Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Chaldean, Modern Games et Highfield Princess en vedette le premier jour | Nouvelles de la course

Modern Games affrontera 11 rivaux alors qu’il tente de remporter une sixième victoire dans le groupe 1 lors des Queen Anne Stakes de mardi, l’événement d’ouverture de Royal Ascot 2023.

La charge de Charlie Appleby a frappé au plus haut niveau en France, au Canada et en Amérique l’année dernière et a obtenu son premier Groupe Un à domicile en remportant le Lockinge à Newbury le mois dernier.

Il a fait former Richard Hannon Chindit derrière lui ce jour-là et il s’oppose avec le troisième Berkshire Shadow, cinquième Mutasaabeqsixième Lusail et le septième Infanterie légère.

Jeux modernes‘ le principal rival semble être John et Thady Gosden formés Inspirégagnante du Coronation Stakes lors de cette réunion l’année dernière et faisant sa révérence saisonnière ici.

Ange Bleu, Espèces, Pogo et Temps triple compléter le peloton avec le deuxième coureur d’Appleby Sentier autochtone.

Les stars classiques s’affrontent au St James’s Palace

chaldéen et Paddington fournir un affrontement alléchant dans le Enjeux du palais St James.

Vainqueurs des 2000 Guinées à Newmarket et de l’équivalent irlandais pour Andrew Balding et Aidan O’Brien respectivement, ils sont les vedettes parmi un peloton de neuf joueurs.





Dave Orton de Sky Sports Racing tente d'amener Aidan O'Brien à révéler son banquier Royal Ascot !



Isaac Shelbybattu de justesse dans les Guinées françaises, représente Brian Meehan avec Charlie Hill’s Le cadeau de Cicéron un candidat intéressant alors qu’il fait le saut vers une entreprise de premier ordre après avoir remporté chacun de ses trois départs en carrière.

Hills court aussi Galéronavec Charyn, Indestructible, Mostabshir et Écossais royal constituant le terrain.

Coolangatta ajoute une touche internationale à King’s Stand

Un champ de haut niveau de 19 va poster dans le Enjeux du stand du roiavec Princesse Highfield dirige actuellement le marché pour John Quinn.

raider australien Coolangattaformée par Ciaron Maher et David Eustace, est également un choix populaire pour l’affaire de cinq stades, avec son compatriote Boulet de canon un autre vers la tête des paris pour Peter et Paul Snowden.





L'entraîneur John Quinn a salué le défi international de sa jument vedette Highfield Princess lors du King's Stand de la semaine prochaine à Royal Ascot.



Le duo formé par Karl Burke Dramatisé et Marais sont dans la file d’attente avec les goûts de Manaccan, Appels du Crépuscule et Crépuscule brillant.

de George Boughey Asadna est l’un des 22 pour le Enjeux de Coventry avec Willie Mullins détenant des revendications de premier plan dans les 20 coureurs Enjeux d’Ascot et les Copper Horse Stakes via Apportez la nuit et Vaubanavec ce dernier d’un champ maximum de 16.





Les raiders australiens Coolangatta (face visible) et Cannonball se sont échauffés pour les King's Stand Stakes de mardi à Royal Ascot avec un entraînement sur la piste mercredi.



Frankie Dettori roulera Saga pour le roi et la reine dans le Enjeux de Wolfertonle coureur formé par Gosden étant passé à une tête de la victoire de feu la reine lors de la réunion de l’année dernière.