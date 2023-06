Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing: Adayar l’attraction vedette alors que l’équipe de Charlie Appleby se dégourdit les jambes | Nouvelles de la course

Charlie Appleby a emmené certaines de ses stars stables au cours de juillet de Newmarket avant le Royal Ascot la semaine prochaine, avec Adayar, le favori du prince de Galles, l’attraction principale.

Le fils de Frankel a confortablement battu Anmaat, vainqueur du Groupe 1, dans les Gordon Richards Stakes lors de son retour cette saison et a été associé à William Buick dans un travail en douceur.

Deuxième des Champion Stakes la saison dernière, Appleby espère que la décision de garder le vainqueur du Derby 2021 à l’entraînement à cinq ans sera récompensée par une victoire du Groupe 1 sur 10 stades.

« C’était un travail agréable et agréable. Il est là maintenant et nous ne voulions pas faire quelque chose de trop fort avec lui », a déclaré Appleby. « Vous pouviez voir son enthousiasme à traîner William vers son cheval de tête là-bas et il a bien traversé la ligne et s’est fait dresser les oreilles.

« Je pense que c’est une expérience formidable pour ces chevaux et nous avons de la chance de pouvoir le faire. Une semaine, nous voulons juste qu’ils viennent et s’amusent.

« Il entre dans le Prince de Galles en tant que quasi-favori ou co-favori et à juste titre sur ce que nous avons vu lors de la réunion des Guinées. Il s’est présenté pour cette première manche.

« J’espère que nous pourrons obtenir nos récompenses, plus encore pour lui, pour rester à l’entraînement.

« N’importe laquelle de ces courses du Groupe 1 est difficile à gagner. Si vous pensez que vous vous inquiétez uniquement pour le Luxembourg ou Bay Bridge, alors vous vous trompez davantage. Celui qui se présente, vous les respectez tous, mais je suis simplement ravi de la façon dont notre cheval va dans la course. »

Charlie Appleby envoie une équipe typiquement forte à Royal Ascot la semaine prochaine





« Native Trial obtiendra son Groupe 1 cette année »

Appleby semble aligner une main très forte dans l’ouverture Enjeux de la reine Anne avec Lockinge gagnant Jeux modernes et le héros des Guinées irlandaises de l’année dernière Sentier autochtone.

« J’ai été satisfait de la première course de Native Trail et il s’est définitivement présenté pour sa course à Newmarket. Comme vous le savez, il a subi une chirurgie du vent pendant l’hiver, mais j’en étais très content ce matin », a déclaré Appleby.

« Comme n’importe lequel de ces chevaux plus âgés, ils demandent un peu de travail et vous avez pu voir l’amélioration de cette première course. Il a bien bougé aujourd’hui, il a toujours eu cette vivacité mais c’est lui. Cela ne l’arrête pas. J’étais content avec la façon dont il a frappé la ligne là-bas.

Native Trail en action à Newmarket sous William Buick





« Il se dirigera maintenant vers le Queen Anne avec Modern Games, qui est de retour à la maison car il n’a plus besoin de faire plus lui-même.

« Il ne fait aucun doute que tout était à propos de Native Trail la saison dernière, mais ils ne savent pas à quel prix ils sont. Pour être juste de notre point de vue, nous ne nous soucions pas de leur prix. Ce sont deux beaux chevaux à avoir autour.

« On l’a déjà fait cette année avec Modern Games remportant un groupe un et je suis convaincu que Native Trail ne sera pas trop loin derrière lui pour obtenir son groupe un cette année. »

William Buick laisse échapper un rugissement alors que Modern Games remporte le Lockinge à Newbury





Vainqueur de la Breeders’ Cup Turf Yibirun autre qui a fait ses preuves, intensifie nettement son voyage pour le Coupe d’Or. Mais Appleby pense que son style de course lui donne une chance de rester en voyage.

Il a déclaré: « Yibir se dirige vers la Gold Cup. Je suis satisfait de lui et il a montré beaucoup d’enthousiasme aujourd’hui. Il s’est définitivement présenté pour sa course à Newbury.

« Nous savons que c’est un mile supplémentaire en plus de son voyage normal, mais sur le dos de ce que nous avons vu avec des gens comme Broome et ces bons chevaux plus âgés d’un mile et demi, ils peuvent le faire.

« En parlant aux gars qui ont participé à la Gold Cup, ils obtiendront souvent les deux milles, c’est quand vous allez au-delà de deux milles qui sont évidemment des distances extrêmes pour les chevaux plats.

« Je serais un peu audacieux de dire qu’il va parcourir les deux milles et demi, mais il a le bon style de course et s’il est rapide, nous savons qu’il aime cette surface plus saine.

« William pourra le monter en entrant dans la course et s’il arrive bien quand la cloche sonne, il sera là en tant que joueur en direct, c’est sûr.

« Ces chevaux plus âgés d’un mile et demi ne vont pas plus vite et la division dans laquelle il se trouve est maintenant une division difficile et nous avons pensé qu’aller dans cette direction pourrait bien lui ouvrir des portes sur la distance de la Gold Cup. C’est une division ouverte, mais il est en forme et en bonne santé et je suis satisfait de la façon dont il y va. »