Royal Ascot 2023 jour cinq: Frankie Dettori chasse plus de prix d’adieu – en direct

Voici l’analyse approfondie des paris de Greg Wood sur la dernière journée.

Ascot 3.40 Les sprinteurs d’Australie, de Hong Kong et des États-Unis ajoutent une touche fascinante au dernier groupe 1 de la réunion, mais Princesse Highfield est le coureur le mieux noté dans le domaine. Son apparition ici est un peu inattendue après sa belle course à la deuxième place des King’s Stand Stakes de mardi, mais John Quinn l’a laissée à Ascot pour éviter un autre long voyage vers et depuis sa cour dans le Yorkshire et est convaincu qu’une jument qui a toujours prospéré sur la course sera prête à se faire justice.