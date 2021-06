Royal Ascot : Conseils, avant-premières et guide pour la réunion de samedi, y compris les Diamond Jubilee Stakes | Nouvelles de course

La semaine de Royal Ascot atteint une finale spectaculaire samedi avec trois courses de groupe, dont les Diamond Jubilee Stakes.

Le cinquième jour débute les Listed Chesham Stakes pour les enfants de deux ans sur sept stades, dirigés par le vainqueur Curragh d’Aidan O’Brien Point Londsale.

Un Group Three Jersey Stakes très ouvert vient ensuite au cours du même voyage, où l’entraîneur Charlie Appleby est représenté par Force créatrice et Couronne navale.

Ancien vainqueur du King Edward VII Stakes Japon revient à Royal Ascot pour la troisième fois dans le Group Two Hardwicke Stakes, dans lequel son coéquipier Broome ressemble à un concurrent de premier plan.

Hollie Doyle retrouve le vainqueur d’Ascot Glen Shiel dans la course principale de samedi, les Diamond Jubilee Stakes, alors qu’ils cherchent à répéter le succès du groupe 1 d’octobre.

Le programme du samedi

2:35: Les Chesham Stakes (Liste)

3:05 : Les Jersey Stakes (Groupe 3)

15h40 : Les Hardwicke Stakes (Groupe 2)

16h20 : Les enjeux du jubilé de diamant (Groupe 1)

17h00 : Les enjeux de Wokingham (Héritage Handicap)

5:35: Les Golden Gates Stakes (Handicap)

6h10 : Les enjeux de la reine Alexandra (Conditions)

Conseils

Présentateur Alex Hammond…

Rêve de rêves est le cheval le mieux noté dans les Diamond Jubilee Stakes (4,20) et, comme nous l’avons vu au cours des deux dernières années où il a terminé deuxième à chaque fois, cette course lui convient vraiment.

Rester sur un rythme soutenu est sa tasse de thé et il vient ici après une performance de confiance à Windsor le mois dernier. Cela pourrait être l’année où il obtient enfin son nom sur le trophée.

J’ai envie que Frankie Dettori termine la semaine avec un gagnant sous la forme de Faucon Huit dans les Queen Alexandra Stakes (6.10).

Comme ce fut le cas lors de la victoire de la Chester Cup le mois dernier, Dettori a été réservé bien à l’avance et ne devrait avoir aucun problème avec le voyage marathon de deux milles et six stades.

L’ancien jockey Freddy Tylicki…

Un cheval qui devrait aller bien dans des conditions plus douces est Broome dans les Hardwicke Stakes (3,40) pour Aidan O’Brien. Il apporte avec lui une très bonne forme cette saison, avec trois victoires et une deuxième place.

Le seul à l’avoir battu était Helvic Dream, qui est tenu en très haute estime par ses relations, lors de la Group One Tattersalls Gold Cup au Curragh le mois dernier dans des conditions similaires à celles qu’il est susceptible de rencontrer ici.

Image:

Broome remporte le Group Two Mooresbridge Stakes au Curragh



Rohaan a été sous-estimé lors de sa victoire dans les Sandy Lane Stakes du groupe 2 à Haydock à 33-1 sur un terrain lourd. Il a prouvé qu’il était un cheval de groupe ce jour-là, terminant devant Dragon Symbol – qui s’est vu refuser la victoire dans la Coupe du Commonwealth vendredi après une enquête des commissaires.

Ajoutez à cela une forme gagnante sur le parcours et la distance en avril dans les Pavilion Stakes et ce cheval pourrait être à nouveau très dangereux dans les Wokingham Stakes (5.00).

