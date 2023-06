Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Inspiral, Modern Games et star chaldéenne le premier jour de la réunion de cinq jours | Nouvelles de la course

C’est ici! Royal Ascot démarre avec une journée d’ouverture étoilée, avec trois concours du groupe 1, tous en direct sur Sky Sports Racing à partir de 14h30.

14h30 Ascot – Des jeux inspirés et modernes s’affrontent dans Queen Anne

La réunion commence par un renouvellement passionnant de la Enjeux de la reine Anne (2.30) comme Inspiré et Jeux modernes s’affrontent au sommet du marché.

La première a remporté les Coronation Stakes l’année dernière lors de son premier départ de cette saison et suit un chemin similaire cette fois-ci, avec John et Thady Gosden une fois de plus confiants dans un gros effort.

Frankie Dettori est à nouveau averti et affronte William Buick – sur Modern Games – dans ce qui pourrait être un duel épique.

James Doyle a un record brillant pour tirer le meilleur parti de la deuxième corde apparente d’Appleby et Sentier autochtone serait insensé de négliger.

Richard Hannon a deux challengers sur le terrain, dont Chindit, qui a chassé la queue de Modern Games à la maison dans le Lockinge à Newbury le mois dernier, et Lusail – la monture de Ryan Moore.

Verrouillage cinquième Mutasaabeq a eu raison de Native Trail à Newmarket plus tôt cette saison et pourrait être celui qui dépasserait les grosses cotes pour Charlie Hills.

Image:

Frankie Dettori célèbre alors qu’Inspiral s’éloigne de ses rivaux dans les Coronation Stakes à Royal Ascot





3.40 Ascot – Des stars internationales affrontent Highfield Princess à King’s Stand

Les Australiens souriaient à Ascot l’année dernière alors que Nature Strip remportait l’or dans le Enjeux du stand du roi (3.40) et le cavalier vainqueur James McDonald retrouve son partenaire Ciaron Maher et la pouliche star de David Eustace Coolangatta, l’un des deux challengers australiens cette année avec Boulet de canon.

C’est une affaire véritablement internationale puisque Wes Ward’s Crépuscule brillant représente le défi américain, mais le favoritisme incombe à l’équipe locale en tant que triple héroïne du Groupe 1 Princesse Highfield en tête du marché.

La jument de John Quinn a connu une ascension remarquable dans les rangs, des handicaps modestes classés 57 au bord de la victoire sur la plus grande scène de toutes.

Dettori a un brillant livre de manèges tout au long de la journée et monte à bord de John Ryan’s Manaccan ici, tandis que Danny Tudhope espère un autre premier jour de rêve sur Karl Burke Dramatiséayant décroché un doublé sur la carte il y a 12 mois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les raiders australiens Coolangatta (face visible) et Cannonball se sont échauffés pour les King’s Stand Stakes de mardi à Royal Ascot avec un entraînement sur la piste mercredi. Photos : Ascot



4.20 Ascot – Les stars classiques s’affrontent au Palais St James

Des lignes de bataille sont tracées entre les vainqueurs des Guinées anglaise et irlandaise comme chaldéen et Paddington face à neuf coureurs dans le troisième Groupe Un de la journée, les Enjeux du palais St James (4.20).

Le premier, formé par Andrew Balding, est la monture de Dettori alors qu’il cherche à tirer le meilleur parti de sa dernière rencontre royale.

Il est peu probable que ce soit une tâche facile pour le vainqueur de Newmarket, les huit victoires d’Aidan O’Brien dans la course montrant une capacité évidente à diriger les bons chevaux ici.

Ayant remporté trois des dix derniers renouvellements, les champs stables de Gosden Mostabshir, un poulain passionnant qui monte en classe après son impressionnante victoire à York.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Andrew Balding s’attend à ce que la piste de Royal Ascot convienne à sa star des 2000 Guinées, Chaldean, alors qu’il s’attaque aux St James’s Palace Stakes.



Cartes de course du mardi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses dès le premier jour de Royal Ascot, ainsi que toute l’action à Brighton, le tout en direct sur Sky Sports Racing le mardi 20 juin.