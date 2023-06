Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Chaldean et Coltrane mènent l’équipe d’Andrew Balding dans la bataille | Nouvelles de la course

Il ne fait aucun doute qu’une énorme semaine attend Andrew Balding à Royal Ascot. Mais c’est également un sentiment de « bonne pression, la pression que vous voulez » pour l’entraîneur de Kingsclere, alors qu’il se prépare à envoyer une équipe dirigée par le vainqueur de la Classique Chaldean.

Balding arrive dans le Berkshire avec une chaîne en pleine forme, avec un taux de grève de près de 20% au cours des deux dernières semaines et avec des chances de tête dans deux des véritables événements phares de la réunion.

Le héros des 2000 Guinées chaldéen dirigera sa formidable équipe, alors qu’il affrontera le vainqueur irlandais des 2000 Guinées Paddington et l’invaincu Cicero’s Gift dans un match alléchant Enjeux du palais St James mardi.

« De toute évidence, nous étions ravis de sa victoire en Guinée. C’était son objectif principal pour le début de la saison et ce sera son deuxième objectif. Nous avons toujours espéré que ce serait le plan », a déclaré Balding.

« Il a eu une petite pause après Newmarket. Il s’est bien rafraîchi et son travail a été aussi solide que jamais et nous l’attendons avec impatience.

« Il y a de la pression, évidemment, il porte la couronne en ce moment et cela vous donne une pression supplémentaire. »

L’entraîneur Andrew Balding s’attend à ce que la piste de Royal Ascot convienne à sa star des 2000 Guinées, Chaldean, alors qu’il s’attaque aux St James’s Palace Stakes.



La calvitie va courir Ombre du Berkshire au lever de rideau Enjeux de la reine Annela première des trois courses du Groupe 1 l’après-midi d’ouverture.

Battu d’un peu moins de deux longueurs dans une finale groupée au St James’s Palace l’an dernier, il a ouvert sa campagne de quatre ans avec une victoire de Listed à Wolverhampton et un autre succès dans le précieux All-Weather Mile Championship à Newcastle.

Les bookmakers semblent négliger le hongre Dark Angel, ce qui lui donne une chance générale de 33/1.

« Il a bien couru en terminant troisième du Lockinge la prochaine fois », a déclaré Balding, alors qu’il traversait son équipe assis sur un banc en face de la salle de pesée de Newbury, où il attendait de seller un enfant de trois ans. « Nous pensons qu’il aurait à nouveau une chance dans tous les sens.

« C’est une division difficile, mais c’est un cheval de grande classe, qui a remporté un Coventry il y a quelques années. »

Berkshire Shadow et Oisin Murphy atterrissent sur le All-Weather Mile à Newcastle





Le vainqueur de Dante Stakes, The Foxes, qui n’a par la suite pas assisté au voyage du Derby, ne fera pas partie des coureurs du chantier, bien qu’Oaks soit huitième Mer de roses prendra sa place dans Ribblesdale.

Vainqueur des Magnolia Stakes de Kempton Contes de renards et Notre Belle Bêtequi s’est classé trois fois cette année et a décroché plus de 100 000 £ en marquant dans le All-Weather Easter Classic à Newcastle, sont les prétendants de Balding dans le Enjeux de Wolferton.

« Il (Foxes Tales) a une pénalité de (3 livres). Il est dans le Wolferton. » dit Balding. « Nous avons aussi Notre Belle Bête. Il a fait une excellente saison.

Foxes Tales et Silvestre de Sousa en passe de remporter le MansionBet Rose Of Lancaster Stakes





« Nous gérons des chevaux de deux ans, mais nous ne savons pas trop à quoi nous attendre là-bas », a admis Balding, avant de citer deux chevaux qui pourraient voler sous le radar dans Combattant impérial et Sandrine.

Le premier a été battu de deux longueurs et demie par Native Trail dans les 2 000 Guinées irlandaises l’an dernier, mais n’a pas atteint les mêmes sommets par la suite. Cinquième de Regal Reality dans le Diomed à Epsom lors de son dernier départ, Balding sent qu’il a recommencé à prendre la main.

« Imperial Fighter participera à la Royal Hunt Cup », a-t-il ajouté. « Il était troisième des Guinées irlandaises l’année dernière, mais il a juste pris son temps pour trouver un peu de forme cette année, mais je suis content de lui maintenant. Je pense qu’il aurait une chance dans tous les sens. »

Sandrine, propriété de Kirsten Rausing, est une double gagnante du Groupe Deux qui a décroché les Lennox Stakes à Goodwood en juillet dernier. Elle a remporté l’Albany de six stades sur un terrain lourd il y a deux ans et est tout aussi efficace sur une surface plus rapide.

Dave Orton de Sky Sports Racing tente d’amener Aidan O’Brien à révéler son banquier Royal Ascot !



Après avoir parcouru sept stades et un mile la saison dernière, elle est retombée à six stades à Salisbury le mois dernier et a été battue d’une longueur et demie. Elle a une chance de 16/1 pour le Enjeux du jubilé de la reine Elizabeth II samedi, mais son entraîneur garde espoir.

Balding a déclaré: « Sandrine pourrait être négligée au Jubilé, car elle est de grande classe. Le retour au sprint lui conviendra. Elle a été un peu décevante à Salisbury, mais je pense qu’il y avait des excuses légitimes à cela.

« Elle semble en pleine forme à domicile et elle y va, tant que le terrain n’est pas trop rapide, avec ce que nous pensons être une grande chance dans chaque sens. »

Image:

Sandrine et David Probert rentrent devant à Goodwood





D’ici là, il saura si la réunion royale a été réussie ou non, d’autant plus qu’il a une autre chance avec Coltranequi a une chance générale de 11/4 pour le long métrage du Ladies Day – la Gold Cup.

Avec le crack stayer d’Aidan O’Brien, Kyprios, incapable de défendre sa couronne en raison d’une blessure, Balding pense que le garçon de six ans de Mick et Janice Mariscotti – qui a remporté les Ascot Stakes, Esher Stakes et Doncaster Gold Cup la saison dernière – a toutes les chances de soutenir son récent succès de Sagaro alors qu’il recule à deux milles et demi.

Gina Bryce de Sky Sports Racing parle au propriétaire de Coltrane, Mick Mariscotti, alors que leur cheval vedette se dirige vers la Gold Cup à Royal Ascot en tant que favori.



« Cela ressemble à une Gold Cup ouverte », a déclaré Balding. « La bonne chose à propos de Coltrane est que nous savons qu’il reste et nous savons qu’il aime la piste. Cela doit être un énorme plus.

« Il semble avoir un grand cœur et je ne pourrais pas être plus ravi de sa victoire à Saragosse. Je pensais que c’était sa meilleure performance de tous les temps. »

Reconnaissant ce qui va arriver, il a déclaré: « Bien sûr, il y a de la pression. Mais c’est une bonne pression. C’est la pression que vous voulez.

« Vous êtes toujours heureux si vous n’obtenez qu’un seul gagnant à la réunion, alors croisons les doigts. »