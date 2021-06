Royal Ascot : Conseils, avant-premières et guide pour la réunion de jeudi, y compris la Gold Cup | Nouvelles de course

La semaine de Royal Ascot atteint la mi-parcours jeudi, avec Frankie Dettori et Stradivarius au centre de leur offre pour une quatrième Gold Cup consécutive.

Les deux ans nous lancent le troisième jour avec les Norfolk Stakes du groupe 2 (2,30), dirigés par deux sprinteurs passionnants pour l’équipe de raiders américains de Wesley Ward à Lucci et Nakatomi.

Ayant raté le Derby d’Epsom à cause du terrain, William Haggas envoie Mohaafeth aux Hampton Court Stakes (3.05) pour affronter la paire de Charlie Appleby Une règle et Protecteur secret, entre autres.

Un autre qui a évité Epsom est Étoile du midi. Sir Michael Stoute, le principal entraîneur de Royal Ascot parmi ceux encore en activité, a sa pouliche dans les Ribblesdale Stakes (3,40).

Ensuite, c’est tous les yeux sur Stradivarius et Dettori alors que la paire s’aligne une fois de plus pour défendre leur couronne de la Gold Cup (4,15), avec Mark Johnston subjectiviste et celui d’Alan King Trueshan à la recherche des principaux dangers.

Le programme du jeudi

14h30 : Les Norfolk Stakes (Groupe 2)

15h05 : Les enjeux de Hampton Court (Groupe 3)

15h40 : Les enjeux de Ribblesdale (Groupe 2)

4h15 : La Gold Cup (Groupe 1)

17h00 : Les Britannia Stakes (Héritage Handicap)

5:35 : Les enjeux du roi George V (Handicap)

6h10 : Les Buckingham Palace Stakes (Handicap)

















Stradivarius et Dettori forment un partenariat «né pour être ensemble», mais le meilleur jockey ressent la pression de sa candidature pour une quatrième Ascot Gold Cup, un record.



Conseils

Présentateur Alex Hammond…

Conseil d’administration est sur une lancée depuis qu’il a rejoint Tim Easterby, après avoir remporté ses trois derniers matchs et dans sa forme actuelle, il devrait être difficile à battre dans les Buckingham Palace Stakes (6.10).

Il a gagné à Chester à la fin du mois dernier sur sept stades et demi en battant Ejtilaab, qui a ensuite affranchi la forme à Epsom.

De fortes averses sont prévues, mais à condition qu’Ascot ne reçoive pas trop de pluie et que le sol soit encore assez bon, Mohaafeth prendra tous les coups dans les Hampton Court Stakes (3,05).

Il a raté le Derby à cause du terrain mou pour la saison, mais j’espère que les conditions ne se détérioreront pas autant pour ce cheval, qui était attendu pour Epsom avant son retrait.

Analyste Jamie Lynch…

Noon Star, monté par Richard Kingscote, gagne à Wetherby



Le travail de démolition de Snowfall dans les Oaks à Epsom éclaire une lumière réfléchissante Étoile du midi, qui était la favorite pour la battre à York, et a couru rétrospectivement un belter pour s’approcher à moins de trois et trois quarts d’elle.

Noon Star est élevée pour savourer la distance supplémentaire des Ribblesdale Stakes (3,40) et elle sera difficile à battre.

L’ancien jockey Freddy Tylicki…

Dans le premier jour de la troisième journée, les Norfolk Stakes (2.30), est un coureur très intéressant dans Puissance parfaite pour Richard Fahey. Il est issu d’Ardad, qui ouvre la voie aux étalons de première saison avec 13 victoires sur 10 partants, dont ce vainqueur de Hamilton.

Bien qu’il ait été battu lors de ses débuts à Newcastle, cela pourrait bien avoir été une bénédiction déguisée car il semblait avoir beaucoup appris en gagnant facilement en Écosse.

Il est toujours intéressant de noter que Sir Mark Prescott envoie un coureur à Royal Ascot et Plaisir Royal pourrait bien porter son nom alors qu’il passe sur le terrain de Berkshire dans les Britannia Stakes (5.00).

Ce fils non exposé de Kingman est bien élevé, devrait apprécier le rythme d’un gros handicap de terrain et devrait avoir plus à venir.

