Royal Ascot 2023, troisième jour : Gold Cup, Ribblesdale Stakes et plus – en direct

Lectures GoingStick à 8h (plus le chiffre est élevé, plus le sol est rapide): Côté stands : 7.5 Centre : 7.7 Autre côté : 7.4 Parcours rond : 7.2

Bonjour et bienvenue à la journée de la Gold Cup, traditionnellement le point culminant de la semaine lorsque ceux qui sont à l’extérieur de la paroisse de course s’assoient et prennent note. Si vous regardez les autres courses, ne les notez pas sur vos bulletins de paris. Ils ne courent pas et ne se présenteront pas. 14h30 Enjeux de Norfolk : Hala Emaraaty (pas mangé) 15h05 Handicap du roi George V : Galeriste (autre) 15h40 Enjeux de Ribblesdale : Infinite Cosmos (mauvaise portée) et Infusion de Luckin (en allant) 16h20 Coupe d’or : 7 Tachkhan (en allant) 17h00 Handicap britannique : 11 Théorie de tout (en allant)

il y a 33 mois 05.28 HAE Préambule Greg Bois

Bonjour de Royal Ascot le troisième jour de la réunion de cette année, où une foule à guichets fermés, ou quelque chose de très proche, commence à se rassembler pour l’événement phare de la semaine – la Gold Cup.

Malheureusement, le champion en titre est absent pour la deuxième année consécutive, car Kypriosqui a lancé un quadruple au niveau du groupe 1 avec son succès en demi-longueur il y a 12 mois, se remet d’une blessure et ne sera absent que plus tard dans la campagne.

Le gagnant 2021, Subjectiviste, cependant, est très présent, ce qui semblait être une éventualité des plus improbables lorsqu’il a subi une blessure au tendon potentiellement mortelle peu de temps après avoir battu un solide peloton de manière convaincante il y a deux étés.

Ce serait une réalisation remarquable pour toutes les personnes concernées si Subjectivist – qui n’a encore que six ans – pouvait reprendre là où il s’était arrêté à Ascot et devenir seulement le troisième cheval de l’histoire de la Gold Cup à doubler en années non consécutives (je suis allé à travers la liste hier soir et Anticipation, en 1816 et 1819, et Kayf Tara, en 1998 et 2000, sont les seuls autres que je puisse trouver).

La Gold Cup est sans aucun doute le point culminant, mais il y a beaucoup de variété et d’intérêt ailleurs sur la carte, du Group Two Norfolk Stakes pour les juvéniles de plus de cinq stades qui démarre l’après-midi à un handicap incroyablement difficile de 29 coureurs sur sept stades qui dessine la procédure à son terme.

L’un des plus grands champs de tous les temps pour les Ribblesdale Stakes, quant à lui, est dirigé par l’un de ses favoris les plus courts, comme Al-Asifah offre pour confirmer les énormes attentes créées par son récent, extrêmement impressionnant gagner à Goodwood. Si vous ne l’avez pas vu, il vaut bien une montre.

Le soleil est levé à Ascot et le sol s’accélère de minute en minute, avec une conduite allant de bon à ferme sur la ligne droite et de bon, bon à ferme par endroits sur la piste ronde.

« Nous sommes au sec depuis mardi matin, lorsque nous avons eu 10 mm de pluie », a déclaré Chris Stickels, le directeur de course, plus tôt. « Nous avons en fait irrigué la nuit dernière, avec 4 mm sur le parcours droit et 3 mm uniquement sur la partie descendante du parcours rond.

« Les prévisions pour aujourd’hui sont pour une autre journée chaude et ensoleillée avec des températures de 27 degrés et c’est le thème pour le reste de la semaine avec un temps sec continu. Il y a une douche isolée possible mais sinon un temps chaud et sec avec des températures élevées.

Mes choix pour les courses d’aujourd’hui – y compris un couple à très grosse cote – sont ici, mais avec la mise en garde que 13 des 14 pronostics ont été battus jusqu’à présent. Le seul gagnant était un tir de 9-1, il y a donc encore de l’espoir d’un profit cette semaine.

Et toutes les actualités, les résultats, les commentaires de texte tapés frénétiquement et bien plus encore seront bien sûr ici sur le blog en direct tout au long de la journée.