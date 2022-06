Royal Ascot: Baaeed s’apprête à éclairer Queen Anne Stakes le jour de l’ouverture alors que William Haggas rejette les comparaisons avec Frankel | Nouvelles de la course

La course d’ouverture de Royal Ascot cette année serait digne de tout acte final dramatique alors que la star invaincue Baaeed se prépare à illuminer la réunion de cinq jours.

Le miler champion de William Haggas a dominé tout avant lui jusqu’à présent, remportant tous les départs à l’âge de trois ans avant de revenir en mai de cette année avec une victoire dans les Group One Lockinge Stakes à Newbury.

Il est l’attraction principale mardi dans le Queen Anne Stakes, en direct sur Sky Sport Racingavec sa haute réputation en jeu.

La manière de ses victoires et son potentiel encore à venir ont valu au fils de Sea The Stars des comparaisons avec le grand Frankel, vainqueur de ses 14 départs entre 2010 et 2012.

Baaeed : L’anatomie d’une superstar…

Floraison tardive – « J’ai appris à ne pas trop le harceler »

Les fans de course se sont vu refuser un regard public sur les immenses talents de Baaeed jusqu’à une bonne partie de sa saison de trois ans alors que Haggas a choisi de le laisser sans course en tant que juvénile.

Le maître de Somerville Lodge n’est jamais du genre à précipiter un cheval inutilement et la patience de l’équipe s’est avérée utile car Baaeed a impressionné lors de ses débuts à Leicester en juin 2021.

« Je ne suis généralement pas pressé avec mes enfants de deux ans et ils n’ont qu’une chose à faire pour me suggérer qu’ils ont besoin de plus de temps, puis ils l’obtiennent », a déclaré Haggas. Sky Sport Racing.

Angus Gold, directeur des courses des propriétaires de Baaeed, Shadwell Stud, a ajouté : « J’ai appris avec William à ne pas trop le harceler. C’était un beau cheval, donc les espoirs étaient évidemment grands.

« C’est un frère de Hukum, qui avait commencé à montrer des capacités supérieures à la moyenne à ce stade. Il a juste fallu un peu plus de temps pour le voir parce que William sentait que Baaeed était un peu immature à l’âge de deux ans.

« Évidemment, il a annoncé son arrivée sur scène assez rapidement une fois qu’il a commencé. »

Image:

Baaeed laisse le reste du peloton derrière lui à Newmarket





Tempérament – « Il a de la qualité et de la présence »

Contrairement à Frankel, dit Haggas, Baaeed possède une nature facile à vivre, à la fois chez lui à Newmarket et sur la piste.

Un seul incident de galop a jamais causé l’inquiétude de l’entraîneur quand, en mars de cette année, son étoile d’écurie s’est détachée, pour être rattrapée par un entraîneur rival.

« Il s’est échappé un jour de mars et James Fanshawe l’a attrapé », a révélé Haggas. Cela a fait battre un peu le cœur ce jour-là !

« Essentiellement, c’est un cheval très gentil.

« Il est très généreux à la maison, il produit beaucoup. C’est très facile d’en voir trop, alors nous essayons d’en faire le moins possible.

« Je me sentais un peu tendu avant le Lockinge, je dois dire. Normalement, je ne deviens pas comme ça maintenant que j’ai vieilli.

« Je pensais qu’il était peut-être un peu frais et peut-être rouillé, mais ce n’était pas le cas. »

Gold a ajouté: « Au-delà de sa classe évidente, son attitude est son principal atout et cela facilite la vie de tout le monde.

« Il est étonnamment petit, un pouce plus petit que ce à quoi on pourrait s’attendre, mais très bien assemblé. Il a beaucoup de qualité et de présence.

« Il n’a pas la capacité physique de changer énormément, mais il est devenu plus fort et Jim [Crowley, jockey] dit qu’il se sent un cheval puissant. »

Image:

Baaeed, monté par Jim Crowley, en route vers la victoire dans les Al Shaqab Lockinge Stakes à Newbury





Qualité d’étoile – « Long chemin pour se rendre à Frankel »

Haggas et Gold se sont tous deux éloignés de toute discussion selon laquelle Baaeed atteindrait le niveau de Frankel, précédemment élu meilleur cheval plat du monde.

« Seulement vous beaucoup [the media] font la comparaison Frankel », a déclaré Haggas. « Frankel était un cheval exceptionnel et a été brillamment entraîné parce qu’il était difficile. Ce cheval n’est pas difficile.

« Frankel était extrêmement fort et puissant, alors que ce cheval est beaucoup plus facile. Nous devrons voir s’il est aussi bon, mais c’est à vous de décider, pas à moi. »

Image:

Frankel remporte la dernière de ses 14 courses avec une victoire dans les Champion Stakes 2012 à Ascot





Gold a ajouté: « Je n’aime jamais les comparaisons et tout le monde essaie de faire en sorte qu’il soit le prochain Frankel. C’est un peu exagéré et presque irrespectueux envers Frankel. C’est certainement le meilleur cheval que j’ai vu et que nous verrons peut-être de mon vivant.

« Être mentionné dans le même souffle est fabuleux mais je ne serai jamais aussi irrespectueux de dire que je pense qu’il est si bon.

« Il a encore un long chemin à parcourir. C’est un cheval extrêmement excitant auquel les gens se sont accrochés. C’est formidable pour le sport qui peut passionner les gens, c’est pourquoi nous le faisons tous. »

Image:

Baaeed visera à faire huit invaincus dans les Queen Anne Stakes à Royal Ascot





Chance dans les grandes courses – « Jusqu’aux dieux de la course à Royal Ascot »

Pression, quelle pression ? Gold insiste sur le fait qu’il n’y aura pas de nerfs alors que les coureurs se dirigent vers le départ à 14h30 mardi.

Baaeed affrontera un maximum de neuf rivaux, le principal danger venant du monde réel de Saeed bin Suroor, bien tenu derrière le favori 2/9 à Newbury le mois dernier.

La victoire à Ascot pourrait servir de tremplin vers les Sussex Stakes à Goodwood avant une étape très attendue jusqu’à un mile et quart dans les Juddmonte Stakes à York.

« Comme tout le monde vous le dira, Royal Ascot est nos Jeux olympiques, la plus grande semaine de notre saison nationale », a déclaré Gold.

« Il participe à la course d’ouverture le premier jour et un seul vainqueur à Ascot en fait une bonne semaine. Si nous pouvons sortir du lot avec Baaeed, ce sera fabuleux pour tout le monde.

« Avant, j’avais des nerfs énormes, mais en vieillissant, j’apprécie maintenant à quel point nous sommes chanceux d’avoir un cheval comme celui-ci.

« Si William et son équipe peuvent l’amener là-bas dans la meilleure forme possible, alors c’est à la chance et aux dieux de la course. »

Regardez toutes les courses de Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing du mardi 14 juin au samedi 18 juin.