiréqui doit faire sa réapparition tardive.

Appleby a une deuxième corde à son arc sous la forme de Sentier autochtonetandis que Richard Hannon Chindit renouera avec la rivalité avec Modern Games après avoir terminé meilleur des autres à Newbury.

La paire de David Simcock Espèces et Infanterie légère et Mutasaabeq du chantier de Charlie Hills figurent également parmi 13 confirmations.

Coolangatta impressionne lors de l’entraînement d’Ascot

L’entraîneur John Quinn a salué le défi international de sa jument vedette Highfield Princess lors du King’s Stand de la semaine prochaine à Royal Ascot.



Le deuxième groupe un mardi après-midi est le Enjeux du stand du roidont la jument de John Quinn Princesse Highfield dirige le marché.

La joueuse de six ans a connu une campagne fantastique en 2023, réalisant un triplé de victoires au plus haut niveau, et on peut s’attendre à ce qu’elle s’améliore depuis son retour à York le mois dernier.

de Karl Burke Dramatisé et de John Ryan Manaccan sont d’autres prétendants pour l’équipe à domicile, tout comme Bradsell, formé par Archie Watson, qui a été complété pour la course.

L’entraîneur John Ryan est confiant de réserver les services de Frankie Dettori pour monter son concurrent du King’s Stand Manaccan à Royal Ascot la semaine prochaine.



Un fort défi international comprend une paire de coureurs australiens en Coolangatta et Boulet de canonqui ont tous deux été mis à l’épreuve à Ascot mercredi matin.

James McDonald était l’un des principaux coureurs à Royal Ascot l’année dernière avec trois gagnants, mis en vedette par l’affichage dominant de Nature Strip dans le King’s Stand, et le coureur né en Nouvelle-Zélande est convaincu que Coolangatta a ce qu’il faut pour le faire revenir dans le célèbre vainqueur. cercle.

« Royal Ascot est l’une des plus belles semaines de course. J’en fais définitivement le tour chaque année et, si j’ai la chance de venir ici, je suis tout de suite dans l’avion », a déclaré le jockey.

« Avec les courses et toute l’ambiance, c’est l’un des meilleurs carnavals au monde. Il est difficile de faire des courses à Royal Ascot, mais je devrais peut-être faire 11 ou 12 courses au cours de la semaine. »

Les raiders australiens Coolangatta (face visible) et Cannonball se sont échauffés pour les King’s Stand Stakes de mardi à Royal Ascot avec un entraînement sur la piste mercredi. Photos : Ascot



Réfléchissant à l’entraînement de Coolangatta, McDonald a ajouté: « Elle a magnifiquement géré la piste. Elle a coché beaucoup de cases et j’ai été ravi de la façon dont elle s’est étirée et allongée.

« Je l’ai laissée passer à travers la ligne et elle s’est très bien tirée. C’est un cheval fort de cinq stades et une pouliche extrêmement talentueuse.

« Elle est une double gagnante du Groupe 1 et la qualité qu’elle a battue ce jour-là dans le Lightning était tout simplement sensationnelle – n’importe lequel de ces sprinteurs pourrait voyager n’importe où dans le monde et être compétitif.

« Nature Strip était un cheval de course champion mais Coolangatta y arrive et je ne doute pas qu’elle courra bien mardi. Ce matin m’a donné beaucoup de confiance. »

Challenger américain de Wesley Ward Crépuscule brillant figure également sur la liste des 20 encore en lice.

Caractéristiques chaldéennes dans le palais étoilé de St James

Image:

Frankie Dettori célèbre alors que Chaldean franchit la ligne pour remporter les Qipco 2000 Guinées à Newmarket





La plus appétissante des trois courses du Groupe 1 à gagner le premier jour est peut-être la Enjeux du palais St Jamesqui devrait mettre en scène un affrontement entre les vainqueurs classiques chaldéen et Paddington.

Le chaldéen d’Andrew Balding a offert à Frankie Dettori la victoire lors de ses 2000 dernières Guinées à Newmarket le mois dernier, tandis que Paddington a remporté l’équivalent irlandais pour Aidan O’Brien.

Vice-champion des Guinées françaises Isaac Shelby (Brian Meehan) ajoute une intrigue supplémentaire, tout comme la présence de Al-Riffa (Joseph O’Brien), pas vu depuis qu’il a remporté les National Stakes la saison dernière, ainsi que des poulains progressifs Le cadeau de Cicéron (Charlie Hills) et Mostabshir (John et Thady Gosden).

Un total de 32 juvéniles ont été inscrits pour le Groupe Deux Enjeux de Coventryavec George Boughey AsadnaO’Brien’s Tibre et Ward’s Fandom trois des principaux prétendants.

Les 43 entrées pour les deux milles et demi Enjeux d’Ascot inclure le finaliste de l’année dernière Apportez la nuit pour Willie Mullins.

