Royal Ascot : conseils, avant-premières et guide pour la réunion de vendredi, y compris les Coronation Stakes et la Commonwealth Cup | Nouvelles de course

Il n’y a pas de relâchement chez les grands noms lors de l’avant-dernière journée de Royal Ascot alors que deux courses du groupe 1 sont en tête d’affiche de vendredi.

Le quatrième jour commence avec des pouliches de deux ans dans le groupe trois Albany Stakes (2,30) sur six stades et une bonne chance pour Frankie Dettori d’ajouter à son décompte pour la semaine avec Flotus pour Simon et Ed Crisford.

Vient ensuite le Groupe 2 King Edward VII Stakes (3.05), avec Alenquer au sommet du marché dans un concours ouvert qui inclut l’espoir irlandais Le méditéranéen pour Aidan O’Brien, de Roger Varian Titre et Charlie Appleby’s Yibir.

Le premier de l’action du groupe 1 vient dans la Coupe du Commonwealth (3,40) où un autre favori de Wesley Ward Campanelle cherche à donner suite au succès de Royal Ascot l’an dernier dans les Queen Mary Stakes.

Et les Irlandais semblent avoir une sorte de bastion sur les Coronation Stakes (4,20), avec le duo Aidan O’Brien Terre Mère et impératrice Joséphine lutte contre le favoritisme, tandis que le fils d’O’Brien, Joseph, est également représenté par Assez magnifique.

Le programme du vendredi

14h30 : The Albany Stakes (Groupe 2)

15h05 : Les enjeux du roi Édouard VII (Groupe 2)

3h40 : La Coupe du Commonwealth (Groupe 1)

4:20: Les enjeux du couronnement (Groupe 1)

17h00 : Les enjeux de Sandringham (Handicap)

17h35 : The Duke of Edinburgh Stakes (Handicap)

6h10 : Le Palais de Holyroodhouse Stakes (Handicap)

Conseils

Présentateur Alex Hammond…

Il y a beaucoup de types non exposés dans le premier match, les Albany Stakes (2,30), mais celui qui attire mon attention est La plus jolie pour Aidan O’Brien. Cette fille bien élevée de Dubawi était très émue lors de sa première victoire à Navan. Elle devrait prendre beaucoup de coups.

Frankie Dettori a été invité à monter Suesa, qui est entraîné en France par François Rohaut, en Coupe du Commonwealth (3.40). Cela montre la confiance que les liens ont en leur cheval. Dettori, naturellement, reste avec Campanelle, avec qui il a remporté les Queen Mary Stakes l’année dernière, mais William Buick est un excellent remplaçant.

Suesa est invaincue lors de ses quatre départs et n’a pas essayé sur une surface plus rapide, mais la pluie qui s’est abattue sur Ascot sera dans sa rue.

Analyste Jamie Lynch…

Un cou, un cou et un nez : ce sont les marges qui Popmaster a perdu ses trois courses cette année, et à chaque fois, les choses ne se sont pas déroulées idéalement pour lui.

Une partie du problème la dernière fois à Doncaster était qu’il ne s’était pas complètement installé, mais vendredi, il passera au voyage minimum pour la première fois, et il a été castré dans l’intervalle, ce qui pourrait faire une différence décisive.

Image:

Popmaster gagne à ses débuts à Kempton pour Ed Walker



Une course sur grand terrain et fortement courue comme les Palace of Holyroodhouse Stakes (6.10) promet d’être parfaite pour Popmaster, et Tom Marquand est un pour un sur lui.

L’ancien jockey Freddy Tylicki…

Le jockey champion Oisin Murphy prend le relais Symbole du Dragon en Coupe du Commonwealth (3.40). Ce cheval a été bien placé jusqu’à présent par l’entraîneur Archie Watson, apprenant son chemin avec trois victoires sur la surface tous temps avant une autre victoire à Hamilton et une seconde près à Haydock.

Cette dernière manche à Haydock s’est déroulée sur un terrain très difficile et il appréciera un retour sur une surface plus saine à Ascot, où un tirage élevé (18 sur 21) devrait également s’avérer bénéfique.

Le tirage au sort a également eu la gentillesse de Créer la croyance (16 sur 30) dans le Sandringham Stakes (5,00). La pouliche de Johnny Murtagh est en plein essor – elle a levé dix livres pour une victoire convaincante au Curragh la dernière fois.

Dans une affaire ouverte, vous pouvez obtenir un bon prix dans chaque sens et le trajet d’un kilomètre à Ascot devrait être dans sa rue. La pluie prévue est également un bonus.

