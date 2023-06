Royal Ascot: Andrew Balding à la poursuite de la double gloire du Groupe Un à Royal Ascot avec Coltrane et Chaldean | Nouvelles de la course

Ce fut un merveilleux début de saison 2023 pour l’équipe d’Andrew Balding et l’entraîneur vedette est confiant de se lancer dans une double candidature pour le groupe 1 à Royal Ascot.

Les chevaux en question sont Chaldean, l’un des principaux espoirs des St James’s Palace Stakes, et Coltrane, une vedette qui se dirige vers la Gold Cup avec une chance de gloire pour un favori dans la course principale.

Fait intéressant, fin avril, lorsque Chaldean a sorti Frankie Dettori dans les Greenham Stakes, un essai clé pour les 2000 Guinées, il est peu probable que Balding aurait cru comment les deux prochains mois se dérouleraient pour ses stars de Kingsclere.

Le Chaldéen susmentionné n’a fait aucun dommage lors du procès de Newbury et a ensuite fourni à Balding un deuxième succès dans le Newmarket Classic en quatre ans sous Dettori, après la victoire de Kameko en 2020.

Et bien qu’il soit susceptible d’être expulsé du favori pour le co-long métrage de Royal Ascot Day One, Dettori et Chaldean affronteront toute une série de nouveaux rivaux mardi prochain, dont le vainqueur irlandais des 2000 Guinées Paddington, l’impressionnant buteur de Goodwood Cicero’s Gift et le vainqueur en fuite de York Mostabshir .

« Il a eu une période calme depuis les Guinées parce que je pensais qu’il avait eu une course difficile, mais nous sommes plutôt contents de lui », a déclaré Balding. Sky Sports Racing.

« Tous les chemins mènent à Royal Ascot et j’espère que nous pourrons l’y amener dans le même état que Newmarket.

« Les Classiques sont un gros problème, en particulier les Guinées au début de la saison, donc remporter la victoire est un énorme effort.

« C’était plus un sentiment de soulagement que d’extase car après avoir remporté le Dewhurst, vous passez tout l’hiver avec de grandes attentes.

« Il n’a cessé de s’améliorer à chaque course l’année dernière et a été impressionnant dans l’Acomb – la forme de celui-ci est assez forte. C’est juste un cheval adorable à avoir avec lui car il est si professionnel et talentueux.

« C’est une longue saison et il a beaucoup de combats acharnés devant lui. Tout ce que nous pouvons faire, c’est le mettre dans la meilleure forme possible, puis c’est à lui de faire le reste.

« Le St James’s Palace est la cible visée et il y a de fortes chances qu’il doive rencontrer un terrain plus rapide, mais ce n’est pas un problème. La piste ronde d’Ascot devrait jouer sur ses points forts, nous l’attendons donc avec impatience. »

Si Chaldean fait le travail mardi, les yeux se tourneront vers le sympathique Coltrane, qui ne semble jamais faire une mauvaise course et évalue autour d’un tir de 3/1 pour la Gold Cup qui sape l’endurance, l’événement vedette de la semaine.

C’était sans doute un meilleur effort en carrière la dernière fois sur le site, remportant les Sagaro Stakes malgré les indications que le joueur de six ans s’améliorerait pour la course.

« C’est un peu une star. Ce n’était pas un yearling cher, mais il a été une agréable surprise dès le premier jour », a ajouté Balding.

« Il avait l’air complètement inutile à l’âge de deux ans et pouvait à peine atteindre le sommet du galop, mais il vient de s’améliorer et de s’améliorer.

« Il a connu un revers au début de sa saison de quatre ans, mais la façon dont il est revenu est un hommage à son acier.

« Je pensais qu’il était très impressionnant dans le Sagaro et s’il peut produire cela le jour de la Gold Cup, alors il doit être un joueur.

« Nous sommes assez détendus à ce sujet. Si nous pouvons simplement l’amener là-bas dans sa meilleure santé, il doit avoir une chance.

« La dernière manche suggère qu’il est meilleur que jamais, il était très impressionnant. »

Regardez toutes les courses à Royal Ascot sur Sky Sports Racing à partir du mardi 20 juin.