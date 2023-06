Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Aidan O’Brien envoie une équipe typiquement forte alors qu’il se rapproche du record de tous les temps | Nouvelles de la course

Le maestro de Ballydoyle, Aidan O’Brien, a formé un remarquable 81 gagnants du Royal Ascot et se rapproche du record de Sir Michael Stoute de 82 victoires lors de la réunion royale.

Cette année, il semble qu’O’Brien ait une main typiquement forte en direction de Berkshire pour la réunion de cinq jours, qui débutera le mardi 20 juin, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

Nous avons examiné sept courses avec des chances pour l’entraîneur irlandais des poids lourds et évalué ses perspectives de succès supplémentaires…

Enjeux du palais de St James – Paddington 11/4

Le héros irlandais des 2000 Guinées Paddington a été amené lentement au début de cette saison et cette décision pourrait être payante car il a d’excellentes chances de remporter un deuxième Groupe Un en autant de mois.

Une victoire dans une jeune fille du Curragh l’année dernière a été ajoutée à un succès dans le Madrid Handicap à Naas en mars.

Mais tandis que ses compagnons d’écurie Auguste Rodin et Little Big Bear se dirigeaient vers les 2000 Guinées à Newmarket, Paddington a participé à un concours de Listed au Curragh avant de revenir avec une performance puissante pour remporter les 2000 Guinées irlandaises.

Il fera face à une opposition plus féroce à Ascot avec le vainqueur de Newmarket Chaldean et l’impressionnant vainqueur de Goodwood Cicero’s Gift – mais il a sans aucun doute le potentiel pour le faire.

Note d’Ascot – 7/10

Image:

Paddington a décroché les 2000 Guinées irlandaises mais fait face à une tâche difficile dans les St James’s Palace Stakes





Enjeu du Prince de Galles – Luxembourg 7/2

Sûrement la course de la réunion cette fois-ci, le Prince of Wales’s Stakes devrait inclure le héros du Derby 2022 Desert Crown, le vainqueur 2021 Adayar et le récent vainqueur de la Tattersalls Gold Cup Luxembourg pour Aidan O’Brien.

Ce dernier était favori pour le Derby de l’année dernière avant qu’une blessure ne l’exclue, mais il est revenu avec un succès dans les Irish Champion Stakes et sa saison de quatre ans a été lancée la dernière fois dans la Tattersalls Gold Cup.

Mais peut-il le faire à Ascot contre ce que les Britanniques ont de mieux à offrir ?

Si Desert Crown subit une défaite choc contre le brigadier Gerard, cela pourrait être une grosse demande.

Note d’Ascot – 4/10

Image:

Le Luxembourg résiste à Bay Bridge pour remporter la Tattersalls Gold Cup





Coupe d’or – Emily Dickinson 7/1 ; Broome 10/1

Difficile. C’est la seule façon de décrire la Gold Cup de cette année et pour cette raison, elle semble particulièrement intrigante en tant que série de paris.

Coltrane et Eldar Eldarov dirigent le marché mais O’Brien pourrait finir par envoyer plusieurs fléchettes à la course, dont Emily Dickinson et Broome.

Le premier a subi une défaite choc alors qu’il avait de fortes chances de gagner à Leopardstown dans le Saval Beg le mois dernier, tandis que le second était un troisième décent dans la Yorkshire Cup.

Les deux devront probablement s’améliorer pour passer à la distance extrême, mais pourraient bien le faire.

Note d’Ascot – 3/10

Image:

Emily Dickinson et Ryan Moore (proche) remportent le Race & Stay Fillies Maiden à Naas





Coupe du Commonwealth – Little Big Bear 15/8

Le formulaire de cours compte pour beaucoup à Ascot, donc voir Little Big Bear comme un prix aussi court n’est pas aussi surprenant que vous ne le pensez peut-être à première vue.

Le héros des Phoenix Stakes de l’année dernière a été bien battu dans les 2000 Guinées sur une distance probablement trop longue pour le sprinteur – il est revenu à six stades avec un succès facile dans les Sandy Lane Stakes sur six stades à Haydock.

Et étant donné qu’il a remporté les Windsor Castle Stakes lors de la réunion de l’année dernière ainsi qu’un manque de sprinteurs de haut niveau dans la division des trois ans, tout semble prêt pour que Little Big Bear livre pour la deuxième fois lors de la réunion royale.

Note d’Ascot – 9/10

Image:

Little Big Bear s’avère trop bon pour ses rivaux dans les Sandy Lane Stakes





Enjeux du couronnement – Méditez 8/1

Meditate battra-t-il un jour Tahiyra ? Après trois tentatives, c’est un 3-0 catégorique pour la fillette de trois ans formée par Dermot Weld et vous devriez vous demander si Meditate pourra jamais prendre le dessus sur elle.

Elle a terminé deuxième derrière elle dans les Moyglare Stud Stakes la saison dernière et a occupé le même poste dans les 1000 Guinées irlandaises.

Pris en sandwich entre cela, il y avait une sixième décevante dans les 1000 Guinées – où Tahiyra a terminé deuxième derrière Mawj – et cette pouliche devrait s’opposer ici.

Si un entraîneur peut le faire, c’est Aidan O’Brien, mais cela semble une tâche assez difficile.

Note d’Ascot – 2/10

Image:

Méditer se démarque de ses rivaux à Keeneland





Enjeux de Coventry – Tibre 3/1

River Tiber aurait difficilement pu faire une plus grande impression lors de ses débuts, gagnant par pas moins de 10 longueurs lors du retour à Navan et a été instantanément fait le favori pour les Coventry Stakes.

Le retour à la distance minimale ne semblait pas un avantage évident et c’était peut-être le cas, lorsqu’il fallait être complètement poussé pour finalement gagner par deux longueurs de manière professionnelle.

C’était une course qui a montré que le garçon de deux ans a beaucoup de détermination ainsi que la classe évidente montrée lors de ses débuts – s’il est en contact avec un furlong à courir à Ascot, vous imaginez que la finition rigide conviendra parfaitement au cours des six -voyage long.

Note d’Ascot – 8/10

Regardez toutes les courses de Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing du mardi 20 juin au samedi 24 juin.