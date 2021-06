Royal Ascot : Conseils, avant-premières et guide pour la réunion de mercredi, y compris les Prince of Wales’s Stakes | Nouvelles de course

L’action continue de venir de Royal Ascot avec quatre courses de groupe le deuxième jour, dirigées par les Prince of Wales’s Stakes.

Mercredi commence de façon rapide et furieuse avec les Queen Mary Stakes (2h30), où l’équipe américaine de Wesley Ward est représentée par Crépuscule luisant contre les meilleurs sprinteurs britanniques et irlandais de deux ans sur cinq stades.

Puis c’est au tour des enfants de trois ans Wordsworth dirige les espoirs de l’entraîneur irlandais Aidan O’Brien dans le Queen’s Vase (3,05).

Ce pourrait être le jour de la Dame mercredi alors que William Jarvis s’est entraîné Dame Bowthorpe prend son propre sexe dans les Duke of Cambridge Stakes (3,40). Pouvoir de la reine et Champers Elysées font partie de ceux qui espèrent faire éclater sa bulle.

Et dans le long métrage du deuxième jour, il y a un affrontement alléchant entre le champion en titre des Prince Of Wales’s Stakes (4.20) Seigneur Nord et vainqueur des 1000 Guinées, Oaks et Yorkshire Oaks L’amour.

Le programme du mercredi

14h30 : Les Queen Mary Stakes (Groupe 2)

3h05 : Le vase de la reine (Groupe 2)

15h40 : The Duke of Cambridge Stakes (Groupe 2)

16h20 : Les enjeux du Prince de Galles (Groupe 1)

17h00 : La Royal Hunt Cup (Héritage Handicap)

5:35: Les enjeux du château de Windsor (listé)

6h10 : Les enjeux du palais de Kensington (handicap)

Conseils

Présentateur Alex Hammond…

Dame Bowthorpe a montré une réelle ténacité pour terminer deuxième derrière Palace Pier à Newbury la dernière fois et une répétition de cela, contre son propre sexe, devrait la rendre difficile à battre dans les Duke of Cambridge Stakes (3,40). Elle a une chance exceptionnelle de donner à l’entraîneur William Jarvis son premier vainqueur de Royal Ascot depuis 1994.

Nous n’avons pas vu L’amour depuis août de l’année dernière, mais la gagnante des 1000 Guinées, Oaks et Yorkshire Oaks revient aux Prince of Wales’s Stakes (4,20) au lieu des Pretty Polly Stakes et elle devrait constituer une réelle menace pour la gagnante de l’année dernière. Seigneur Nord.

Analyste Jamie Lynch…

Matthieu Flinders possède un bon bilan sur un mile consécutif, y compris une victoire décisive lors de la réunion de Doncaster à St Leger et un beau troisième (à partir d’une position problématique) lors de la Spring Cup de cette année à Newbury.

Il n’a que huit départs à vie, ce qui signifie qu’il a encore une amélioration en lui, tout en suggérant qu’il est fait sur mesure pour la Royal Hunt Cup (5.00).

Son dernier run est facilement excusable, car il a été tiré dans la stalle 15 sur 15 à York, dans un virage, et en plus il est allé trop librement sans couverture.

Compte tenu de son potentiel, une note de 99 est sûrement en dessous de lui, et Ascot promet d’être dans sa rue, sans oublier le plus positif de la réservation du champion jockey Oisin Murphy.

Image:

Matthew Flinders sprinte pour gagner à Doncaster en septembre



L’ancien jockey Freddy Tylicki…

Ce pourrait être un grand jour pour l’équipe américaine de Wesley Ward, en commençant par Crépuscule luisant dans les Queen Mary Stakes (2,30). Elle a réalisé un temps extrêmement impressionnant de 56,49 secondes sur cinq stades à Belmont Park le mois dernier. Le record de Ward parle de lui-même – 11 gagnants de Royal Ascot à son actif – et cette pouliche a de grandes chances d’en faire une douzaine.

Une autre pouliche qui va dans le bon sens est celle de Chris Wall Double ou Bulle, qui est un prix aller-retour attractif pour les Duke of Cambridge Stakes (3,40). Avec seulement quatre courses dans sa carrière à ce jour, elle est extrêmement peu exposée et n’a rien fait de mal, remportant trois de ces départs et terminant deuxième à ses débuts.

L’entraîneur se débrouille bien avec ce type de pouliche et elle peut continuer à s’améliorer, sans meilleur homme à bord que le jockey James Doyle.

Comment regarder

Rejoignez Sky Sports Racing – canal 415 – tous les matins à 11h tandis que Gina Bryce, Jim McGrath et Josh Apiafi accueillent Raceday Preview en direct de la piste.

Les reporters Mike Cattermole et Zoey Bird se joignent à l’équipe, apportant les dernières nouvelles, tandis que l’analyste Jamie Lynch dissèque la forme et les chiffres clés.

Ensuite, place à l’action alors que l’animateur Alex Hammond présente une couverture en direct de chaque course à partir de 14h30, aux côtés de Freddy Tylicki, Hayley Moore, Mick Fitzgerald et d’invités spéciaux !

De plus, vous pouvez suivre toute l’action sur nos plateformes numériques avec un blog quotidien en direct, des reportages et des interviews.